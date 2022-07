Tout savoir sur Omegle, cette plateforme qui fait débat

Omegle est un site de discussion en ligne qui s’est largement popularisé au cours de la pandémie du COVID-19. En permettant à ses utilisateurs d’interagir entre eux de façon anonyme, Omegle favorise les rencontres, mais expose ses plus jeunes utilisateurs à de nombreux risques.

Pouvoir se faire des amis sans sortir de chez soi, c’est ce qui fait le succès des réseaux sociaux. Si certains comme Facebook et Instagram font de plus en plus attention à ce qui circule sur leur plateforme, d’autres ont encore du chemin à faire. C’est notamment le cas des plateformes de discussion en ligne tel qu’Omegle.

En proposant une utilisation attrayante qui permet à l’utilisateur d’interagir avec les autres directement grâce à sa webcam et de changer d’interlocuteur en un clic, Omegle a su transformer les interactions sociales. Malheureusement, ce qui fait sa force est également sa plus grande faiblesse, puisque la plateforme américaine se retrouve souvent au cœur de nombreux scandales. Que vous découvriez la plateforme ou que vous en soyez un habitué, on vous dévoile tout ce qu’il y a à savoir sur Omegle.

C’est quoi Omegle ?

Si vous connaissez Chatroulette, vous ne serez pas dépaysé en vous rendant sur Omegle. Cette plateforme de discussion en ligne vous permet d’interagir textuellement ou visuellement, grâce à une webcam, avec d’autres utilisateurs. Cette plateforme de discussion en ligne vous met en relation avec des inconnus de manière aléatoire. L’objectif étant de vous faire rencontrer de nouvelles personnes issues du monde entier.

Evolution d’Omegle de sa création à nos jours

Contrairement aux idées reçues, Omegle est le précurseur de Chatroulette. À l’instar de nombreux prodige, Leif K-Brooks, le fondateur d’Omegle, n’était qu’un jeune étudiant de 18 ans lorsqu’il créa sa plateforme de chat en ligne. C’est en mars 2009 que la première version d’Omegle vit le jour. Sa formule proposant de rencontrer des gens en ligne de façon totalement aléatoire, et ce gratuitement, connut un engouement important puisqu’un mois après son lancement, la plateforme comptait pas moins de 150 000 visiteurs par jour.

L’arrivée de Chatroulette

Comme toute success-story, celle-ci emboita le pas à la concurrence. La plus notable se nomme Chatroulette. Lancée quelques mois plus tard par un jeune étudiant russe, cette plateforme proposait les mêmes attraits que celle d’Omegle à quelques détails près. Contrairement à Omegle, Chatroulette a connu une publicité importante notamment dans les Talk Shaw américains ainsi que dans le New York Times. Ce qui lui a permis de détrôner sans grande difficulté Omegle et ce malgré son ancienneté.

Les dernières mises à jour d’Omegle

Afin de se différencier de ses nombreux concurrents, Omegle a implanté au fil de ses 13 années d’existence de nouvelles fonctionnalités. Les plus notables sont :

Le mode vidéo, qui offre la possibilité aux utilisateurs de se voir grâce à leur webcam

« Spy mode » qui permet à un utilisateur de choisir en être un « espion » et poser une question à deux inconnus, ou faire partit de ceux qui y répondent. Cette fonctionnalité a cependant été désactivée au cours de l’année 2021 , à la suite de trafic de pédopornographie.

qui permet à un utilisateur de choisir en être un « espion » et poser une question à deux inconnus, ou faire partit de ceux qui y répondent. Cette fonctionnalité a cependant été , à la suite de trafic de pédopornographie. Le mode « intérêts » permet quant à lui de spécifier quels sont vos centres d’intérêt et d’être directement mis en relation avec des utilisateurs qui partagent les mêmes que les vôtres

permet quant à lui de spécifier quels sont vos centres d’intérêt et d’être directement mis en relation avec des utilisateurs qui partagent les mêmes que les vôtres « College student » qui, à l’aide d’une adresse mail universitaire, vous permet de discuter avec d’autres étudiants

qui, à l’aide d’une adresse mail universitaire, vous permet de discuter avec d’autres étudiants Le mode « undemorated section » qui vous permet d’avoir accès à un chat +18 ans.

Tout d’abord, il faut vous rendre sur le bon URL à savoir omegle.com. Une fois arrivée sur la page d’accueil, vous pourrez choisir entre différents modes : chat textuel, vidéo, entre étudiants ou par centres d’intérêt. Une fois le mode choisi, vous devrez confirmer avoir l’âge légal pour utiliser Omegle, à savoir +18 ans ou +13 ans avec l’accord de vos parents ainsi qu’accepter la politique de confidentialité du site. Vous serez ensuite immédiatement mis en relation avec un autre utilisateur. Vous pourrez soit utiliser votre clavier pour communiquer avec ce dernier ou le micro de votre caméra.

L’avantage d’Omegle est que ce réseau social permet de passer presque instantanément d’un utilisateur à l’autre. Lorsque la discussion vous ennuie, il suffit de cliquer sur le bouton « stop » qui se situe en bas à gauche de votre écran. L’indication se changera en « really », cliquez de nouveau pour quitter la conversation. Une fois l’échange terminé, un encart orange apparait avec écrit « great time ». Celui-ci vous offre la possibilité d’enregistrer le contenu du chat textuel. Cliquez sur « get a link » pour que la discussion s’ouvre dans une autre fenêtre. Vous pourrez ainsi copier son contenu plus facilement en cliquant sur « select all ».

Afin de respecter la vie privée de ses utilisateurs, Omegle, n’offre pas de fonctionnalité permettant d’enregistrer vos discussions vidéos. En revanche, si vous avez obtenu l’accord de votre partenaire et uniquement sous cette condition, vous pouvez utiliser un logiciel qui vous permet d’enregistrer votre écran. Ce dernier se nomme screen catcher.

Il est primordial que vous disposiez du consentement libre et éclairé de la personne que vous souhaitez enregistrer avant de démarrer une capture vidéo.

Omegle, une plateforme pas si friendly

Bien qu’Omegle vous permette de rencontrer des utilisateurs du monde entier, la plateforme offre son lot de risques notamment auprès de la jeune génération.

Un manque de contrôle dangereux pour les adolescents

Contrairement à d’autres sites de chat en ligne, Omegle manque cruellement de contrôle. Tout d’abord, il est possible pour n’importe quel mineur d’entamer une discussion avec un autre utilisateur. Aucun contrôle d’âge n’étant demandé par la plateforme, excepté une case à cocher qui atteste que vous avez plus de 13 ans. On retrouve également sur la page d’accueil un lien qui renverra les parents vers un site leur énumérant les logiciels de contrôle parental qu’ils peuvent installer pour protéger leurs enfants. Une manière de la part de la plateforme de renvoyer la responsabilité sur ces derniers.

Cerise sur le gâteau, le contrôle des contenus vidéos n’est pas effectué par des modérateurs, mais par un simple logiciel de reconnaissance d’image. Celui-ci est censé être capable de repérer des contenus violents et sexuels afin de bannir l’utilisateur qui y recourt sur la plateforme. Dans les faits, cette fonctionnalité est loin d’être suffisante puisque de nombreux scandales ne cessent de faire surface dénonçant la présence de pornographie et de pédocriminalité. C’est d’ailleurs à la suite de la divulgation de ces faits par le magazine Kool Mag qu’Adrien Taquet, secrétaire d’État chargé de la protection de l’enfance, a saisi la justice en avril dernier pour signaler les dérives de la plateforme.

Les alternatives à Omegle

Heureusement, depuis 2009 de nombreuses autres plateformes ont pu voir le jour et proposer des alternatives attractives qui offrent les mêmes fonctionnalités qu’Omegle en plus sécurisé.

Bazoocam, un chat à la française idéal

Lancé en 2010, Bazoocam est la meilleure alternative à Omegle. Se vendant comme un Chatroulette français, Bazoocam est interdit aux moins de 18 ans et bien qu’elle ne dispose pas de contrôle d’âge, cette dernière offre une bien meilleure sécurité que sa grande sœur américaine. Contrôlée par plus de 40 modérateurs qui bannissent en temps réels les vidéos à caractères explicites, elle offre un contenu plus approprié à ceux qui souhaitent se faire des amis.

Contrairement à Omegle, Bazoocam est dépourvu de chat réservé aux +18 ans et possède un bouton de rapport qui permet de signaler les utilisateurs. Complète, elle offre également la possibilité aux utilisateurs de jouer entre eux à Tic-Tac-Toe ou encore à puissance 4. Un moyen efficace de briser la glace.

Chatroulette

Tout comme Omegle, Chatroulette est un site américain qui offre la possibilité à ses utilisateurs d’interagir à travers leur webcam. S’il fut une époque où le site était réputé pour accepter la nudité, ce temps est depuis longtemps révolu. Bien que Chatroulette continue d’être au cœur des mêmes controverses qu’Omegle, il tente d’y remédier. Interdit aux moins de 18 ans, il est également nécessaire de s’inscrire à l’aide d’une adresse email pour pouvoir utiliser les fonctionnalités du site. Une initiative qui est censée dissuader les utilisateurs de diffuser des contenus sensibles.

Questions fréquentes