Orange surpasse SFR, Bouygues et Free avec son réseau 5G

Le résultat est sans appel : c’est Orange qui s’impose comme meilleur réseau mobile 5G de France en cette fin d’année 2021. Laissant ses principaux concurrents : Free, SFR et Bouygues Telecom, bien loin derrière lui.

Alors que la course à la 5G ne cesse de faire rage, l’Arcep vient de dévoiler les résultats annuels de son enquête sur « la qualité des services mobiles en France ». Grande nouveauté cette année, l’étude inclut pour la première fois des mesures sur la 5G. Alors pour les plus chanceux, ou les plus fortunés d’entre vous qui possèdent un forfait 5G, nous vous conseillons de vous tourner vers Orange, qui sort grand vainqueur de cette lutte acharnée.

Orange remporte le combat et est proclamé meilleur opérateur 5G

Que tout le monde dépose les armes, la guerre est finie. Cette année encore, c’est l’Arcep qui a tranché et qui nous dévoile ses résultats. Après avoir analysé plus d’un million de mesures, et pour la première fois en 5G, c’est Orange qui s’impose comme étant, techniquement, le meilleur opérateur 5 G. Avec son débit moyen de 142 Mbit/s sur l’ensemble de la France, il surpasse largement ses concurrents et creuse l’écart. À la seconde place, on retrouve SFR avec 84 Mbit/s, suivi de près par Bouygues Telecom qui affiche 71 Mbit/s de débits moyens. Enfin, on retrouve Free en bon dernier, avec une moyenne de 31 Mbit/s.

Outre l’évaluation des services 5G, l’enquête de l’Arcep révèle « une nette progression de la qualité de service en 2021 » chez tous les opérateur mobiles, concernant les services 2G, 3G et 4G. Point positif, il semblerait, selon l’Arcep, que cette amélioration soit homogène sur l’ensemble du territoire : « Toutes zones confondues, le débit moyen mesuré pour Orange est ainsi de 110 Mbit/s, suivi par SFR (69 Mbit/s), puis Bouygues (55 Mbit/s) et Free Mobile (50 Mbit/s). En zones rurales, Free mobile propose le deuxième meilleur débit moyen, derrière Orange. »

C’est principalement lors de la navigation sur le web et la lecture de vidéo que ces progressions se sont fait ressentir. L’Arcep nous révèle par exemple qu’« Orange permet d’afficher les pages web en moins de 5 secondes dans 98 % des cas, suivi de Bouygues Telecom (96 %), SFR (95 %) puis Free Mobile (93 %) ». Enfin, les débits descendants ont également vu leur moyenne augmenter, passant de 71 Mbit/s en 2021 contre 49 Mbit/s l’an passé. Alors est-ce qu’Orange réussira à conserver sa place l’année prochaine ou sera-t-il devancé par ses concurrents ? Seul le temps nous le dira. De votre côté, dans votre ville ou village, constatez-vous la même chose que l’Arcep dans votre usage ?