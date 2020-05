La division Oculus chez Facebook semble particulièrement occupée et prépare la sortie d’un nouveau casque de réalité virtuelle Quest 2. On fait les présentations avec ce projet.

Comment réussir la succession à l’Oculus Quest ? C’est sans aucun doute une question majeure chez Facebook à l’heure actuelle. Plusieurs casques sont sur les rangs, avec des tests menés notamment sur des équipements plus petits, plus léger et avec un meilleur taux de rafraîchissement. L’un d’entre eux semble tenir la corde à l’heure actuelle…

Le projet Oculus Del Mar

C’est grâce à une fuite que nous avons pu entendre parler de ce projet Quest 2. Concrètement, ce casque, qui répond pour l’instant au nom de code Del Mar, a fuité à travers le site de documentations pour les développeurs d’Oculus. L’information a ensuite été repérée par un utilisateur de Reddit. Le nom Del Mar n’augure cependant en rien de sa dénomination finale. Facebook aime en effet juste mettre des plages ou lieux de Californie à l’honneur pour ses projets de casques de réalité virtuelle. Or, Del Mar est justement une station balnéaire qui se trouve au nord de San Diego.

Selon le site UploadVR, ce casque de réalité virtuelle serait donc bien un projet actuel de Facebook. Il s’agit d’un modèle autonome, comme on peut le déduire de sa présence sur la page du kit de développement pour appareils mobiles. Autre détail déjà disponible, ce casque compterait sur deux contrôleurs qui ont pour l’instant été nommés « Jedi Controller ». Ceux-ci proposeraient notamment aux utilisateurs un retour haptique, comme pour les Touch du Quest. C’est cette ressemblance qui permet de lier le projet Del Mar à un Oculus Quest 2. En effet, le prochain Oculus Go utilisera pour sa part le hand-tracking.

Plusieurs projets Oculus Quest 2 dans les cartons

Si la prééminence de ce projet sur le site web incite à penser qu’il fait partie des priorités de Facebook, ce n’est probablement pas le seul projet Oculus Quest 2. En effet, selon le site de Bloomberg, l’entreprise n’a pas encore tranché définitivement sur le modèle qui sera retenu et les fonctionnalités qui seront au programme. Certains modèles sont ainsi de 10 à 15% plus légers, d’autres sont plus confortables. On ignore encore si l’Oculus Quest sera vendu en parallèle de ce nouveau modèle ou s’il disparaîtra.

Initialement, Facebook devait présenter ce nouveau modèle de casque de réalité virtuelle à la fin de l’année 2020, à l’occasion de sa conférence Oculus Connect. Le géant américain pourrait cependant être contraint de s’adapter en raison de l’actualité et de l’épidémie de coronavirus. L’horizon 2021 semble désormais davantage probable pour le Quest 2.

