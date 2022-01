OnePlus 10 Pro officiel : futur champion de la photo et de l’autonomie ?

OnePlus vient de dévoiler en Chine son nouveau OnePlus 10 Pro. Découvrez tout ce qu’il faut savoir du futur champion de la photo et de l’autonomie.

Le constructeur chinois OnePlus est dans une position bien étrange depuis quelques mois. Alors que son fondateur est parti créer la nouvelle entreprise Nothing, la maison mère du projet OPPO a commencé à reprendre le contrôle. Ce qui n’est pas forcément au goût de tous. Reste que le OnePlus 10 Pro est toujours l’un des appareils les plus attendus sur le marché, lui qui promet toujours d’offrir le meilleur du meilleur à un prix compétitif… bien que loin des promesses d’antan de la firme. Vous n’aurez plus longtemps à attendre, puisque l’appareil vient d’être officialisé en Chine !

Le OnePlus 10 Pro se présente officiellement

Fiche technique du OnePlus 10 Pro

Écran : 6,7 pouces QHD+ 120 Hz Fluid AMOLED

SoC : Qualcom Snapdragon 8 Gen 1

RAM : 8/12 GO LPDDR5

Capteurs photo arrière : 48 MP + 50 MP ultra grand-angle 150° + 8 MP telephoto x3

Capteur photo avant : 32 MP

Stockage : 128/256 Go

Batterie : 5 000 mAh, recharge filaire 80W SuperVOOC, recharge sans fil 50W AirVOOC

Connectivité : USB 3.1, Bluetooth 5.2

Sécurité : lecteur d’empreintes sous écran

OS : OxygenOS 12 (Europe) / ColorOS 12.1 (Chine)

Dimensions : 163 x 73.9 x 8.55 mm

L’offre OnePlus 10 Pro

Aucune surprise en retrouvant le Snapdragon 8 Gen 1 sur cette fiche technique, puisque le constructeur l’avait déjà annoncé bien plus tôt. Par contre, on a le plaisir de constater que les nombreuses fuites autour des capacités de recharge du OnePlus 10 Pro sont avérées. Avec 80W de charge rapide filaire et 50W de charge rapide sans fil, ce smartphone promet de se recharger à une vitesse incroyable. 47min annoncées pour une recharge complète sans fil, il y a de quoi être jaloux ! Surtout avec cette nouvelle batterie de 5 000 mAh. OnePlus a déjà par le passé prouvé qu’il pouvait offrir une excellente autonomie à ses appareils, et le OnePlus 10 Pro semble parfaitement équipé pour.

C’est peut-être sur la partie photo que la plus grande question reste. Son objectif principal Sony IMX789 de 48 mégapixels est capable du meilleur, mais OnePlus a toujours tendance à être légèrement en retard sur ses concurrents. Reste que l’ultra grand-angle 50 mégapixels (capteur Samsung) a l’air d’être particulièrement fun à utiliser, sachant que l’on peut même l’utiliser en mode Fish Eye pour créer des photos vraiment originales. A l’avant, c’est bien simple : avec 32 mégapixels, on se retrouve à l’exact double du OnePlus 9 Pro qui proposait 16 mégapixels. Tout ça est bien alléchant, mais il nous faudra tester l’appareil pour nous assurer qu’il remplit bien ses promesses.





Date de sortie et prix du OnePlus 10 Pro

En Chine, le OnePlus 10 Pro sera mis en vente dès le 13 janvier prochain. Il existera en trois configurations, 8/128Go, 8/256Go et 12/256Go, et deux coloris, noir et vert émeraude.

Les prix en yuans sont les suivants :

8/128 Go : 4 699 yuans (environ 650€ HT)

8/256Go : 4 999 yuans (environ 692€ HT)

12/256 Go : 5 299 yuans (environ 734€ HT)

Pour l’instant, nous n’avons pas d’informations sur sa sortie en France ni sur ses prix officiels en euros. Cependant, une annonce chinoise est souvent très rapidement suivie d’une annonce française ; ce ne sera que l’affaire de quelques semaines !