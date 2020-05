Grâce à son capteur photo infrarouge, le nouveau smartphone OnePlus 8 Pro peut voir à l’intérieur de certains objets et, dans une certaine mesure, à travers les vêtements. Explications…

Le dernier né des smartphones haut de gamme de OnePlus dispose d’un capteur de photo infrarouge. Couplé à un filtre photo proposé par l’entreprise chinoise, cela permet de visualiser l’intérieur de certains objets en plastique, un peu comme s’il s’agissait d’une vision à rayons X de Superman. La fonctionnalité permet aussi de voir certaines choses à travers de vêtements. Ne rêvez toutefois pas aux fameuses « lunettes déshabillantes » dont la farce avait fait le buzz à la fin des années 80. La faculté de voir à travers les vêtements est très limitée.

One of the best examples 🤯#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP — Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020

Le OnePlus 8 Pro peut voir à travers des objets

Si vous avez un OnePlus 8 Pro, vous pouvez mener vous-même l’expérience. Il vous suffit d’ouvrir l’application de l’appareil photo et de choisir le filtre de couleur « Photocrom ». Il ne vous reste alors qu’à observer un objet en plastique noir fin (par exemple une télécommande) et, si l’angle et la lumière sont bons, vous pourrez alors apercevoir sur votre cliché l’intérieur de votre objet. Notez toutefois que le filtre modifie les couleurs réelles et que le résultat donne un rendu de type transparent opaque.

C’est l’utilisateur Ben Geskin qui a le premier découvert cette astuce du OnePlus 8 Pro et l’a partagée sur Twitter. Beaucoup se sont montrés incrédules et ont testé le filtre et ont confirmé que cela fonctionne. Le YouTubeur de la chaîne « Unbox Therapy » a d’ailleurs réalisé une vidéo devenue virale dans laquelle il montre qu’il peut ainsi voir au travers d’un boitier Apple TV, d’un contrôleur Switch et même à travers d’un Tee-shirt noir mince. Vous pouvez découvrir la vidéo ci-dessous.

Pas de rayons X, mais de l’infrarouge

Nos confrères du journal américain « The Verge » ont contacté le constructeur chinois pour en savoir davantage et savoir s’il s’agit d’une fonctionnalité intentionnelle. OnePlus a confirmé que le photophone était bien équipé d’un capteur infrarouge. Ce spectre de la lumière, invisible pour l’œil humain, est aussi appelé rayonnement thermique. Les lunettes de vision nocturne utilisent des capteurs infrarouge pour « voir de nuit » ou bien encore les pompiers pour voir un bâtiment en feu au travers de la fumée.

Le OnePlus 8 Pro utilise un tel capteur, comme d’autres smartphones haut de gamme. Pour le moment, le constructeur chinois n’a pas pris de décision, mais la capacité, certes très limitée, à voir au travers des vêtements du OnePlus 8 Pro pourrait forcer le fabricant à rappeler ses téléphones. Dans les années 90 Sony avait été contraint à une telle mesure pour des faits un peu similaires.