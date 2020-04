Oculus Rift S versus Valve Index : Quel casque VR choisir ?

Si vous souhaitez le meilleur casque VR avec la meilleure qualité graphique possible et la meilleure immersion, alors le Valve Index est fait pour vous. Toutefois il est beaucoup, beaucoup plus cher que l’Oculus Rift S. Comptez plus de 1000 euros pour le Valve Index contre 449 pour l’Oculus Rift S. Ajoutez à cela que l’Oculus Rift S n’a pas besoin de capteurs externes pour fonctionner. Ces derniers sont placé directement à l’avant du masque VR.

Manettes et Ergonomie : Oculus Rift S ou Valve Index ? Oculus Rift S ! Les manettes du Valve index ne sont certes pas révolutionnaires, mais apporte leur lot de nouveautés. Elles sont équipées d’une dragonne qui permet de maintenant la manette dans les mains du joueur, sans qu’il ait besoin de la garder continuellement dans sa main. Le design, incurvé sur le côté semble plus ergonomique que celui de l’Oculus Rift S. toutefois difficile de se prononcer pour le moment. D’apparence le casque du Valve Index est bien plus similaire de l’Oculus Rift que de celui de l’Oculus Rift S pour une simple et bonne raison. Valve a eu l’intelligence de mettre des écouteurs intégrés. Contrairement au choix très regrettable des concepteurs de l’Oculus Rift S, qui ont eu la mauvaise idée de les retirer au profit d’un haut-parleur.

Puissance : Oculus Rift S ou Valve Index ?

Valve Index ! Le Valve Index et l’Oculus Rift S demandent la même configuration de PC minimale. Une GTX 970 et un processeur i5. Sur ce point, la puissance de calcul fournie est la même. Donc impossible de les différencier, une égalité parfaite.

Ecran et Résolution : Oculus Rift S ou Valve Index ?

Valve Index ! Avec une Résolution de 2880 × 1600 pixels par oeil le Valve Index à la même résolution que l’HTC Vive Pro. Quand l’Oculus Rift S à une résolution de 1290 x 1440 par oeil. Petite particularité, trois modes de framerate sont disponibles. 120 Hz, 90Hz et 144 Hz en mode expérimentation. Cette manche revient bien au Valve Index.

Tracking et Capteurs : Oculus Rift S ou Valve Index ?