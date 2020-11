La mise à jour v23 de l’Oculus Quest offre désormais de nouvelles fonctionnalités. L’Oculus Move est désormais disponible ainsi que le taux de rafraîchissement à 90 Hz. Explications…

L’Oculus Quest 2 est sorti le 13 octobre dernier. Ce nouveau casque de réalité virtuelle autonome de la filiale de Facebook frappe très fort et devrait s’imposer comme LA référence dans le domaine. Il pourrait aussi être une porte d’entrée pour la démocratisation de la VR grand public. Plus performant que la première génération (regardez notre comparatif entre l’Oculus Quest et le Quest 2) il est aussi moins cher avec un prix de 349.99 euros pour la version 64 Go. Vendredi, Oculus a lancé le déploiement de la mise à jour v23 qui ajoute de nouvelles fonctionnalités dont la prise en charge de la fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et la sortie de l’Oculus Move pour le suivi de l’activité physique.

L’Oculus Quest 2 passe désormais au 90 Hz

La seconde version du casque autonome était annoncée avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz contre 72 Hz pour le Quest première génération. Les premiers acquéreurs n’ont cependant pu profiter que du 72 HZ à son lancement. Avec cette nouvelle mise à jour, tous les jeux et les applications profitent du 90 Hz pour une expérience plus fluide. Cela place le nouveau casque autonome au niveau des meilleurs standards de casques VR pour PC. Pour en savoir plus : rendez-vous sur notre comparatif des casques VR.

Le 90 Hz via l’Oculus Link aussi

Dans son communiqué de presse, la filiale du géant américain des réseaux sociaux souligne que le taux de rafraîchissement de 90 Hz est aussi compatible avec l’Oculus Link. Cela permet aux utilisateurs disposant d’un puissant PC relié par un câble Oculus Link de pouvoir pleinement profiter du catalogue de jeux de l’Oculus Rift S.

L’Oculus Move pour le suivi de l’activité physique

Autre fonctionnalité apparue avec cette nouvelle mise à jour est l’Oculus Move. Cette nouvelle fonction permet de suivre son activité physique durant ses sessions en réalité virtuelle. En effet, à la différence des jeux-vidéos classiques, de nombreuses applications et jeux-vidéos VR demandent un véritable exercice physique.

L’Oculus Move calcule le nombre de calories brûlées

L’Oculus Move fonctionne avec toutes les applications et jeux-vidéos qu’ils soient centrés sur l’activité physique ou pas. Cette nouvelle fonctionnalité vous indiquera le temps passé en réalité virtuelle ainsi que le nombre de calories brûlées. Il est aussi possible de réaliser un suivi de cette activité physique via l’historique d’utilisation.

Autres ajouts de cette mise à jour Oculus Quest 2

Notez, par ailleurs, que cette mise à jour améliore aussi la qualité visuelle pour les utilisateurs de l’Oculus Link. Une nouvelle interface est aussi disponible pour régler les paramètres graphiques. Comme toujours, la mise à jour est en cours de déploiement et cela peut prendre plusieurs jours.