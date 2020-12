Coup de pouce vélo prolongé jusqu’au 31 mars 2021

Le ministère de la Transition écologique vient d’annoncer la prolongation, jusqu’au 31 mars 2021, de l’aide appelée « Coup de pouce vélo » en ajoutant une nouvelle enveloppe de 20 millions d’euros.

La prise de conscience écologique de nombreux français, les grèves à répétition des transports en commun, le coût chaque fois plus élevé d’une voiture personnelle et bien sûr la crise sanitaire liée à la Covid 19 ont boosté l’utilisation du vélo ces derniers mois et ces dernières années. C’est notamment le cas pour le transport maison / travail. Le ministère de la Transition écologique encourage bien évidemment cette pratique qui réduit la pollution des grandes villes et notre dépendance aux énergies fossiles. Il vient d’annoncer le prolongement de l’opération Coup de pouce vélo en ce sens.

C’est quoi l’opération Coup de pouce vélo ?

C’est en mai dernier, au moment du déconfinement, que le ministère de la Transition écologique a lancé l’opération baptisée Coup de pouce vélo. Dotée d’une enveloppe de plusieurs millions d’euros, cette opération permet aux personnes qui le souhaitent de bénéficier d’un forfait de 50 euros hors taxes pour faire réparer sa bicyclette. Attention toutefois, cette aide ne s’applique qu’au sein d’un réseau de réparateurs référencés.

Avec la pandémie, il était déconseillé de prendre les transports en commun. De nombreuses personnes disposent d’un ancien vélo ou d’un vélo électrique à la maison mais pas toujours en bon état. Pour certains, la remise en état du deux-roues électrique ou pas était une charge difficile à assumer en pleine crise sanitaire. Aussi, le forfait réparation était bienvenu pour remettre en état une ancienne bicyclette et retrouver le plaisir de la petite reine pour se rendre au travail.

Joli succès pour cette opération

L’opération a été, dès le début, un véritable succès. Le 24 novembre dernier, le cap du million de bicyclettes réparées a été franchi. En comparaison avec l’année 2019, la fréquentation des pistes cyclables après la pandémie a connu un véritable bond avec 29 % d’utilisation en plus. Une opération qui s’inscrit aussi dans un effort plus global avec des enveloppes pour les collectivités locales pour développer de nouvelles pistes cyclables ainsi que des gares de stationnement sécurisées.

L’objectif étant que l’usage de la bicyclette ne se limite pas à la pandémie mais devienne une habitude favorisée par les infrastructures. Ce programme a, par ailleurs, permis la création de plus de 500 emplois selon Olivier Schneider, le président de la Fédération des Usagers de Bicyclettes (FUB). Selon l’association vélo et territoires, le nombre d’utilisateurs de vélo a connu une croissance de 27 % durant la période entre les deux confinements du 11 mai au 29 octobre.

Coup de pouce vélo prolongé jusqu’au 31 mars 2021

Fort du succès du programme, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili a annoncé, hier, son prolongement jusqu’à la fin du mois de mars 2021. Il s’agit là d’un second prolongement du programme Coup de pouce vélo. Le premier programme, lancé en mai dernier, devait s’achever en septembre. Il avait été prolongé jusqu’à fin décembre. Désormais l’opération sera disponible jusqu’à fin mars 2021 avec une nouvelle enveloppe de 20 millions d’euros.

Avec + d'un million de vélos réparés, le @CoupdepouceVelo a rempli sa mission. Alors qu'il devait s'achever fin décembre, nous le prolongeons jusqu'au 31 mars 2021 : je souhaite qu'au moment où ils se déplaceront de nouveau librement, les Français continuent de choisir le vélo. pic.twitter.com/vyo6buK96k — Barbara Pompili (@barbarapompili) November 30, 2020

Un nouveau programme employeurs pro-vélo

Le ministère de la Transition écologique a, par ailleurs, annoncé dans un communiqué de presse, la création d’un nouveau programme appelé employeurs pro-vélo. Selon le communiqué de presse, le programme entend « labelliser plus de 4 000 entreprises représentants plus de 500.000 salariés ». Ce nouveau programme servira aussi à financer « 20.000 nouvelles places de stationnement vélo sécurisées en entreprise ». Les entreprises intéressées devront s’engager dans un processus de labellisation.

Le communiqué du ministère précise que le programme employeurs pro-vélo soutiendra « les employeurs publics et privés dans leur démarche de développement de l’usage du vélo pour les trajets domicile-travail ». Un programma annexe au Coup de pouce vélo pour pérenniser l’utilisation de la bicyclette électrique ou non pour les déplacements travail maison.