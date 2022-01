Le OnePlus 10 Pro dévoile officiellement son design

Le design du OnePlus 10 Pro a enfin été dévoilé lors du CES 2022 et les premières images nous révèlent un module photo haut de gamme.

Nous le savons tous : si de nouvelles sorties tech doivent être annoncées, elles le seront durant le CES. Il s’agit du salon le plus attendu de l’année par tous les passionnés d’innovations technologiques. Après avoir connu plusieurs années difficiles suite à la pandémie, le CES fait son grand retour cette année au côté de marques de renom avec notamment la présence de OnePlus. C’est en effet après plusieurs mois d’attentes et de rumeurs que le géant chinois a décidé de dévoiler le design de son tout nouveau téléphone, le OnePlus 10 Pro. Ces premières images, au-delà de nous préparer à sa future commercialisation, mettent en avant un tout nouveau module caméra très prometteur.

Le design du OnePlus 10 Pro dévoilé









Comme nous pouvons le voir, le OnePlus 10 Pro sera commercialisé en deux couleurs : Volcanic Black, qui s’apparente à un noir assez classique, et Forest Emerald qui est plus proche d’un vert granite que d’un vert émeraude. Si l’on regarde ces photos en détail, on constate que le curseur d’alerte, signature OnePlus présente depuis leur second téléphone OnePlus 2, a été conservé et se situe sur le côté droit de l’appareil.

Comme nous vous le disions un peu plus haut, ce n’est pas tant son esthétique générale qui nous intéresse, car elle reste au demeurant très similaire aux précédents modèles, mais plutôt son nouveau module photo. Tout d’abord sa disposition, qui s’apparente à un prolongement latéral du téléphone, rappelle celle du Samsung Galaxy S21. Bien qu’il soit quelque peu différent, en étant relié à aucune extrémité du smartphone, le constructeur chinois semble s’être fortement inspiré de son concurrent coréen.

Si ce n’est pas par son esthétique que le OnePlus 10 compte se démarquer, c’est parce qu’il mise tout sur sa qualité technique. Composée de trois objectifs, la partie photo est le fruit d’une collaboration entre la marque chinoise et le fabricant d’appareils photo haut de gamme Hasselblad. On constate d’ailleurs que son nom est gravé sur le côté droit de la caméra. Si l’on en croit les dernières fuites sur la fiche technique du OnePlus 10 Pro, on y retrouverait un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléphoto x3 de 8 mégapixels.

Il nous faudra cependant tester ça de nous-mêmes pour établir la qualité de ce nouveau modèle photo, qui a au moins le mérite d’être esthétiquement réussi. On espère que cette collaboration pourra venir combler les lacunes du OnePlus sur la qualité de sa caméra pour lui permettre de se hisser à la hauteur de ses concurrents.