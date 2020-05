Oculus Rift S versus PlayStation VR : Quel casque VR choisir ?

Egalité. Même si les manettes de l’Oculus Rift S sont bien meilleures que celles du Playstation VR sur de nombreux points comme la tenu en main, la disposition des touches et le tracking des mains via les capteurs du casque, les manettes du PSVR ont un avantage. Celui des jeux de tirs. PlayStation propose à prix réduit, une cinquantaine d’euros, une manette en forme de fusil que les concurrents lui jalouse. Mais le système de tracking via la caméra de la PSVR est beaucoup moins précis que celui de l’Oculus. Voir inexistant quand on tourne le dos à la caméra, ce qui arrive souvent une fois en jeu. Toutefois, le fusil VR du PSVR est vraiment très agréable et performant.