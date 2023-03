OnePlus imagine ses prochains smartphones avec un cœur de glace

À l’occasion de l’édition du Mobile World Congress (MWC) se déroulant du lundi 27 février au jeudi 2 mars, OnePlus a fait parler de lui avec un smartphone très particulier. Le OnePlus 11 Concept se démarque de ses rivaux grâce à un nouveau système de refroidissement permettant d’éviter la surchauffe du téléphone lorsqu’il est par exemple utilisé pour jouer à un jeu vidéo.

OnePlus 11 Concept : un prototype doté d’un système de refroidissement

Alors qu’elle présentait son nouveau smartphone, le OnePlus 11, la marque chinoise a également mis en avant son OnePlus 11 Concept. Bien qu’il reprenne les principales caractéristiques du modèle phare de l’entreprise, ce prototype n’est pas prévu d’être commercialisé. Il permet seulement à OnePlus de présenter sa toute dernière technologie.

Au programme : un système de refroidissement mobile que le fabricant souhaite intégrer dans ses prochaines générations de smartphones, sans doute pour la sortie d’un éventuel OnePlus 12. Aucune trace de cette technologie n’est prévue sur le dernier OnePlus 11.

Nous n’évoquerons pas la sortie du OnePlus 11 sur le marché européen, mais vous pouvez toujours consulter notre article pour tout savoir sur le OnePlus 11, le dernier smartphone de l’enseigne chinoise.

Le OnePlus 45 W Liquid Cooler est un système de refroidissement thermoélectrique qui est capable de faire baisser la température des composants d’un smartphone de 20 degrés Celsius. Comme son nom l’indique, l’entreprise chinoise s’est sans doute inspirée du liquide de refroidissement retrouvable dans les voitures et utile pour refroidir un moteur chaud. Certains ordinateurs utilisent également ce système de liquide pour refroidir ses composants, mais il semble qu’aucun système équivalent n’existait pour les smartphones avant celui-ci.

Les traits bleus à l’arrière du smartphone constituent les minicanalisations où circule le liquide de refroidissement.

Pas de ventilateur dans le système proposé par OnePlus puisque le tout fonctionne grâce à un liquide magique. Ce système de refroidissement repose sur l’Active CyrptoFlux, une micro pompe composée de céramique piézoélectrique, un matériau transformant une pression mécanique en tension électrique.

La pompe va s’activer à partir du moment où le téléphone atteint une température qui devient trop élevée. Cela va générer un flux électrique qui permettra de libérer le liquide de refroidissement dans des canalisations miniaturisées passant non loin des composants en surchauffe. Si le smartphone est directement doté du système, celui-ci sera intégré à l’arrière du téléphone.

Un système de refroidissement adapté pour les gamers

Si le système de refroidissement n’est pas inclus, il est possible de l’installer sur son smartphone en quelques étapes. Le produit se présente alors sous la forme d’un « petit » boîtier avec une griffe en son extrémité et reliée à une charge 45 W. L’appareil se fixe alors à l’arrière du smartphone. En quelques secondes, l’appareil redevient froid, ce qui permet de donner un second souffle à ses composants.

En attachant cet appareil encombrant à l’arrière de votre smartphone, vous bénéficierez d’un système de watercooling performant.

Selon les différents tests effectués par OnePlus, cette technologie permet d’abaisser la température moyenne du smartphone de 2,1 degrés Celsius lorsqu’il est en marche, et de 1,6 degré Celsius en charge. Avec un tel système, l’utilisateur gagne un temps de charge compris entre 30 secondes et 1 minute. Les gamers pourront gagner quelques images par seconde, eux qui demandent un maximum de fluidité dans leur expérience de jeu.

Lors du CES 2023, Alienware a présenté un écran gaming avec un taux de rafraîchissement de 500Hz, un record.

OnePlus multiplie les efforts pour prouver que son savoir-faire peut détonner. En tout cas, avec cette innovation, on peut dire que la marque chinoise a jeté un coup de froid sur le MWC 2023.