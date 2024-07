Les 4 objets à ne jamais mettre au lave-vaisselle

Vous avez tendance à tout mettre au lave-vaisselle pour vous éviter la corvée du nettoyage à la main ? Vous filez du mauvais coton ! Des études montrent clairement que certains objets ne devraient jamais être nettoyés dans cet appareil.

Le lave-vaisselle est devenu un appareil essentiel dans de nombreux foyers, simplifiant grandement cette corvée quotidienne. Cependant, tout n’est pas conçu pour y être lavé de cette manière.

Certains objets peuvent non seulement être endommagés, mais aussi représenter un risque pour la santé. Voici les quatre objets qu’il est fortement déconseillé de mettre dans le lave-vaisselle.

Les contenants en plastique

Risque de déformation

Les contenants en plastique, bien que pratiques pour le stockage des aliments, ne sont pas faits pour aller au lave-vaisselle. La chaleur élevée à l’intérieur du lave-vaisselle peut causer la déformation des plastiques, surtout ceux qui ne sont pas conçus pour résister à de telles températures. Cette déformation peut rendre les couvercles et les contenants inutilisables.

Libération de produits chimiques nocifs

Un autre problème majeur est la possibilité de libération de produits chimiques. Certains plastiques peuvent libérer des substances toxiques, comme le bisphénol A (BPA) et les phtalates, lorsqu’ils sont exposés à des températures élevées. Ces substances peuvent migrer dans les aliments et représenter un risque pour la santé.

Les ustensiles en bois

Déformation et fissures

Les ustensiles en bois, comme les cuillères en bois et les planches à découper, ne supportent pas bien l’environnement humide et chaud du lave-vaisselle.

L’eau peut pénétrer dans le bois, provoquant son gonflement et sa déformation. Avec le temps, cela peut entraîner des fissures, rendant l’ustensile moins durable et plus difficile à utiliser.

Prolifération des bactéries

Les fissures et l’humidité constante créent un terrain propice à la prolifération des bactéries. Même si le lave-vaisselle utilise des détergents puissants, les bactéries peuvent se loger dans les fissures et se multiplier, ce qui peut poser un risque pour la santé.

Les poêles et casseroles antiadhésives

Détérioration du revêtement

Les poêles et casseroles avec un revêtement antiadhésif sont populaires pour leur facilité d’utilisation et de nettoyage. Cependant, le lave-vaisselle peut causer la détérioration de ce revêtement. Les détergents abrasifs et la chaleur élevée peuvent rayer et endommager la surface antiadhésive, réduisant son efficacité.

Libération de substances toxiques

Lorsque le revêtement est endommagé, il peut libérer des substances toxiques dans les aliments pendant la cuisson. Ces substances peuvent être nocives pour la santé, surtout si elles sont consommées régulièrement.

Les objets en fonte

Risque de rouille

La fonte est un matériau robuste, mais sensible à l’humidité. Lorsqu’un ustensile en fonte est mis dans le lave-vaisselle, il est exposé à l’eau pendant une période prolongée, ce qui peut entraîner la formation de rouille. La rouille non seulement abîme l’ustensile, mais peut également le rendre inutilisable.

Perte de l’assaisonnement

Les ustensiles en fonte, comme les poêles, sont souvent assaisonnés avec une couche d’huile pour créer une surface antiadhésive naturelle. Le lave-vaisselle peut enlever cette couche d’assaisonnement, nécessitant un ré-assaisonnement fréquent pour maintenir les propriétés antiadhésives et éviter la rouille.

Un lavage à la main : le meilleur atout pour entretenir sur la durée vos ustensiles

Pour éviter les dommages et garantir votre santé, mieux vaut nettoyer à la main vos objets mais attention, pas de n’importe quelle façon.

Contenants en plastique : lavez-les à la main avec de l’eau tiède et un détergent doux. Évitez l’eau trop chaude qui pourrait les déformer.

: lavez-les à la main avec de l’eau tiède et un détergent doux. Évitez l’eau trop chaude qui pourrait les déformer. Ustensiles en bois : utilisez de l’eau tiède et un détergent doux. Séchez immédiatement pour éviter l’humidité prolongée.

: utilisez de l’eau tiède et un détergent doux. Séchez immédiatement pour éviter l’humidité prolongée. Poêles et casseroles antiadhésives : lavez-les à la main avec une éponge douce pour éviter de rayer le revêtement.

: lavez-les à la main avec une éponge douce pour éviter de rayer le revêtement. Objets en fonte : nettoyez avec une brosse douce et simplement de l’eau chaude ! Si certains débris restent accrochés, frottez avec du gros sel. Séchez immédiatement et appliquez une fine couche d’huile pour maintenir l’assaisonnement.