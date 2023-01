OnePlus Buds Pro 2 : que promettent ces écouteurs imaginés avec Dynaudio ?

Annonçant la sortie de son prochain flagship, le OnePlus 11, le fabricant de smartphones a également levé le voile sur la seconde version de ses écouteurs True Wireless. Plutôt similaires aux Buds Pro sur la forme, les OnePlus Buds Pro 2 sont en revanche plus aboutis techniquement et donc en mesure de voler la vedette à beaucoup d’ears du marché. Détails.

Ce qu’il faut savoir sur les OnePlus Buds Pro 2

Les marques de téléphones ont compris que l’audio est un domaine qui ne s’improvise pas. Les collaborations avec de grands noms de l’acoustique ont fleuri ces dernières années : Samsung avec AKG, Huawei avec Devialet ou encore Oppo (marque sœur de OnePlus) avec Dynaudio.

En 2023, c’est donc au tour de OnePlus de suivre ce tracé, en proposant la seconde génération de ses Buds Pro, conçue en partenariat avec Dynaudio également. On pourrait, alors, penser à un aveu d’échec – de la version « une » pas forcément convaincante – ou à la volonté désormais affichée de OnePlus de rehausser le niveau sonore de ses écouteurs sur un marché où les concurrents vont plus vite que la musique.

Même dans sa déclinaison verte, la paire d’écouteur conserve un design discret.

Deux membranes, pour un son plus clair et plus profond

Séparer les plages de fréquences, pour mieux les délivrer. Voici le parti pris par le spécialiste de l’acoustique haut de gamme Dynaudio, pour les Buds Pro 2 de OnePlus. Une décision cohérente, si l’on s’en tient à l’architecture des haut-parleurs semi-professionnels. Ces derniers utilisent un filtre (crossover) et plusieurs transducteurs (drivers) pour dispatcher les aigus (envoyés au tweeter, haut-parleur des hautes fréquences) et les graves (envoyées au woofer, haut-parleur des basses).

Dans cette conception ultra-miniaturisée à dômes séparés appelée « MelodyBoost », un transducteur de 11 mm est en charge des basses, « plus profondes, […] plus texturées et dynamiques », annonce OnePlus. Un autre transducteur de 6 mm s’occupe désormais des mediums et de la brillance du son (des aigus, donc), pour « des voix pures et claires » déchargeant ainsi celui de 11 mm d’une partie du travail.

Dans ce contexte, la couverture de fréquences annoncée irait de 10 à 40 000 Hz, contre 20 à 20 kHz sur les modèles précédents. Des données à relativiser, à notre avis, dans la mesure où l’oreille humaine se restreint justement à la plage 20 Hz – 20 kHz.

L’éclaté fourni par la marque permet de distinguer les deux drivers.

Enfin, et contrairement à leurs prédécesseurs, les Buds Pro 2 embarquent aussi plusieurs réglages prédéfinis d’égalisation sonore (dont un personnalisable) afin d’ajuster le son selon vos préférences personnelles.

La suppression active du bruit : une écoute encore plus immersive

Les Buds Pro étaient les premiers écouteurs de la marque à se doter d’une fonction de réduction de bruit active… pas des plus convaincantes. La série OnePlus Buds Pro 2 continue dans ce sens. Sa « Smart Adaptive Noise Cancellation » (« réduction de bruit intelligente et adaptative ») perfectionnée, permettrait de réduire le bruit ambiant jusqu’à 48 dB, quand la première itération le faisait entre 15 et 40 dB. Une fois « personnalisée » suivant « l’analyse du conduit auditif« , l’ANC permettrait même d’atteindre un niveau de qualité plus abouti. Parallèlement à cela, les écouteurs embarquent des embouts intra-auriculaires assurant une réduction passive du bruit. Reste à voir si l’ensemble sera convaincant.

Une technologie de réduction de bruit visiblement agressive : promesse tenue… ?

Sur Android, de l’audio « spatial » et centré sur l’utilisateur

OnePlus a également annoncé avoir retravaillé son algorithme de rendu sonore « multidimensionnel ». Ainsi, les OnePlus Buds Pro 2 sont en mesure d’élargir le champ sonore pour offrir « une expérience audio spatiale personnalisée » sur Android, explique la marque.

Cette possibilité serait due à un « surmixage stéréo », complète-t-elle. On imagine donc qu’il utilisera différents procédés de psychoacoustique (changements de phase, ajout de micro-delais…) pour donner de la dimension à l’écoute.

Parallèlement à cela, les Buds Pro 2 sont équipés de capteurs IMU (accéléromètres/gyroscopes) à six axes, en mesure de suivre la position de la tête. Ils assurent le recalibrage en temps de réel de l’audio, « afin de s’assurer que l’utilisateur est toujours placé au centre », détaille OnePlus.

Connectivité de pointe et compatibilité Hi-Res audio Wireless

Grande nouveauté également, la paire d’appareils prend en charge le codec audio LHDC 5.0 qui promet un audio sans fil très peu distordu (qualifié « sans perte »), « le plus réaliste et avec la plus haute définition » du marché, selon la marque LHDC elle-même. En outre, les OnePlus Buds Pro 2 sont dotés du Bluetooth 5.3 LE. Spécialisé dans la transmission audio, ce protocole est notamment apprécié pour ses faibles latence et consommation énergétique.

L’Hi-Res Audio permet de profiter d’un son extrêmement fidèle au fichier original.

Pour terminer, les OnePlus Buds Pro 2 promettent une autonomie de 9 heures (sans réduction de bruit) et de 6 heures (avec ANC) pour chaque écouteur. C’est légèrement plus que les respectives 7 et 5 heures du modèle précédent. Une autonomie par ailleurs extensible jusqu’à 39 heures, moyennant l’étui de charge, contre 38 heures pour les Buds première génération.

Autres questions sur les OnePlus Buds Pro 2

Combien coûtent les OnePlus Buds Pro 2 ? En Chine, les OnePlus Buds Pro 2 sont vendus au prix de 899 yuans, soit 125 euros environ. Pour l’heure, le prix des marchés européens n’est pas connu. Quand pourra-t-on acheter les OnePlus Buds Pro 2 en France ? Les OnePlus Buds Pro 2 se vendent en Chine depuis le 9 janvier 2023. Ils entreront sur le marché mondial, dont la France, le 7 février 2023. Quelles couleurs pour les OnePlus Buds Pro 2 ? Comme le smartphone OnePlus 11, la paire d’écouteurs est disponible en noir et en vert.