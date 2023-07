5 objets incontournables pour les vacances d’été que vous devriez absolument emporter à la plage

Les vacances d’été approchent à grands pas – ou sont déjà là pour les plus chanceux – et il devient important de savoir quoi emmener dans sa valise : on vous conseille 5 objets à ne pas oublier (il est possible qu’un intrus se cache dans ce top).

Vous êtes plutôt : barbecue entre amis ? Lecture au bord de la piscine ? Les deux ? Pas de soucis, nous avons les objets et gadgets qu’il ne faudra pas oublier cet été avant de partir à la plage. On vous propose ici un top 5 du plus indispensable au plus insolite/gadget.

L’enceinte portable étanche

C’est un classique des vacances d’été réussies ! Que ce soit pour mettre une petite musique d’ambiance lors d’un repas ou de jeux de société (alcoolisés ?), l’enceinte portable est incontournable et devra inévitablement intégrer votre valise.

Qui dit été, dit également plage ou piscine et à ce moment-là, il vaut mieux avoir une enceinte qui résiste à l’eau. Si vous ne savez pas laquelle acheter pas de panique, certaines enceintes comme la JBL GO 3 sont IP67 et coûtent à peine une trentaine d’euros, c’est-à-dire étanche à la poussière et à l’eau (immersion dans 1 mètre d’eau pendant 30 minutes).

Même dans le sable et dans l’eau, la JBL GO 3 mettra de l’ambiance à vos soirées.

Pour plus d’informations et de choix, nous vous conseillons notre comparatif des meilleures enceintes portables.

La liseuse tactile

Quoi de mieux que de lire au bord de la piscine ou tranquillement sur la plage ? Si vous ne voulez pas encombrer votre valise : la liseuse tactile est ce qu’il vous faut.

Le seul véritable problème avec la liseuse est qu’elle coûte relativement cher : comptez au minimum un peu plus de 100€.

Comment tenter d’avoir une liseuse gratuitement ?



Si vous êtes de passage à la Japan Expo 2023 (du 13 au 16 juillet), vous pourriez tenter de gagner une Kobo Clara 2E sur le stand de Rakuten. Une belle occasion d’obtenir une liseuse gratuitement et de lire des mangas pendant les vacances.

Une montre ou un bracelet anti-moustique

Là où il y a du soleil, il y a aussi des moustiques. Et pour celles et ceux qui ont déjà tout tenter pour les repousser, il reste les montres anti-moustique.

Ces petits appareils coûtant généralement une vingtaine d’euros émettent des ultra-sons afin d’éloigner les moustiques.

Lizia, le marque-page lumineux du CES 2022

Si vous n’êtes pas convaincu par les liseuses tactiles et préférez un livre classique en papier, la technologie est également là pour vous accompagner durant les vacances.

Lizia est un marque-page en plastique qui permet de tenir vos pages écartées durant la lecture et de l’éclairer si vous souhaitez dévorer un livre de nuit (prix : 19,95€).

Eazydrinking, le décapsuleur gadget pour les batailles de capsules

Nous le mettons ici plus pour son aspect de blague entre potes que comme un « indispensable des vacances ». Si vous partez à la plage avec des amis, le décapsuleur peut être un objet à ne pas oublier et quitte à en prendre un, autant en choisir un qui peut donner une ambiance un peu plus fun à vos soirées.

Attention, toutefois, à ne pas blesser vos convives et de s’assurer que tout le monde s’amuse…