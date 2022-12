OpenVPN vs WireGuard : quel est le meilleur protocole VPN ?

Aujourd’hui, pour assurer la confidentialité de vos données personnelles, de votre historique de navigation et, plus généralement, de votre connexion, vous pourriez vous pencher vers les réseaux privés virtuels. Afin de fonctionner, ils utilisent inévitablement des protocoles VPN qui peuvent varier en fonction des besoins des utilisateurs. Nous allons vous présenter deux d’entre eux : OpenVPN ainsi que WireGuard. À la fin de cet article, vous saurez quel protocole VPN privilégier et dans quelles circonstances. C’est parti pour OpenVPN vs WireGuard !

Lorsque vous utilisez un VPN, celui-ci exploite un protocole permettant de mettre en place un tunnel – entre votre appareil et le serveur sur lequel vous allez vous connecter– dans lequel vont transiter vos informations. Ce tunnel permet d’anonymiser vos données et votre identité sur internet. Chaque protocole fonctionne différemment, utilise des méthodes de chiffrement qui lui sont propres, des ports différents, peut contourner ou non des pare-feu, des antivirus, et propose une bande passante plus ou moins intéressante.

Deux de ces protocoles sont OpenVPN et WireGuard. Bien évidemment, en tant que protocoles, ils disposent de plusieurs points communs, notamment en termes de fonctionnement. Toutefois, ils ont chacun leurs petites subtilités, leurs spécificités qui font qu’ils diffèrent et rendent leur utilisation plus intéressante dans certains cas. Découvrons ensemble leurs points forts, leurs points faibles (s’ils en ont !) et leurs principales caractéristiques.

Quels sont les points communs entre OpenVPN et WireGuard ?

En tant que protocole VPN, OpenVPN et WireGuard offrent la possibilité d’avoir accès à un serveur à distance et donc à un réseau privé virtuel. Les deux protocoles sont disponibles sous le format open source, ce qui veut dire que vous pourrez observer, modifier et améliorer le code source – permettant leur fonctionnement.

La plupart des fournisseurs de VPN comme NordVPN, Surfshark ou CyberGhost VPN proposent ces deux protocoles VPN dans leurs applications. D’autres ont même pris le temps de modifier les codes d’OpenVPN et de WireGuard pour proposer leur propre protocole.

Seulement, les ressemblances entre les deux protocoles VPN s’arrêtent là. Désormais, rentrons dans le vif du sujet en abordant plusieurs aspects différenciants d’OpenVPN et WireGuard. Contexte, Vitesse, bande passante, cryptage, chiffrement de données, sécurité et confidentialité, nous allons tout passer au crible.

OpenVPN vs WireGuard : présentations

OpenVPN est un protocole VPN open source développé par James Yoann en 2001. En plus de vingt ans, il est devenu le protocole le plus utilisé par les fournisseurs VPN, les entreprises et les particuliers. Sa flexibilité, sa fiabilité et sa capacité à contourner les pare-feux et les network address translation, lui permettent de ne jamais remonter à l’adresse IP d’origine et de s’imposer comme la référence des protocoles VPN.

WireGuard est, de son côté, bien plus récent. Il s’agit d’un protocole VPN qui se présente comme la meilleure option et alternative à OpenVPN. Mis au point en 2019, ce protocole se caractérise par un code source bien moins fourni et donc plus léger que celui de son concurrent. Quand le code d’OpenVPN comporte plusieurs centaines de milliers de lignes, le code original de WireGuard n’en compte que 4 000. Il est alors plus facilement auditable qu’OpenVPN.

OpenVPN vs WireGuard : chiffrement des données

Commençons par la manière dont les données sont chiffrées sur OpenVPN. Afin de crypter les données, ce protocole s’appuie sur la bibliothèque OpenSSL qui prend en charge un certain nombre d’algorithmes cryptographiques. Bien sûr, on retrouve le fameux AES-256, mais aussi Blowfish ou encore Camellia qui sont connus pour le chiffrement des données et l’authentification. D’autres algorithmes sont plus propices pour assurer à coup sûr la protection des données des utilisateurs ou pour le hachage cryptographique. Il existe donc plusieurs manières de crypter ses données grâce à OpenVPN.

Pour ce qui est de WireGuard, le nombre d’algorithmes cryptographiques est un peu moins fourni. Alors qu’OpenVPN est flexible avec les algorithmes qu’il est possible d’utiliser, la version la plus récente de WireGuard ne comporte qu’un unique algorithme pour chaque fonctionnalité : ChaCha20 pour le chiffrement, Poly1305 pour l’authentification, BLAKE2s pour le hachage, etc. De plus, OpenVPN utilise des certificats pour l’identification et le cryptage alors que WireGuard utilise le chiffrement grâce à une clé publique.

Verdict autour du chiffrement des données

Les deux méthodes se valent. Le fait que WireGuard se base sur un algorithme pour la réalisation d’une tâche fait que son code source est moins fourni que celui d’OpenVPN beaucoup plus flexible à ce niveau-là. Toutefois, léger avantage pour OpenVPN qui peut très rapidement arranger un problème de chiffrement de données en modifiant un algorithme en quelques instants alors que WireGuard sera obligé de mettre au point une nouvelle version de son protocole.

OpenVPN vs WireGuard : niveau de sécurité

Sans aucun débat, les deux VPN sont très sécurisés. OpenVPN n’a aucune vulnérabilité de sécurité connue. Le code a été audité à plusieurs reprises et de nombreux spécialistes en cybersécurité l’ont encensé.

De son côté, WireGuard n’a rien à lui envier et ne connait pas de faille de sécurité. Le développeur de WireGuard, Jason A. Donenfeld le reconnaît lui-même, son protocole « manque intentionnellement d’agilité au niveau du chiffrement. Plus un protocole est flexible dans son chiffrement, plus il augmente considérablement sa complexité ». Par cette déclaration, il affirme qu’il souhaite rendre son code le moins complexe possible tout en offrant un maximum de sécurité.

OpenVPN vs WireGuard : confidentialité

Il est bien connu que les protocoles VPN ont pour objectif d’assurer la sécurité des connexions. Mais rien n’indique qu’il soit 100 % confidentiel vis-à-vis de vos données. Pour ce qui est d’OpenVPN, son architecture ne nécessite pas de conserver les données de ses utilisateurs sur le serveur où il est connecté.

En revanche, on ne peut malheureusement pas en dire autant pour WireGuard. Dans le cadre de son algorithme permettant de générer une clé de chiffrement, le protocole VPN mappe les clés publiques et les adresses IP autorisées. Cela simplifie certains aspects du protocole, le rendant plus rapide notamment, mais par défaut, il conserve les adresses IP originelles des utilisateurs sur le serveur VPN jusqu’à son redémarrage.

Heureusement, certains fournisseurs VPN qui se basent sur WireGuard ont réussi à résoudre ce problème en développant un double système de network address translation qui évite le stockage des adresses IP.

Verdict autour de la confidentialité

Net avantage pour OpenVPN qui vous garantira, en plus de la sécurité, la confidentialité de vos informations. La conception par défaut de WireGuard exige que les adresses IP de ses utilisateurs soient conservées sur le serveur pendant une longue période. Un aspect à prendre en compte quand on sait que vous êtes nombreux à utiliser les VPN pour garantir l’intégrité et la confidentialité de vos données personnelles.

OpenVPN vs WireGuard : vitesse de connexion

Dans une enquête, le média Restore Privacy a pris le temps de vérifier le débit montant d’un utilisateur se connectant à un même serveur VPN avec un protocole différent. Les serveurs se situaient dans quatre villes des États-Unis, tout comme l’utilisateur, qui se situait dans l’état de Washington, au nord-ouest du pays. Voici les débits montants qu’ils ont obtenus :

Ville Vitesse OpenVPN Vitesse WireGuard Seattle 222 Mbit/s 445 Mbit/s Los Angeles 226 Mbit/s 304 Mbit/s Chicago 155 Mbit/s 275 Mbits/s New York 222 Mbit/s 280 Mbit/s

Selon ce test, WireGuard est généralement plus rapide qu’OpenVPN. Il est intéressant de remarquer que le protocole VPN le plus récent est très performant lorsque le serveur se situe très proche de l’endroit où se trouve l’utilisateur. Il est donc plutôt conseillé, si vous souhaitez concilier VPN et vitesse, d’utiliser WireGuard et un serveur proche de votre réel emplacement.

Qui est le grand vainqueur entre WireGuard et OpenVPN ?

Sans aucun doute, le grand vainqueur de ce duel est OpenVPN. Même si les deux protocoles offrent un haut niveau de sécurité, OpenVPN prend le dessus sur des détails que n’a pas suffisamment pris en compte son concurrent : la confidentialité des données personnelles, la flexibilité du chiffrement et du cryptage des informations. Pour un usage où la confidentialité est primordiale : OpenVPN domine Wireguard.