Alors que HP vient de dévoiler son nouveau casque de réalité virtuelle imaginé avec Valve et Microsoft, le HP Reverb G2, on peut tout de même se poser la question. Entre celui-ci et l’Oculus Rift S, lequel faut-il choisir ?

Le HP Reverb G2 est le deuxième essai de HP dans le domaine de la réalité virtuelle. Un an après son premier modèle, la marque revient avec un premier modèle aux caractéristiques techniques de premier plan. Mais comment se comporte-t-il face aux autres casques de réalité virtuelle du marché et notamment l’Oculus Rift S qui reste le casque PC VR le plus vendu ? Le nouveau casque de HP sera commercialisé prochainement à un prix légèrement inférieur à 600 dollars.

Difficile de ne pas considérer que les deux modèles doivent être à égalité à ce niveau. En effet, comme on peut le voir sur les visuels, ce sont clairement les Oculus Touch qui ont servi de source d’inspiration pour les contrôleurs du HP Reverb G2. Une prise en main affinée permettra toutefois de se faire une idée plus précise.

Les caractéristiques du HP Reverb G2 sont plutôt séduisantes d’un point de vue technique mais c’est surtout côté son que l’équipement qui se distingue. La raison ? Le partenariat permet à la marque de profiter des haut-parleurs présents sur l’Index.

Cependant, l’Oculus Rift S, qui a besoin d’un ordinateur en parallèle, propose une capacité de puissance incomparable à ce niveau-là. Les deux modèles ne jouent tout simplement pas dans la même cour.

Pour son nouveau modèle, HP a choisi de miser sur la même définition d’image qui était un véritable standard de qualité avec 2160 x 2160 pixels pour chaque œil. Dans ce registre, difficile de penser que l’Oculus Rift S pourrait faire mieux puisque le casque de HP propose tout simplement 2,5 fois plus.

La fréquence de rafraîchissement est classique (90 Hz) et le champ de vision du Reverb G2 est légèrement supérieur à celui de l’Oculus Rift S (114 contre 110°).

Tracking et Capteurs : avantage sur le papier pour le HP Reverb G2

Côté tracking, le HP Reverb G2 va lui aussi piocher du côté de ses partenariats. Grâce à Microsoft, HP réussit à assurer un suivi d’image très bon. On trouve ainsi quatre caméras, avec deux frontales et deux latérales. Une option vraiment séduisante alors que l’Oculus Rift S propose seulement des capteurs à l’avant du casque et rien d’autre. L’usage révélera si la différence est vraiment visible.