Une mise à jour bêta du logiciel PC pour l’Oculus Quest permet désormais au casque autonome d’être relié à un PC via Oculus Link en utilisant un câble USB 2.0.

Le casque Oculus Quest est un casque de réalité virtuelle autonome fonctionnant avec Android. Sa puissance de calcul limitée ne permet pas de jouer à des jeux plus performants comme ceux développés pour le casque Rift S par exemple. Aussi, la filiale de Facebook avait mis au point un logiciel permettant au casque de profiter de la puissance de calcul d’un PC costaud pour jouer à des jeux tirés du catalogue Rift S, un casque de réalité virtuelle conçu pour fonctionner avec un PC. Un câble USB 3.0 était, jusqu’à présent, nécessaire pour utiliser Oculus Link. Ce n’est plus le cas.

C’est en novembre dernier qu’était sorti l’Oculus Link permettant de relier le Quest à un PC et de profiter de sa puissance de calcul. Seuls certains câbles USB 3.0 étaient compatibles avec cette fonction et Facebook avait commercialisé son propre câble de liaison en fibre optique au prix de 89 euros. Un tarif jugé assez discriminant par de nombreux gamers. La toute dernière mise à jour du logiciel PC pour l’Oculus Link, en version bêta, permet toutefois désormais de s’affranchir de ces contraintes et d’utiliser un câble USB 2.0.

Tous les câbles de la norme USB 2.0 ne sont toutefois pas compatibles avec cette mise à jour. Bonne nouvelle, le câble livré avec l’Oculus Quest pour son chargement est compatible. Pas besoin donc de s’en procurer un nouveau puisque vous pouvez utiliser celui qui était livré avec votre casque de réalité virtuelle autonome.

I am hoping to add a new mode that takes full advantage of USB3.1 bandwidth, but that would be months out before it could hit users.

— John Carmack (@ID_AA_Carmack) November 23, 2019