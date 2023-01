OnePlus 11 : date de sortie, rumeurs, design, prix et infos

Ce 4 janvier, la firme de Shenzhen a levé le voile sur son nouveau flagship, le OnePlus 11. Alors qu’il ne reste que quelques jours avant de le voir arriver chez nous, nos mains brûlent d’impatience à l’idée de s’emparer de ce tout dernier condensé de technologie ! En attendant, voici tout ce qu’il faut savoir au sujet de ce smartphone.

Qui dit nouvelle année, dit nouveau smartphone. Après un modèle 10 Pro impressionnant en 2022, le moment est venu pour OnePlus de dévoiler… son numéro 11, presque dix ans après son tout premier téléphone. Un smartphone premium qui en a sous le capot, et qui pourrait bien faire de l’ombre à des géants comme Samsung et Apple. Détails.

La force tranquille se dévoile…

C’est la Chine, terre d’origine du OnePlus 11, qui bénéficie de la première mise sur le marché du smartphone. En effet, le marché aux 1,4 milliard d’habitants a eu la primeur de l’accès au OnePlus 11 dès le 9 janvier 2023, seulement quelques jours après le 4 janvier, date de sa grande présentation officielle.

Pour ce qui est de l’international, il va falloir attendre le 7 février 2023 pour pouvoir se procurer un OnePlus 11.

Que sait-on sur le OnePlus 11 ?

Alors que 2022 n’a vu émerger qu’un OnePlus 10 Pro, l’année 2023 devra, elle, se contenter du seul OnePlus 11… tout court ! En effet, le président du marché chinois de la firme a laissé entendre qu’aucune déclinaison « pro » n’était prévue pour le numéro 11 de OnePlus. Ce qui est plutôt logique, au vu des caractéristiques déjà impressionnantes du smartphone. Ne vous fiez donc pas à son nom, ce nouveau flagship a tout d’un pro.

Un design épuré. Quoi que…

Bien qu’il soit assez sobre, le smartphone semble, à première vue, quand même plutôt imposant. Il n’y a pas de doute : cela vient de son module photo, entièrement revu par rapport au modèle précédent. Adoré par certains, détesté par d’autres, celui-ci est en effet composé de trois capteurs assez proéminents (dont un grand-angle et un téléobjectif) rassemblés dans un rond d’aspect chromé, au centre duquel figure le logo d’un partenaire optique désormais bien connu chez OnePlus : le suédois Hasselblad.

Un bloc qui épouse, par ailleurs, la tranche latérale de l’appareil, où l’on retrouve l’Alert Slider, une fonction maîtresse de la marque qui permet de réaliser des actions rapides sans accéder à l’interface principale. Côté teintes, l’appareil est disponible en deux coloris, noir et vert, assez brillant dans cette seconde déclinaison.

OnePlus 11 hands on in Green variant! Via datongzhentan pic.twitter.com/NSj2baXUI6 — OnePlus Planet (@oneplusplanet) January 2, 2023 Des images du flagship ont fuité sur Twitter, notamment dans sa version verte.

Des performances au rendez-vous

Sur le plan des specs, autant dire que le OnePlus 11 n’a pas à rougir, loin de là. En plus d’être compatible 5G, la bête se veut surpuissante. Sa capacité de calcul est assurée par le tout dernier SoC Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, qui équipera tous les fleurons de l’année. L’appareil offre également entre 12 et 16 Go de mémoire vive.

Bref, de quoi retoucher des photos ou des vidéos, ou même exécuter des jeux particulièrement complexes sur le plan graphique sans aucune difficulté. Sans compter des capacités de stockage généreuses (mais assez conventionnelles), une étanchéité IP54, ou encore une recharge rapide (filaire) promettant de faire le plein des quelques 5000 mAh de la batterie en 25 minutes. 10 de moins que son prédécesseur.

Toute une technologie trône sous le capot. Le OnePlus 11 joue dans la cour des grands.

Petit bémol pour l’écran, cependant, qui ne change pas radicalement par rapport au numéro 10 de OnePlus. Une dalle AMOLED de 6,7 pouces qui n’en demeure pas moins très soignée. Elle propose notamment un mode Always-On et une définition QHD+ (Quad HP, soit quatre fois celle de la HD 720p) rafraîchie à 120 Hz. Un record, donc.

Un OS à la hauteur

Ceux qui auront peur de tomber sur un… ne seront pas déçus par le tout dernier Android 13, sous surcouche fabricant mi-OxygenOS (OnePlus) mi-ColorOS (Oppo).

La nouvelle interface utilisateur se veut ultra-épurée, « aquamorphique » et reposante. Elle propose cinq nouveaux thèmes dans son Zen Mode, à l’instar du mode Concentration proposé par iOS. Le launcher s’organise davantage en dossiers, et une nouvelle barre latérale permettant d’utiliser l’appareil à une main fait son apparition.

L’OS a été optimisé pour un confort optimal.

Côté sécurité, l’OS propose un nouveau système de pixellisation automatique des informations potentiellement confidentielles ou sensibles, sur les captures d’écran. Le partage de l’emplacement avec les applications ou lors de l’utilisation de réseaux WiFi publics a également été restreint.

À savoir : comme d’autres marques de smartphones, Oppo et OnePlus sont commercialisées par la même multinationale : BBK Electronics.

Combien coûte le OnePlus 11 ?

Vous l’aurez compris, tout ce condensé d’innovation a un prix ! Mais pour l’heure, les tarifs des marchés internationaux ne sont pas connus.

À titre indicatif, nous avons quand même pu savoir que le OnePlus 11 dans sa configuration 256 Go (12 Go de RAM) se vend 3999 yuans en Chine, soit entre 540 et 550 euros. La version à 512 Go (16 Go de RAM) est annoncée au tarif de 4899 yuans, soit environ 670 euros. Un modèle intermédiaire à 256 Go pour 16 Go de RAM est, de son côté, disponible à environ 600 euros (4399 yuans).

Mais ces tarifs pourront évoluer à la hausse ou à la baisse selon les cours et les distributeurs, et il y a fort à penser que l’appareil soit affiché à des prix de départ bien plus élevés en Europe. Pour rappel, le prix du départ du OnePlus 10 Pro frôlait les 920 euros il y a un an… Le 7 février prochain devrait faire date en nous apportant des informations plus précises en la matière.