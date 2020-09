Facebook sortira, d’ici peu, l’Oculus Quest 2 à un prix inférieur à la version précédente. La nouvelle version du casque de réalité virtuelle autonome vaut-elle le coup ? Notre comparatif entre les deux modèles.

L’Oculus Quest sorti en mai 2019 est considéré comme une référence dans le monde des casques de réalité virtuelle. Autonome, simple à utiliser et un résultat intéressant pour un prix abordable, le Quest avait tout pour plaire et initier la démocratisation de la réalité virtuelle auprès du grand public. Cependant, avec l’Oculus Quest 2, Facebook frappe très fort et devrait balayer toute la concurrence tant au niveau professionnels que particuliers. Comparatif des deux modèles.

Résolution de l’Oculus Quest 2 : difficile de faire mieux

C’est sans doute l’un des points qui font toute la différence et devrait démocratiser la réalité virtuelle. Avec une résolution très élevée de 1.832 x 1.920 pixels par œil, l’Oculus Quest fait disparaître l’effet grille en offrant une netteté avec laquelle seul le HP Reverb G2 peut rivaliser. La version précédente avec ses 1.440 x 1.600 donnait effectivement la désagréable sensation de regarder à travers d’une moustiquaire comme la plupart des casques VR.

90 Hz contre 72 Hz, mais des lentilles similaires

La fréquence de rafraîchissement de l’Oculus Quest 2 est boostée à 90 Hertz contre 72 pour la version précédente. Une différence notable qui apporte un confort visuel non négligeable. Notez toutefois qu’il faudra patienter un peu avant que les applications passent au 90 Hz. Par contre, côté lentilles, on reste sur le même standard ce qui offre un champ de vision de 110 degrés très correct. Côté rendu visuel pas photo donc, la nouvelle mouture est bien meilleure que la précédente et d’ailleurs ainsi aussi que le reste du marché à l’exception du HP Reverb G2.

Oculus Quest 2 : un processeur très puissant

Alors que le premier Quest était doté d’un processeur Snapdragon 835 un poil limité, l’Oculus Quest 2 tourne avec un Snapdragon XR2. Il s’agit ni plus ni moins que du processeur mobile le plus puissant du marché actuellement. Cette puce est aussi optimisée pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée ce qui améliore encore davantage son usage. Le processeur est épaulé par 6 Go de RAM. Le Quest première génération ne dispose que de 4 Go. Une différence de puissance et de mémoire très notable donc qui permet au Quest 2 de tirer partie de son excellente résolution sans faire de compromis.

Deux designs différents

Côté look, l’Oculus Quest 2 sera proposé en plastique blanc. Son prédécesseur avait opté pour du tissu et est de couleur sombre. Une différence de choix de matériaux sans doute imposée pour offrir un confort amélioré et une facilité de nettoyage.

Quest ou Quest 2 ? Un confort aussi amélioré à tous les étages

Notez que Facebook n’a pas fait de compromis sur le confort. L’Oculus Quest 2 est effectivement plus confortable que son prédécesseur. Plus léger d’une part, son système de Strap souple (assez similaire à celui de l’Oculus Go) rend le casque plus facile à porter notamment lors de longues sessions de jeu. Notez que pour ceux qui préfèrent une attache rigide, pas de souci, un accessoire baptisé Quest 2 Elite Strap sera disponible au prix de 49 euros. Un autre modèle de fixation doté d’une batterie d’appoint sera aussi disponible au tarif de 139 euros.

L’Oculus Quest 2 propose un réglage IPD plus simple

Avec l’Oculus Quest 2, l’ajustement de l’écart interpupillaire (IPD) est plus aisé avec un nouveau système proposant 3 niveaux. Il n’y a qu’à pousser des doigts les lentilles pour ajuster à sa guise l’écart. Un réglage très aisé donc qui devrait ravir ceux qui n’y connaissent pas grand-chose. Un mauvais réglage est effectivement responsable d’un certain mal-être lors de l’utilisation pouvant mener à des douleurs de tête.

Côté audio pas de différence majeure

Pour l’audio l’Oculus Quest 2 ne propose toutefois pas d’amélioration vraiment notable par rapport au modèle précédent. Le système de petits haut-parleurs intégrés aux branches du casque de réalité virtuelle reste similaire. Le son est un peu meilleur, mais ne permettent pas une immersion complète comme pourrait le faire un bon casque audio. Bien évidemment, un port jack permet de connecter son propre casque audio pour ceux qui le désirent.

Des accessoires audio Oculus Quest 2 à venir

Notez que l’entreprise Logitech prépare des accessoires audio pour pallier ce défaut de l’Oculus Quest 2. On trouvera ainsi prochainement soit des écouteurs intra-auriculaires adaptés soit encore un casque audio conçu pour le casque VR. Ce dernier, bien qu’offrant une solution idéale pour le son, ajoutera toutefois un poids notable au casque pouvant le rendre plus inconfortable.

Autonomie : avantage à l’Oculus Quest première génération

Oculus annonce pour l’Oculus Quest 2 une autonomie similaire au modèle précédent comprise entre 2 et 3 heures d’usage selon l’utilisation qui est faite du casque. En pratique, il semblerait toutefois que l’autonomie soit un peu moindre que sur l’Oculus Quest. Des tests ont montré que la nouvelle mouture aurait environ 10 minutes d’autonomie de moins que sur le Quest première génération. Oculus assure toutefois que l’autonomie est doublée avec l’accessoire Elite Strap doté d’une batterie additionnelle.

Des contrôleurs Oculus Quest 2 améliorés

Au niveau des contrôleurs, Oculus a fait un effort pour proposer des contrôleurs plus ergonomiques qui tiennent mieux en main. Plus de soucis non plus de compartiment de piles qui s’ouvre de façon impertinente lors d’une partie. Les vibrations des nouveaux contrôleurs Oculus Quest 2 sont aussi plus intenses que sur le modèle précédent.

Un tracking toujours très bon

Côté tracking pas de véritables différences entre l’Oculus Quest 2 et son grand frère. On y retrouve les mêmes caméras de suivi de mouvement et un tracking qui reste de très grande qualité.

Oculus Link toujours disponible sur le Quest 2

Oculus Link, le système de câble permettant de relier l’Oculus Quest à un puissant PC pour y faire fonctionner des jeux du catalogue Rift S, sera bien évidemment aussi disponible pour l’Oculus Quest 2. Les utilisateurs disposants d’un PC costaud pourront utiliser leur ordinateur pour des calculs nécessaires à des jeux plus haut de gamme. Notez qu’il faudra patienter quelques mois après le lancement du casque pour pouvoir en profiter et un câble USB C sera suffisant.

Une bibliothèque de jeux et d’applications enrichie

Selon l’adage “qui peut le plus peut le moins“, l’intégralité du catalogue de jeux et d’applications du Quest sera compatible avec l’Oculus Quest 2. Ce catalogue, plutôt qualitatif, sera aussi enrichi de titres exclusifs au nouveau casque autonome. Déjà une dizaine de jeux exclusifs ont été annoncés et Facebook entend développer de nombreux partenariats et investir dans des titres de qualité.

Tarif : le prix de l’Oculus Quest 2 est très agressif

Malgré toutes les différences entre l’ancien et le futur modèle qui devrait en théorie faire grimper la facture, Facebook frappe vraiment très fort avec un prix pour l’Oculus Quest 2 qui est de 100 euros moins élevé que son prédécesseur. Une pratique tarifaire extrêmement agressive donc de la part de la filiale de Facebook qui devrait laisser la concurrence sur le bord de la route. Vendue à 349 euros, la version 64 Go propose tout simplement un rapport qualité/prix qui sera sans doute impossible à relever pour les autres constructeurs. La version 256 Go de stockage interne sera commercialisée, quant à elle, à 449 euros. Une version entreprise sera disponible au prix de 799 dollars et proposera un support Premium. Des tarifs qui posent toutefois la question de la marge d’Oculus sur son prochain modèle de casque autonome.

Faut-il acheter l’Oculus Quest 2 ou l’Oculus Quest ?

Le bilan des différences entre l’Oculus Quest et son futur successeur est très simple. La version 2 est supérieure dans presque tous les domaines et son prix est inférieur. L’Oculus Quest était considéré par beaucoup comme une référence dans les casques de réalité virtuelle. L’Oculus Quest 2 sera certainement le “Must Have” qui risque vraisemblablement d’écraser toute concurrence. Avec ce nouveau modèle, Facebook pourrait réussir son pari de démocratiser la réalité virtuelle en la rendant accessible au grand public tout en offrant une expérience qui vaille vraiment la peine d’investir. Le Quest 2 sera disponible à partir du 13 octobre en France. Vous pouvez d’ores et déjà le précommander sur le site d’Oculus ici.