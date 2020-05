Oculus Quest versus Oculus Rift S : Quel casque VR choisir ?

Oculus Rift S. L’Oculus Rift S a besoin d’un ordinateur puissant pour fonctionner. Contrairement à l’Oculus Quest qui fonctionne seul. Ce qui a pour conséquence d’améliorer la qualité du contenu sur Oculus Rift S avec de plus beaux graphismes, moins flous, avec une puissance de calcul plus importante. A ce jour, seulement une petite partie du catalogue du Rift est disponible sur l’Oculus Quest. La volonté d’Oculus est de proposer, à terme, des « versions allégées » des meilleurs jeux du Rift. A noter qu’il sera bientôt possible de brancher le Quest à un ordinateur pour plus de puissance de calcul et accéder à tout le catalogue de jeux du Rift et du Rift S.