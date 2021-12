OnePlus 10 Pro : sa fiche technique en fuite révèle une charge ultra rapide

La fiche technique du OnePlus 10 Pro apparaît en fuite ! Celle-ci nous permet de constater qu’outre la puissance haut de gamme attendue de tous, le smartphone profiterait d’une recharge filaire à 80W et sans fil à 50W.

Une nouvelle année approche, et avec elle une nouvelle vague de smartphones. Comme le veut la tradition, les constructeurs se préparent à dévoiler leurs appareils premium sur le premier trimestre 2022. On sait que Samsung a toute une nouvelle famille de Galaxy S22 à nous dévoiler. Et du côté de OnePlus, le constructeur chinois qui s’est toujours placé dans le rôle de David contre Goliath, c’est le OnePlus 10 Pro qui fait toujours plus parler de lui ces derniers temps.

Une charge ultra rapide pour les OnePlus 10 Pro

OnePlus a été l’un des premiers constructeurs à officialiser que son OnePlus 10 Pro profiterait bien du Snapdragon 8 Gen 1, la dernière puce premium de Qualcomm. Aussi, rien d’étonnant de retrouver cette information dans la nouvelle fuite du jour concernant sa fiche technique. C’est Digital Chat Station, une source connue sur le réseau chinois Weibo, qui vient en effet de dévoiler la fiche technique du prochain haut de gamme du constructeur.

XDA Developers nous traduit tout ça. Le OnePlus 10 Pro disposerait d’un écran LTPO (OLED) de 6,7 pouces en définition QHD et au taux de rafraîchissement de 120Hz, avec une caméra de 32 mégapixels dans un poinçon en haut à gauche. Au dos, on retrouverait un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléphoto x3 de 8 mégapixels. De quoi faire de lui l’un des meilleurs photophones du marché ? On attendra de le tester pour en être sûr.

Mais surtout, la nouvelle information de cette fuite est les capacités de recharge du OnePlus 10 Pro, provenant tout de même d’une marque connue pour avoir parmi les charges les plus rapides du marché. Ce dernier modèle ne dérogera pas à la règle, puisque la recharge filaire atteindrait les 80W cette année, et la recharge sans fil passerait à 50W. Il est loin le temps où la recharge sans fil était terriblement lente : aujourd’hui, elle correspond aux recharges filaires ultra rapides d’il y a 3/4 ans sur le marché. C’est très impressionnant, mais ça reste encore à confirmer. Rendez-vous en mars/avril 2022, si OnePlus suit son calendrier habituel, pour découvrir officiellement le smartphone.