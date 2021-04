Après le succès de ses précédents modèles, Facebook va désormais décliner un nouveau casque de réalité virtuelle, l’Oculus Quest 3 (ou Oculus 3). Présentation de ce qui sera sans doute le futur de la réalité virtuelle.

Avec l’Oculus Quest, l’entreprise de Mark Zuckerberg tient aujourd’hui entre ses mains ce qui est sans doute le futur de la réalité virtuelle. L’Oculus Quest 2 est en route pour devenir, selon le patron de l’entreprise, « le premier casque VR populaire ». Un succès sur lequel il faut désormais surfer en proposant une nouvelle déclinaison. Le futur modèle est en développement, il a été annoncé au mois de janvier dernier. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le prochain casque de réalité virtuelle autonome de la filiale de Facebook.

Oculus Quest 3 : un appareil annoncé au mois de janvier

C’est au mois de janvier 2021, lors de l’annonce des résultats financiers, que Mark Zuckerberg a annoncé que le futur Oculus Quest 3 était déjà en développement. L’objectif de l’entreprise est de miser avant tout sur du nouveau hardware, mais en proposant la même plateforme et permettre ainsi que le contenu du Quest 2 soit toujours disponible. Sans surprise, le patron de Facebook veut « développer une base d’utilisateurs plus large autour des casques VR que nous avons ».

L’Oculus 2 s’est très bien vendu pendant les fêtes de fin d’année 2020, même si Facebook ne donne pas de chiffres officiels de vente. Selon certaines rumeurs le nombre de casques Oculus Quest 2 écoulés pourraient bien surpasser le PlayStation VR en termes de vente. Il s’agit aussi d’un marché très rentable pour Facebook puisque « plus de 60 développeurs Oculus génèrent déjà des millions de dollars de revenus ». Un chiffre qui a connu une explosion sensible ces derniers mois.

Le futur de la réalité virtuelle, selon Mark Zuckerberg

On l’aura compris, Mark Zuckerberg veut aider à définir le futur de la réalité virtuelle, le bâtir autour de sa propre technologie et faire de l’Oculus Quest (peu importe sa génération), le hub central pour ces nouvelles technologies. Alors que l’Oculus Quest 2 est désormais très largement considéré comme un des meilleurs casques de réalité virtuelle sur le marché et est très largement adopté par le grand public, l’objectif est bien sûr de toucher un marché toujours plus important et de démocratiser la réalité virtuelle.

Oculus Quest 3 : le point central des contenus

Cependant, l’Oculus Quest 3 doit aussi voir se développer un écosystème toujours plus important d’applications et de contenus. Le hardware ne peut jamais être complètement détaché du software dans le monde de la réalité virtuelle. Facebook a aussi besoin de se projeter, d’anticiper toujours plus vite quelle direction prendra le marché de la réalité virtuelle.

Avoir toujours un coup d’avance

« En raison de comment les équipements sont développés, vous avez toujours besoin de savoir à quoi ressembleront vos trois prochains produits », a ainsi récemment expliqué Mark Zuckerberg dans une interview. Une information qui est donc essentielle pour comprendre la logique mise en place au sein de l’entreprise.

Oculues Quest 3 : quelle différence avec le Quest 2 ?

Bien sûr, on s’interroge. Quelles seront les spécificités techniques de ce futur Oculus Quest 3 ? Selon la source ou le média qui révèle l’information, on trouve des différences importantes. À l’heure actuelle, il s’agit encore beaucoup beaucoup de spéculations et il semble difficile d’avoir des informations précises, notamment parce que Facebook est encore en développement et travaille à de nouvelles technologies pour ce matériel, destiné à une audience toujours plus exigeante.

Vers des améliorations conséquentes ?

On peut toutefois estimer que de la même façon que le casque VR Oculus Quest 2 représentait un bond en avant technologique par rapport au modèle original, des améliorations conséquentes sont vraisemblablement à attendre. Les spécialistes s’accordent sur plusieurs grands domaines pour lesquels Oculus peut et même doit progresser avec le casque de VR Oculus Quest 3.

Caractéristiques du casque de réalité virtuelle Oculus Quest 3

L’Oculus Quest 2 proposait déjà une image plus précise et plus de 50% par rapport au normal. S’il s’agit déjà d’un standard de qualité élevée, on s’attend bien entendu à ce que le nouveau casque fasse toujours mieux afin de favoriser l’immersion des utilisateurs. Si le rafraîchissement est passé de 72 Hz à 90 Hz, une hausse est prévue à 120 Hz dans une mise à jour annoncée récemment. On peut donc estimer qu’il s’agira là d’un standard minimum de qualité. À noter que pour l’instant, il ne s’agit pas encore d’une fonctionnalité 100% utile, la plupart des expériences n’étant pas optimisées pour cette qualité.

Une meilleure gestion de la lumière sur l’Oculus Quest 3 ?

CREAL a récemment fait mieux que Sony avec un affichage à 240 Hz. Cependant, est-ce réellement envisageable pour l’Oculus Quest 3 ou bien cela représente-t-il un bond en avant technologique trop élevé pour cet appareil ? En revanche, la technologie de casque VR à champ lumineux, dévoilé là aussi par Creal dans une vidéo récente, constitue quelque chose que l’on ne serait pas surpris de voir sur ce nouveau casque. Une représentation précise de la lumière à l’image du monde réel est quelque chose qui paraît désormais nécessaire d’un point de vue technologique.

Une évolution physique et logicielle pour l’Oculus Quest 3 ?

Au-delà de la partie purement technique du casque, les amateurs de réalité virtuelle, s’attendent aussi à d’autres types d’améliorations. On peut ainsi espérer que le nouveau casque soit plus léger et connaisse des améliorations du point de vue du confort d’utilisation. On espère aussi que Facebook va proposer un système de hand tracking performant pour le casque de réalité virtuelle Oculus Quest 3. Un système de retour haptique sur les contrôleurs du Quest, à l’image de ce que Sony fait avec les Dual Sense de la PlayStation 5 serait aussi vu favorablement par de nombreux utilisateurs.

Encore plus d’intégration Facebook ?

Enfin, l’entreprise de Mark Zuckerberg devrait, très logiquement, favoriser l’intégration au sein de l’écosystème de Facebook. On peut ainsi imaginer que vous aurez désormais besoin d’un compte sur le réseau social pour accéder à la plateforme. Une évolution qui n’est pas forcément souhaitable pour ceux qui veulent protéger leurs données même en réalité virtuelle.

Quelle date de sortie pour l’Oculus Quest 3 ?

C’est bien sûr la question principale que se posent de nombreux consommateurs potentiels. À quelle date sera-t-il possible d’acheter ce nouveau casque Oculus Quest 3 ? Quand sera-t-il lancé sur le marché ? Si vous êtes pressés, cela pourrait bien être une très mauvaise nouvelle pour vous. En effet, le casque Oculus Quest 3 pourrait bien ne pas être commercialisé avant au moins l’année 2022. Et encore, il s’agit là d’un scénario optimiste. On s’en souvient, le Quest 2, a été lancé en octobre 2020, un an et demi après le modèle original. Le casque Oculus Quest 3 devrait donc au mieux suivre cette même tendance.

Sans doute 2022 ou 2023 pour la sortie du Quest 3

Cependant, selon certains observateurs, il est probable que ce nouveau produit soit en fait lancé beaucoup plus tard, éventuellement en 2023. Cela dépendra notamment de ce que proposera aussi la concurrence. Il faudra être le plus rapide, mais aussi proposer le modèle plus performant. C’est un outil indispensable pour le succès de la marque Oculus Quest. À suivre pour savoir quand on pourra le trouver en rayon ou sur Amazon.

À quel prix sera vendu l’Oculus Quest 3 ?

On se souvient que le casque Oculus Quest 2 a été vendu à un tarif moins cher que son prédécesseur. Alors que ce genre de technologie et de produits deviennent de plus en plus « mainstream », leurs prix ont aussi tendance à baisser. Faut-il pour autant s’attendre à ce que le casque de réalité virtuelle Oculus 3 suive la même direction ? Pour l’instant, rien ne permet encore d’être certain de cette information. Plusieurs éléments entrent en ligne de compte pour comprendre le prix de ces modèles. Pas d’informations concernant la disponibilité à date.

Le Quest 3 vendu au tarif du Quest 2 ?

Si on se base sur ce qui a été fait avec le Rift et le Rift S, on peut même anticiper la stratégie d’Oculus. La logique de l’entreprise, hors vente flash comme on en voit parfois en France ou ailleurs ? Le même prix, mais des caractéristiques techniques différentes, sans rien sacrifier à la qualité. On peut en revanche penser que Facebook devrait rester sur la même page, et proposer un produit qui ne sera pas plus cher. C’est une caractéristique essentielle pour que la VR soit plus utilisée par le grand public.

Entre 300 et 400 dollars le casque selon la version

Au cours actuel, le casque Oculus Quest 2 est accessible auprès de la communauté dans deux versions. Le casque de VR autonome se décline avec 64 Go de stockage pour 299 dollars et le modèle avec 256 Go de stockage est vendu à 399 dollars. Attendez-vous donc à payer un prix similaire pour le prochain casque Oculus. On devrait avoir plus d’informations rapidement.

Et au sujet de l’Oculus Quest 4 ?

Alors même que le casque VR Oculus Quest 3 n’est pas encore sorti et en est encore au stade du développement, Facebook travaille déjà au prochain modèle Oculus Quest 4, notamment grâce au Facebook Reality Lab. Les détails ne sont bien sûr pas encore très nombreux sur ce modèle, mais l’objectif est sans aucun doute de travailler autour de la réalité mixte, entre réalité virtuelle et réalité augmentée. Au programme, on devrait notamment avoir des fonctionnalités comme le suivi du visage et le suivi oculaire. Dans le même temps, l’objectif est d’avoir des équipements plus légers, plus petits et plus puissants.