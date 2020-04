Oculus Rift S vs HTC Vive Pro : Quel casque VR choisir ?

Les deux casques sont excellents, que ce soit en terme de confort d’utilisation, de puissance fournie ou de résolution d’écran, même si celle de l’HTC Vive Pro est légèrement supérieur grâce à son écran AMOLED. Toutefois au niveau du tracking, l’Oculus Rift S l’emporte largement grâce à ses capteurs intégrés au casque. Au final, c’est l’Oculus Rift qui gagne ce match pour une raison simple, il est beaucoup moins cher. Comptez 449 euros pour vous offrir le Rift S contre 879 pour le Vive Pro. Un prix presque deux fois supérieur. Une aberration.

Manettes et Ergonomie : Rift S

Le match des manettes est joué d’avance. Même si certains apprécient beaucoup celles des HTC Vive, celles de l’Oculus Rift S sont objectivement meilleures. Meilleure prise en main, boutons plus faciles d’accès et revêtement plus adhérent. En ce qui concerne le confort du casque une fois porté sur la tête, le match est plus serré. Personnellement je préfère celui de l’HTC Vive Pro, qui bloque parfaitement la lumière qui pourrait entrer dans le casque et qui assure un maintien parfait de la tête. De plus, il est équipé d’écouteurs, contrairement à l’Oculus Rift S. impossible de ne pas parler de la roulette arrière qui sert à “visser” le casque sur la tête et qui est très agréable à utiliser. Toutefois, le masque VR de l’HTC Vive Pro est beaucoup plus lourd que celui de l’Oculus Rift S. Donc plus fatigant à porter.

Puissance : Rift S



Niveau puissance les deux casques demandent la même puissance en jeu pour fonctionner. Donc le même ordinateur. Aucun gagnant pour cette manche.

Ecran et Résolution : Egalité

Au niveau de la résolution des écrans, on est sur quelque chose de très proche. L’Oculus Rift a un écran LCD 2560 x 1440 alors que celui du Vive Pro est un écran 2880 x 1660. Cependant, celui d’HTC est AMOLED, ce qui lui garantit de bien meilleurs contrastes entre les couleurs et un noir bien plus profond, même si les lentilles du Rift S sont largement meilleures que celles du Rift, notamment en ce qui concerne les reflets sur l’écran.

Tracking et Capteurs : Rift S



Impossible de donner cette manche au HTC Vive Pro, qui ne s’affranchit pas de capteurs externes pour tracker la position du joueur et ses manettes. Contrairement à l’Oculus Rift S qui intègre directement ses capteurs à l’avant du casque. Une norme que tous les nouveaux casques ont désormais adoptée.