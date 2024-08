L’excellent lave-linge hublot Samsung voit son prix bradé chez Boulanger

Votre lave-linge vous a laissé tomber pendant les vacances ? Vous avez envie de changer d’appareil ? Cette offre sur la machine à laver à hublot Samsung devrait vous faire de l’œil.

Le lave-linge de Samsung a la petite étiquette verte (Classe A), et ce n’est pas là son seul atout. Pour parfaire le tout, il est en ce moment-même bradé sur le site de Boulanger. Un plaisir pour votre linge et votre portefeuille.

Lave linge hublot Samsung WW80CGC04DAH : -25% sur Boulanger

Un indice de réparabilité à 9,6, une étiquette énergie A, un niveau sonore silencieux (72 dB) et une capacité de 8kg, c’est le lave-linge presque parfait (parce que rien n’est parfait). Surnommé le Ecobubble par la marque, il a effectivement tout d’une machine écologique. Et si vous avez envie de changer d’appareil pour celui-ci, Boulanger le brade actuellement. Sur le site, le lave linge hublot Samsung WW80CGC04DAH est proposé à 449€ au lieu de 599€.

Sur Boulanger, vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois. Et la livraison est très rapide. Vous avez aussi le choix d’aller chercher le lave-linge directement en magasin après l’avoir acheté sur le site.

Le lave-linge WW80CGC04DAH Samsung : sa technologie Ecobubble vaut le coup ?

La technologie Ecobubble de Samsung, intégrée dans le lave-linge WW80CGC04DAH, présente plusieurs avantages notables qui peuvent justifier son achat.

Efficacité de lavage même à basse température

La technologie Ecobubble transforme la lessive en mousse en mélangeant de l’air, de l’eau et de la lessive avant de les injecter dans le tambour.

Cette mousse pénètre rapidement dans les fibres des vêtements, améliorant l’efficacité du lavage à basse température (15°C) tout en conservant la même efficacité qu’un lavage à 40°C. Cela permet de réaliser des économies d’énergie significatives, jusqu’à 70% selon les tests internes de Samsung​.

Protection des textiles

En lavant à basse température, Ecobubble préserve mieux la qualité des fibres textiles, évitant ainsi leur usure prématurée. Cette technologie est donc particulièrement bénéfique pour les vêtements délicats et colorés​​.

Économies d’énergie et d’eau

En plus de réduire la consommation d’électricité, la technologie Ecobubble permet également de diminuer la consommation d’eau d’environ 20% par rapport à un lave-linge traditionnel. Cela en fait une option plus écologique et économique à long terme​​.

Qu’est-ce que les utilisateurs en pensent ?

Les avis des utilisateurs du modèle WW80CGC04DAH sont globalement positifs avec une note de 4,3 sur Boulanger. D’après eux, ces atout sont :

Facilité d’utilisation

Faible niveau sonore

Choix des programmes

Efficacité de l’essorage

Quelques critiques concernent des problèmes ponctuels avec le distributeur d’assouplissant, mais ces cas semblent être minoritaires​.

