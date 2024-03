La gamme d’oreillers Emma en promo exceptionnelle pour garder la tête dans les Nuages

Qui, en cherchant une nouvelle literie, n’a jamais pensé à s’offrir son oreiller de rêve ? Parmi les nombreuses offres disponibles sur le marché, plusieurs marques ont réussi à sortir leur épingle du jeu. C’est le cas de Emma, avec sa gamme d’oreillers baptisée « nuage », qui propose des modèles en microfibre innovants, confortables et pour tous les goûts. Alors quand ces accessoires de literie de la marque sont en promo, le rêve peut enfin devenir réalité.

Pourquoi est-ce le moment d’acheter vos nouveaux oreillers ?

Tout simplement car les « promos de printemps » d’Emma sont LIVE. Pendant cette période, la marque Emma casse ses prix pour rendre ses produits accessibles au plus grand nombre. C’est donc l’un des rares moments de l’année où vous pouvez acheter au meilleur prix.



Emma est une marque populaire réputée pour la qualité de ses produits qui bénéficient d’une garantie de 2 ans et 30 nuits d’essai vous permettant d’être certains de faire le bon choix.

Tous les oreillers Emma à prix cassés J’en profite

Le modèle ajustable ‘Emma Nuage’ : le meilleur rapport qualité/prix

Deuxième oreiller de la gamme « Nuage », le modèle classique de la marque Emma s’adresse à tout le monde grâce à son épaisseur ajustable. En plus d’intégrer une housse respirante, il est possible de retirer des couches pour choisir la hauteur parfaite pour vos besoins (trois couches internes se superposent).

Cet oreiller est certifié Oeko-tex 100 Classe II, ce qu’il signifie qu’il ne contient pas de substance nocive pour la santé.

L’oreiller de 91g est disponible en deux tailles (60×60 ou 70×50) et se passe à la machine sans problème. C’est le coup de coeur de la rédaction parmi les oreillers Emma : excellent rapport qualité / prix et surtout il convient à tous, ou presque!

Les offres spéciales du moment :

A lire aussi Matelas et Innovation : quand le progrès se met au service de votre sommeil

L’oreiller de luxe ‘Emma Nuage Elite’ : innovant et produit de l’année 2024

L’oreiller Nuage Elite est le haut-de-gamme de la marque. Et pour cause. Elu produit de l’année 2024, il intègre des innovations de pointe en matière de literie. Avec la technologie AirGrid, visible par les nombreuses alvéoles, la circulation de l’air est assurée. L’oreiller s’adapte à votre position de sommeil et à votre morphologie. La sensation est particulièrement réussie avec un maintien et un moelleux parfaitement géré.

En plus d’être ajustable en épaisseur et en fermeté, il est thermorégulateur, vous permettant de ne jamais ressentir votre transpiration. Le Nuage Elite est disponible en taille unique (70×40). Un prix important qui vaut le coup si vous recherchez le confort absolu et si le format rectangulaire ne vous dérange pas.

Les offres spéciales du moment :

A lire aussi Les 15 meilleurs oreillers pour un sommeil optimal

Le modèle ‘Emma Nuage Essentiel’ : confort à prix accessible

Le premier modèle présenté par la marque numéro 1 de literie en France est l’un des plus vendus et appréciés. Avec sa composition en microfibre et sa housse respirante, l’oreille Nuage Essentiel mise sur son moelleux et la bonne circulation de l’air. Au regard des avis clients (noté 4,7/5) et de notre test, l’oreiller est idéal pour les personnes qui dorment sur le dos, le ventre et sur le côté. Il est disponible en deux dimensions (60×60) ou (40×70).

Les offres spéciales du moment :