Sur le marché européen, on connaît Oral B ou encore Philips. Mais peu de gens connaissent Oclean. Pourtant, cela devrait changer dans les années à venir. La marque chinoise de soin bucco-dentaire commence à s’implanter sur le vieux continent et se positionne de plus en plus sur les produits haut de gamme. La dernière nouveauté en date est la brosse à dent connectée X Pro Elite. Voici 5 raisons de ne pas sous-estimer ce produit qui a indéniablement sa place face à la concurrence.

Pourquoi choisir la brosse à dents Oclean X Pro Elite ?

Son prix très attractif

Lancée récemment, la brosse à dent Oclean Pro X Élite bénéficie d’une remise qui fait descendre son prix sous la barre des 60 €. En y ajoutant notre réduction exclusive, vous pourrez même vous offrir ce produit haut de gamme à moins de 55 €, ce qui en fait une des brosses à dents connectées la moins chère du marché.

Un design et ergonomie haut de gamme

Sa couleur « gris givré » fait de la Pro X Élite un produit à l’allure haut de gamme. Avec sa mention « Good Design Award », on est servi quant à sa qualité. Son revêtement est assuré antidérapant et les matériaux utilisés permettent à cette brosse à dents d’être parfaitement étanche (IPX7). Les adeptes du brossage de dent sous la douche n’auront donc rien à craindre.

Sa connectivité unique en son genre

Son écran qui la rend unique

Un autre point particulièrement attirant quant à son design est son écran tactile de 0,9 pouce. La boite chinoise en a fait sa marque de fabrique et est d’ailleurs l’unique constructeur à en proposer. Cet écran permet de paramétrer sa brosse à dents directement depuis cette dernière. Plus besoin de passer par son smartphone. On peut ainsi gérer l’intensité — 36 niveaux ! —, les modes de brossage définis sur l’application ou encore la durée de brossage. Enfin, l’écran permet de voir la qualité du brossage en donnant une note avec un visuel des zones mal brossées.

Son application des plus complètes

En plus de son écran intégré, la brosse à dents possède une application dédiée. On pourrait croire qu’elle n’a aucune utilité, mais détrompez-vous ! L’application est extrêmement complète : plus de 20 programmes adaptés à vos habitudes, suivi personnalisé, différents types de lavage en fonction du moment de la journée ou encore avertissement sur l’état de la tête de la brosse à dents.

Son système de brosse efficace et silencieux

Son atout premier réside dans l’efficacité de brossage. Et là encore, ses caractéristiques sont très alléchantes. Avec son moteur à suspension magnétique et sa technologie à dent sonique, un brossage optimal de vos dents est garanti. Mécanisme plus durable, mouvements plus efficaces – 42 000 tours par minute — et puissance assurée, la Oclean X Pro Elite possède un système de brossage particulièrement performant. Cerise sur le gâteau, elle est très silencieuse ! La technologie WhisperClean lui permet de ne pas dépasser les 45 dB. Comparé à ses concurrents, c’est presque inespéré. On pourrait ajouter que la brossette dans le pack utilise des poils « Diamond Bristles » fabriqués par DuPont qui garantissent 15 % d’efficacité en plus par rapport aux filaments classiques.

Son autonomie intéressante

La brosse à dents Oclean possède une station de charge sans fil qui lui permet de se recharger complètement en 3 h 30. Avec une autonomie annoncée de 35 jours en usage normal, elle devient le compagnon de voyage idéal pour voyager léger, sans s’encombrer du chargeur. Et si vous êtes en rade pendant votre trip, la brosse à dents, qui fait partie de l’écosystème Xiaomi, est compatible avec tous les chargeurs sans fil de la marque.

La Oclean X Pro Elite face à ses concurrents