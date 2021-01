Idées cadeaux et jouets high-tech pour divertir et dresser votre chien

Si vous vous apprêtez à adopter un animal domestique de race canine, c’est pile le moment de vous intéresser à ce dossier des meilleures innovations pour chien ! Nous avons cherché à travers des centaines de produits, en quête de pépites utiles, en triant de notre mieux les gadgets très mauvais. Voici donc notre belle panoplie de 25 accessoires, objets, jouets et idées cadeau pour les toutous de tout poil. Nous avons essayé de faire en sorte que vous puissiez vous faire une idée d’un équipement le plus complet possible pour les besoins de votre protégé, petit (ou grand) dog. Alors, qu’est-ce qu’on attend ? Enjoy !

Innovations pour la nourriture de votre compagnon canin

Autant commencer par le plus sensible ! Nous vous avons dégotté quelques objets capables de vous faciliter la tâche en intérieur comme en extérieur !

1. U ne bouteille d’eau pour chien

On démarre doucement avec les bouteilles d’eau pour chien. Non, il ne s’agit pas d’un biberon raté ou bizarre, mais bel et bien d’une gourde pour que votre protégé puisse boire proprement partout où vous vous promenez. Un excellent accessoire pour les randonnées, qui présente généralement une contenance tournant autour des 350-400 ml. Anti-fuite et facile à nettoyer, ce genre de gourde est conçue avec des matériaux approuvés par la FDA. Son bouton sert à ouvrir et fermer l’eau, de sorte à n’en pas gâcher. Ainsi, lors d’après-midis caniculaires ou des joggings de bon matin, votre chien pourra vous accompagner et prendre sa ration d’eau en même temps que vous !

2. La gamelle anti-glouton ludique Polytrans

Il est courant que des chiens se ruent sur leur gamelle et gobent en quelques petites minutes l’ensemble des croquettes que vous y aviez disposé avec l’amour des plus grands cordons bleus. Cette mauvaise habitude peut nuire à leur digestion et altérer leur santé. Pour pallier ce problème, cette écuelle anti-glouton en forme de labyrinthe ralentira sa consommation de nourriture. On apprécie grandement les pieds antidérapants en caoutchouc, qui éviteront de frustrer votre ami à quatre pattes lorsqu’il devra jouer du museau. En outre, la partie supérieure fera office de distributeur de friandises. En voilà un repas sophistiqué ! Petit bémol : la gamelle est en plastique…

3. Gamelle à hauteur réglable Trixie, en cas de douleurs cervicales de M. Toutou

Si nous mettons ce produit ici, c’est également pour vous défaire de quelques idées reçues à son sujet. Certes, c’est une gamelle qui facilite le nettoyage, mais elle ne rend pas votre chien plus propre. En outre, elle ne facilite pas nécessairement la posture du chien, sauf s’il souffre de douleurs cervicales importantes ou de mégaœsophage. Si ce n’est pas le cas de votre toutou, et si ce dernier fait partie des géants de plus de 25 kg, passez votre chemin. Une fois ces précisions bien acquises et prises en compte, vous aurez le loisir de régler la hauteur de l’écuelle. Avec ses pieds en caoutchouc anti-dérapant, l’objet est également muni d’un blocage de gamelle et d’un système anti-bruit. Enfin, le matériau utilisé pour les écuelles est de l’acier inoxydable. Très pratique si bien utilisée !

Idées innovantes pour aider votre chien à mieux dormir

Après avoir parlé de nourriture, place à la sieste digestive et aux bonnes nuits de sommeil ! Comment sublimer ensemble ce moment de repos et de plaisir ? On vous dit ça maintenant.

4. Lit surélevé AmazonBasics : les toutous s’endorment au frais

En période de forte chaleur, il vous arrive peut-être de croiser M. Toutou effondré sur le carrelage de la cuisine ou du hall d’entrée, la langue pendante. Voici de quoi le sortir dans le jardin, à l’ombre d’un olivier, bercé par quelques coups de vent frais. Facile à nettoyer (de l’eau suffit), le tissu de ce petit lit surélevé permet à l’air de circuler. En outre, ce presque transat pour canidés en vacances se monte et se démonte le plus simplement du monde. Enfin, sachez qu’il en existe aussi bien pour des caniches nains que pour des Bergers du Caucase.

5. Un tapis rafraîchissant pour animaux domestique

Aux grands maux les grands remèdes ! Si jamais la solution ci-dessus ne suffisait pas, il existe un moyen plus radical encore pour soulager votre compagnon canin des chaleurs caniculaires ! Les tapis rafraîchissants résistent à l’eau et aux griffes (évitez cependant de l’utiliser pour des chiens trop agités). Le gel dont il est rempli a beau être non toxique, il a besoin de rester à l’intérieur pour fonctionner ! Celui de Pecute, que nous proposons ici se lave simplement à l’eau, avec une brosse. Il existe en plusieurs tailles mais il n’est garanti que six mois.

6. Sac de couchage pour chien Alcott : pour bivouaquer ensemble !

Eh oui, nous avons décidé de vous inciter à trimballer votre cabot partout ! Et n’est-ce pas encore mieux lorsque cela se passe en pleine nature ? Pour camper ou bivouaquer en montagne, à des altitudes auxquelles votre compagnon n’est pas forcément habitué, voici un sac de couchage… pour chien (à ne pas confondre avec un doggybag) ! Celui d’Alcott se décline en trois tailles :

81.3 x 5.6 x 50.8 centimètres : pour les chihuahuas

: pour les chihuahuas 96.5 x 6.4 x 61 centimètres : pour les golden retrievers

: pour les golden retrievers 106.7 x 6.4 x 71.1 centimètres : pour les lévriers irlandais

En outre, il se range très facilement dans son sac de voyage fourni avec.

7. Un tapis chauffant, pour les toutous frileux

Tout dépend d’où vous habitez, évidemment, mais pour les chiens qui ont l’habitude de côtoyer le verglas et les neiges éternelles, un tapis chauffant saura probablement lui faire plaisir ! Nous avons pris pour exemple celui de la marque Toozey. Il s’utilise avec une minuterie et une température réglables. En outre, le fil chauffant est conçu de manière à s’éteindre automatiquement dès que le tapis est inoccupé. La partie “coussin” est faite en PVC certifié IP68, on-ne-peut plus simple à nettoyer ! N’hésitez pas à tester la température en vous asseyant directement dessus, afin de vous assurer qu’il ne chauffe ni trop ni trop peu pour le cabot bienheureux.

8. Une niche pavillo n ultra-moderne : MDK9 Dog Haus

Bon, on est tous d’accord pour dire que les niches qui moisissent au fond des jardins labourés par les pattes de votre labradozaure chéri manquent quelque peu de pittoresque. Mais avec celle-ci, votre dogue sera l’heureux propriétaire d’une maisonnette (à roulettes) de luxe à plus de 3000 €. C’est hors de prix, mais ça a le mérite de donner des idées. Très jolie et facilement déplaçable, cette niche peut contenir les gamelles d’eau et de nourriture de votre chien – sa kitchenette, en quelque sorte. Enfin, cette maison portera le nom de M. Toutou lui-même comme adresse. Parfait pour recevoir des croquettes par courrier.

9. La niche insonorisée de Ford : pour les toutous stressés

Vous pensiez avoir vu le plus fou ? C’était ignorer l’existence de cette niche insonorisée, conçue pour les chiens facilement effrayés par les puissants signaux sonores. Il se trouve qu’un grand nombre d’entre eux détestent les bruits trop fort, comme les pétards, les feux d’artifice, les moteurs de motos ou de grosses voitures, etc. Cette niche a été conçue pour parer au problème, permettant à votre chien de s’isoler tranquillement à la fraîche, sans craindre les émissions sonores de son environnement. En outre cette maisonnette pour chien ultra-moderne dispose même d’une porte automatique ! Cependant, on attend encore le jour où ce projet dépassera le stade de prototype…

Quelques objets utiles pour la santé de votre dogue

Eh oui, maintenant que vous lui avez donné un nom, vous vous y êtes attaché, malgré la bave, les poils, et les traces de pattes à nettoyer dans le salon. Pour rien au monde vous ne voudriez qu’on vous le casse ! Voici quelques objets qui pourront aider à maintenir votre chien en bonne santé.

10. La brosse FurBlaster de DakPets : un parfait outil de toilettage

Voici une occasion de passer un petit moment privilégié avec M. Chien. Brossez-le pendant des séances d’environ quinze minutes pour fortement réduire la perte de poils. De quoi économiser sur le toiletteur, voire sur le vétérinaire, puisque votre dogue, aussi puissant que beau, gardera une peau saine par-dessus le marché. En outre, le fait de débarrasser le chien de ses squames réduit considérablement le risque d’allergies aux poils d’animaux. C’est tout bénef’ pour tout le monde. Enfin, la marque insiste sur le fait que cette brosse est garantie parfaitement incassable, peu importe la longueur et l’épaisseur du poil. Remboursement sans question si jamais vous y parvenez. Chiche d’essayer sur votre Bearded Collie ?

11. Jouet dentaire Benebone au goût de viande : pour les crocs du mâtin

Vous n’êtes certainement pas sans savoir que l’hygiène dentaire est primordiale pour les mâchouilleurs de croquettes de tout poil. Le jouet Benebone incite votre dogue à faire ses dents sur les parties striées, lesquelles lui permettront de les garder propres. Plus durable que les os, il apporte davantage de bienfaits. Et d’où tire-t-il son goût de poulet ? Par infusion dans un véritable bouillon de volaille. En outre, il est très facile à ramasser pour M. Toutou, à qui la nature n’a pas donné des pouces opposables. Enfin, sachez tout de même que ce produit est fabriqué aux États-Unis ; ce n’est certes pas la Chine, mais ça fait loin quand même !

12. Complément alimentaire Jointsure : il répare les articulations des molosses fatigués

Il nous a paru pertinent de vous informer sur les compléments alimentaires spécial canidés. En effet, les chiens qui vieillissent peuvent souffrir d’arthrose, un vrai calvaire pour eux lorsqu’il s’agit d’aller se balader. Or, ces petites tablettes soulageront leurs raideurs articulaires. D’ailleurs peu importe l’âge ou la race, leur apporter, entre autres, ce supplément de vitamines et d’omega 3 préviendra ce genre d’inflammations. Les produits Jointsure sont fabriqués au Royaume-Uni, et répondent aux normes GMP (Good Manufacturing Practice). En outre leur certification ISO 9001 leur confère une reconnaissance internationale.

Équipement pour sortir votre mâtin en toute sécurité

Ce n’est pas pareil de jouer dans un jardin ensoleillé avec un basset, ou de promener son Rodweiler dans la rue lors d’une nuit enneigée. Voici comment vous adapter à toutes les situations !

13. Un manteau pour chien parfait pour les nuits d’hiver

Si vous habitez en montagne, ou si vous avez l’habitude de passer vos vacances à la neige, M. Cabot vous sera sûrement très reconnaissant de penser à l’équiper d’un manteau polaire. Celui-ci présente le grand avantage de le protéger partiellement contre les pluies glacées. En outre, sa taille est ajustable conviendra autant aux fox terriers qu’aux Saint-Bernards. On mettra un léger accent sur les bandes réfléchissantes, très utiles la nuit, pour éviter de se perdre.

14. Un collier lumineux pour chien

Certes, beaucoup de marques en fabriquent déjà, mais il nous paraissait important de vous rappeler le concept, somme toute assez simple. Ce genre de produit est muni de LED afin que l’on puisse voir votre chien de loin la nuit (ou du moins dans la pénombre). Cela pourra éviter certains accidents, dans le cas où vous vous baladeriez avec lui au bord des routes de campagne. Bien entendu, les tailles sont ajustables et vous aurez même plusieurs modes d’éclairage : clignotement lent, rapide, ou luminosité fixe.

15. Kit Canicross : pour jogger avec votre chien

Vous avez peut-être l’habitude de faire du sport, d’aller courir ou même de simplement vous promener sur d’assez longues distances… Dans tous les cas, ce sont d’excellentes occasions de passer des moments privilégiés avec votre ami à fourrure. En effet, il sera sûrement très heureux si vous vous mettez à la course pour lui. À ce titre, les kits canicross, comme celui de Pecure vous permettront de le garder à proximité tout en gardant les mains libres. Certains (et c’est le cas pour celui-ci) intègrent des rangements pour smartphones, sacs à déjections, ou autres clés et bouteilles d’eau. Très pratique si vous improvisez une rando, lors d’un dimanche illuminé de printemps !

16. Anneau de laisse high-tech Moestar

Nous sommes tombés sur cette laisse au design intrigant et très moderne. On comprend très vite le principe : faire en sorte de tenir convenablement votre molosse tout en gardant les mains libres. Un travail rigoureux a été effectué en itération sur la traction du câble. Le but est d’éviter une trop forte rigidité pour votre chien, mais également que vous évitiez de subir d’un coup une force trop importante. “Confort” et “équilibre” ont été les maîtres mots des designers. La corde de 2,6 m est en nylon et polypropylène, qui résiste très bien aux fortes tractions. En outre, une ceinture amortissante sécurise les cervicales des toutous trop pressés !

17. La meilleure muselière pas chère

Nous devions en passer par le sujet qui fâche, à savoir la sécurité de vos sorties avec M. Cerbère. En effet, sur certaines races, la muselière reste obligatoire, car un accident est vite arrivé, même avec des chiens qui n’ont jamais mordu. Celle-ci, en plus d’être peu coûteuse, apporte un excellent confort et une durabilité optimale. On apprécie le design qui permet au chien de boire de l’eau ou d’attraper une friandise même en la portant. Les sangles de sécurité sont très rigides, et comportent des fixations que seul un Fenrir serait capable de faire céder. Facile à ajuster, il en existe en 6 tailles différentes, qui en feront proportionnellement varier le prix.

18. Un traceur GPS nommé Whistle GO : il surveille aussi la santé des toutous

Les pet trackers, ces GPS que l’on intègre aux colliers de nos animaux domestiques, ne sont pas tous à la hauteur. Cependant, nous en connaissons déjà plein comme vous pourrez le voir sur notre top des meilleurs colliers connectés pour chiens. Vous y retrouverez notamment le Whistle Go, très complet. D’abord, en plus de vous indiquer la position de votre animal en temps réel, il vous avertira s’il sort de la zone que vous aurez préétablie. Mais le plus intéressant, c’est qu’il porte une attention toute particulière aux comportements du chien : il prendra en note la fréquence et la durée des moments où il se gratte, où il se lèche, mais aussi ses temps de sommeil, en plus de mesurer son activité physique. De quoi présenter un compte-rendu complet lors des visites chez le vétérinaire !

Parce qu’il nous paraît indispensable que votre chien s’épanouisse en étant bien élevé, mais aussi qu’il puisse jouer tout son soûl peu importe les circonstances, ces quelques trouvailles nous ont fortement interpelés ! Et vous ?

19. Cliqueur Toozey : pour une méthode d’éducation efficace

On ne le répétera jamais assez : bien dresser son chien est indispensable, si l’on veut que M. Toutou s’intègre bien à la vie en société. Pour cela, multiplier les méthodes est tout à fait intéressant. À ce titre, les cliqueurs jouent sur le conditionnement pavlovien, à savoir que les chiens anticiperont leur récompense au son de l’objet. À long terme, cet effet les rend plus dociles. Ces cliqueurs sont munis d’un bracelet agréable à porter et leur son est bien audible sans être insupportable. Un e-book est fourni avec cet accessoire afin de vous aider à mieux vous y prendre. Toutefois, vous risquez de ne pas trouver de version française. Mais pas d’inquiétude : des livres et des vidéos sur l’éducation canine, il y en a des pelletées !

20. Puzzle Twister Nina Ottosson : il stimule les facultés de votre compagnon canin

Voici un puzzle qui risque de vous amuser autant que votre chien. De niveau déjà plutôt avancé, il stimule l’intelligence de votre compagnon à fourrure. En effet, la marque Ouward Hound Dog propose des jouets de niveau 1,2,3 et 4. Celui-ci, de niveau trois, est très populaire ! Vous pouvez placer quelques friandises dans un de ses neuf compartiments ou de simples croquettes. De cette façon, il mangera plus lentement, et comprendra le principe mécanique des interrupteurs. En outre, l’objet est vraiment simple à nettoyer !

21. Sac à friandises HoneyGuaridan

Avec HoneyGuaridan, on vous propose un sac à friandise au design sympa et très ergonomique. On apprécie les rangements prévus pour tout type d’accessoire, allant de votre smartphone aux jouets pour chien. Il sera très intéressant, par ailleurs, d’y placer vos sacs à déjections canines. En outre, un petit bol est intégré pour distribuer les friandises. On le remarque sans peine sur la photo : cette sacoche est facile à porter, en plus d’être simple à nettoyer. Parfait pour les séances d’éducation en plein air !

22. Le distributeur de friandises FurboDog Caméra

Celui-ci, en tant qu’objet connecté, est déjà très populaire ! Ce lanceur de friandise est utilisable avec l’application Furbo (disponible en iOS comme Android). En plus de faire joujou, cet appareil est muni d’une caméra, qui vous permettra de surveiller les activités de votre chien lorsque vous êtes parti(e) au travail. Un micro bidirectionnel a même été installé pour qu’il puisse entendre votre voix, s’il se sent trop seul. Attention toutefois à ne pas passer votre journée à lui lancer des friandises pour le consoler de votre absence… Enfin, vous recevrez une notification en cas d’aboiement, de sorte à pouvoir intervenir si besoin : très pratique.

23. Lanceur de balle automatique par PetSafe

Au début, celui-ci nous a paru très inutile, vu qu’il suffit d’une main, d’un bras et d’un peu d’huile de coude pour jouer avec M. Cabot. Toutefois, il faut bien admettre que l’humain se lasse souvent bien avant son compagnon de jeu à fourrure. C’est là que les lanceurs de balle automatiques interviennent. Heureusement, ils se désactivent au bout de 15 minutes pour éviter d’épuiser les athlètes à quatre pattes. Le gros avantage, c’est quand le chien sait s’en servir tout seul. Cependant, il faut lui apprendre à ne pas avoir peur du bruit, lorsqu’il apprend le mécanisme. Cette étape n’est pas toujours évidente. De plus, des utilisateurs ont trouvé que le lanceur PetSafe n’envoyait pas la balle assez loin… D’autres n’ont plus pu le faire fonctionner après deux mois. C’est un bilan mitigé pour un jouet que nous avons malgré tout choisi, pour ce que son concept peut égayer les après-midis de votre chien.

24. Un kit canicross pour commencer l’agility avec Super-Toutou

Attention, il ne s’agit pas là de matériel à acheter à la légère ! Non pas qu’il soit dangereux, mais parce que votre chien ne pourra pas s’entraîner tout seul à cette discipline qu’est le parcours Agility. Elle consiste à faire passer une série d’obstacle à votre chien le plus vite possible. Un exercice très amusant pour les chiens comme pour les maîtres, mais qui réclame d’y passer du temps ! En d’autres termes, si vous ne souhaitez pas concourir et vous entraîner régulièrement avec votre athlète à quatre pattes, tout cet équipement risquerait de s’avérer très vite superflu…

25. Robot Laïka, pour communiquer à distance avec votre chien

Cet objet connecté vous fera forcément penser au FurboDog, décrit un peu plus haut. En fait, on apprécie que celui-ci sache se déplacer. Il fonctionne grâce à un détecteur de mouvement disposé dans le collier de votre animal domestique. C’est là que l’interactivité commence, et que le chien peut s’amuser avec le robot. Ce dernier sera capable de le faire courir et même de lui jeter des friandises. Enfin, une application vous permet de garder le contrôle à distance sur les jeux de votre compagnon.

Bonus : WePetSitty, un service pour prendre soin de nos amis les canidés

Nous tenions à ponctuer notre dossier sur quelque chose de très important, et qui toucherait encore des milliers d’animaux. En effet, il arrive encore que nos amies les bêtes soient abandonnées pour les vacances de leurs maîtres. Avec Wepetsitty, il devient très facile de trouver un dogsitter. Bien entendu, cette option est valable également pour les jours de semaine, si tout le monde à la maison est déjà parti à l’école ou au travail. À vous de négocier les tarifs avec les intervenants de cette belle plateforme collaborative !