CyberGhost VPN vous offre 4 mois gratuits et -83% sur l’abonnement de 2 ans grâce à cette méga promo

Décidément CyberGhost est d’humeur généreuse en ce moment ! Une promotion exceptionnelle est actuellement disponible pour l’un des services VPN les plus renommés : bénéficiez d’une remise impressionnante de 83%.

Si la protection de votre vie privée pendant votre navigation internet est importante pour vous, alors vous devriez sûrement investir dans un VPN. Heureusement, grâce à cette promotion, vous pourrez sécuriser votre navigation contre les cyberattaques pour deux ans, à un tarif avantageux de seulement 2,03€ par mois. Mais l’offre ne s’arrête pas là !

CyberGhost : l’offre sur l’abonnement de deux ans qui ne se refuse pas

Connaissez-vous l’univers des réseaux privés virtuels ? Surnommés VPN, ils sont compatibles avec plusieurs types d’appareils connectés. Elles apportent plusieurs bénéfices, dont la protection sur internet, le maintien de l’anonymat, l’accès sans restriction et une facilité d’utilisation.

Considéré parmi les VPN les plus performants, avec une évaluation de 4,8 sur 5 sur Trustpilot, CyberGhost est une option de confiance pour une protection optimale. Et ça tombe bien parce qu’aujourd’hui, il se classe parmi les VPN les moins chers du marché.

Profitez d’une réduction de 83% sur l’offre de deux ans. Et il y a plus ! L’utilisation du VPN peut se poursuivre après ces deux années, car quatre mois additionnels vous sont offerts. À seulement 2,03€ mensuels, l’abonnement de deux ans représente une proposition sans égale.

CyberGhost présente actuellement la meilleure promotion pour sécuriser votre navigation sur Internet. C’est une opportunité idéale pour investir dans une protection de premier choix !

Cette promotion inclut une garantie de remboursement de 45 jours si vous n’êtes pas satisfaits. Et ils ne vous demanderont aucune justification (une rupture en douceur). Cependant, elle ne durera pas indéfiniment. Ne tardez pas à en profiter !

CyberGhost, une solution complète pour vous protéger sur internet

Dans le paysage des VPN, CyberGhost s’impose comme un acteur majeur, offrant une combinaison optimale de sécurité, de vitesse et de facilité d’utilisation. Fondé en 2011, ce service a su évoluer pour répondre aux besoins croissants de confidentialité sur internet. Et pour savoir ce qu’il vaut vraiment, nous avons joué les cobayes pour vous.

Sécurité et confidentialité

CyberGhost se distingue par son engagement ferme pour la sécurité des utilisateurs. Avec le chiffrement AES 256 bits, il assure une protection robuste contre les intrusions. Les protocoles VPN tels que IKEv2, WireGuard, et OpenVPN offrent flexibilité et rapidité, adaptant la protection aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

Anonymat en ligne

L’anonymat de l’adresse IP est une priorité pour CyberGhost, permettant aux utilisateurs de naviguer sans laisser de traces. Cette fonctionnalité est essentielle pour ceux qui cherchent à éviter le suivi en ligne et à accéder à des contenus géo-restreints.

Politique de non-conservation des logs

CyberGhost adhère à une politique stricte de non-conservation des logs, garantissant que les activités en ligne des utilisateurs restent privées et non enregistrées. Cet engagement a été vérifié par des audits indépendants, renforçant la confiance des utilisateurs dans le service.

Infrastructure globale

Avec plus de 10 000 serveurs répartis dans 100 pays, CyberGhost offre une couverture impressionnante, permettant des connexions rapides et fiables partout dans le monde. Cette vaste infrastructure assure une bonne performance de streaming, de téléchargement et de jeu.

Compatibilité multiplateforme

CyberGhost offre des applications pour toutes les plateformes majeures, y compris Windows, macOS, iOS, Android, et Linux, ainsi que pour les routeurs et les smart TVs. Cette compatibilité étendue signifie que les utilisateurs peuvent sécuriser tous leurs appareils avec un seul compte.

Support client

Le service clientèle de CyberGhost est accessible 24/7, offrant une assistance en plusieurs langues. Que ce soit par chat en direct ou par e-mail, l’équipe de support est prête à aider avec toute question ou problème technique.

Découvrir l’offre 2 ans CyberGhost PROFITEZ de l’abonnement sur CyberGhost pour 2,03€ Voir l’offre

Les plus Plus de 10 000 serveurs,

Tarification,

Simple d’utilisation et d’installation,

Support client de qualité,

Politique 100 % No Logs,

Satisfait ou remboursé durant 45 jours. Les moins Rares problèmes de stabilité.

C’est une offre incroyable ! Puis si vous n’êtes pas satisfaits, vous avez toujours 45 jours pour vous faire rembourser ! Une offre à durée limitée qu’il serait bête de laisser passer.