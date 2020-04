Oculus Rift S vs HTC Vive : Quel est le meilleur casque ?

Il n’y a aucun intérêt à acheter l’HTC Vive au lieu de l’Oculus Rift S. Ce dernier étant moins cher et plus performant. Autrefois l’HTC Vive était considéré comme la couronne de la VR. Depuis la sortie de l’Oculus Rift S, ce n’est plus le cas : classement et comparatif des casques VR 2020.

Manettes et Ergonomie : Oculus Rift S

En ce qui concerne l’ergonomie des manettes, le point va à l’Oculus Rift S. Ces dernière sont beaucoup plus agréables à tenir en main. Si les manettes emblématiques de l’HTC Vive ne sont pas de mauvaise qualité, elles sont beaucoup moins pratique à utiliser et n’épouse pas les formes de la main comme celles du Rift S. Autre différence, Oculus a opter pour un stick analogique pour naviguer dans les menus et interfaces, alors qu’HTC a choisi un trackpad multifonctions. Au niveau du confort du casque, on préfère toujours celui de l’HTC Vive, qui englobe parfaitement la tête, même si ce dernier est un peu lourd. Le casque HTC Vive ne laisse passer presque aucune lumière, ce qui renforce l’immersion une fois en jeu.

Puissance : Egalité

Les deux casques requièrent la même configuration recommandée. une carte graphique GTX 970 ou un Radeon 59 et un processeur Intel Core i5-4590. Au minimum, une AMD Ryzen 5 1500X et 8 Go de mémoire vive.

Ecran et Résolution : Oculus Rift S



L’HTC Vive n’est plus la Roll Royce des casques VR comme beaucoup aime encore le dire. En plus d’être 80 euros plus cher, il est aussi moins performant que l’Oculus Rift S. Le champ de vision de l’HTC Vive est légèrement inférieur, 110° contre 114 pour le Rift S. La Résolution aussi est moins bonne. 1080 x 1200p par oeil contre 1290 x 1440p par oeil pour le Rift S.

Tracking et Capteurs : Oculus Rift S



C’est là que le bât blesse pour l’HTC Vive, ce dernier a encore des capteurs externes à placer dans la pièce pour bien détecter les mouvements du joueur, alors que l’Oculus Rift les intègre directement à l’avant de son masque. Une vraie révolution.