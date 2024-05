Vous ne les lavez pas et c’est dangereux : 5 objets de cuisine trop souvent oubliés

Que vous soyez manique ou non, il n’est pas rare de laisser certains objets de côté au moment du nettoyage et pourtant ! Ils peuvent s’avérer très dangereux pour votre santé. Et si vous avez sûrement quelques idées dans votre tête des objets les plus sales, certains pourraient bien vous surprendre…

La cuisine, souvent considérée comme le cœur de la maison, cache parfois des dangers insoupçonnés. Certains objets, que vous utilisez quotidiennement, peuvent devenir de véritables nids à bactéries, mettant votre santé en péril. Voici les objets les plus sales de votre cuisine et quelques astuces pour vous éviter quelques problèmes…

A lire aussi Devenez un pro du barbecue : 5 gestes interdits à éviter

L’éponge : un nid à bactéries

L’éponge de cuisine est sans doute l’objet le plus contaminé de toute la maison. Utilisée pour nettoyer les surfaces, les ustensiles et parfois même les mains, elle accumule une quantité impressionnante de bactéries. Des études montrent qu’elle peut abriter jusqu’à 118 types de bactéries appartenant à 73 familles différentes, dont des coliformes fécaux comme E. coli et des staphylocoques. Imaginez si vous ne la changez jamais…

Pour limiter les risques, il est recommandé de changer d’éponge au moins une fois par semaine. Et oui ! On ne nettoie pas ses assiettes avec un outil sale ! Petit tips : entre les changements, désinfectez-la en la passant au micro-ondes pendant une minute ou en la plongeant dans de l’eau bouillante.

L’évier : lieu de prolifération des germes

L’évier, bien qu’utilisé pour laver et rincer les aliments et la vaisselle, est un autre foyer important de bactéries. Les restes de nourriture et l’eau stagnante créent un environnement propice à leur multiplication.

Pour un nettoyage efficace, utilisez une solution désinfectante ou du vinaigre blanc. Et n’oubliez pas de nettoyer régulièrement le siphon ! S’il est souvent négligé, il est pourtant le lieu où les bactéries se logent avec plaisir.

La planche à découper : plus sale qu’un siège de toilettes…

Ce n’est pas un secret, la planche à découper, surtout si elle est en bois, peut retenir des bactéries provenant des aliments crus tels que la viande et le poisson. Une étude révèle qu’une planche à découper peut contenir 200 fois plus de bactéries fécales que le siège des toilettes. On n’est pas sûr d’avoir envie d’en réutiliser une après cette information…

Pour réduire ces risques, il est crucial de laver la planche après chaque utilisation avec de l’eau chaude savonneuse. Utiliser des planches distinctes pour les viandes et les légumes est également une bonne pratique pour éviter la contamination croisée. Les planches en plastique peuvent être mises au lave-vaisselle pour un nettoyage plus en profondeur.

Les robots de cuisine : Des pièges à bactéries

Les robots de cuisine, comme les blenders et les mixeurs, sont souvent difficiles à nettoyer complètement, surtout au niveau des lames et des joints. Ces endroits deviennent rapidement des refuges pour les bactéries.

Pour un nettoyage optimal, démontez ces appareils après chaque utilisation et lavez toutes les parties détachables à l’eau chaude savonneuse. Si possible, mettez-les au lave-vaisselle pour garantir une désinfection complète.

Le décapsuleur : souvent oublié mais contaminé

Celle-là, on ne l’avait pas forcément vu venir et pourtant ! Le décapsuleur est un outil que l’on utilise fréquemment, notamment lors de fêtes ou de soirées entre amis. Cependant, il est souvent oublié lors du nettoyage. En conséquence, il peut accumuler des bactéries qui se propagent facilement.

Pour éviter ce risque, nettoyez-le régulièrement avec de l’eau chaude savonneuse et assurez-vous qu’il soit bien sec avant de le ranger. Un décapsuleur en acier inoxydable peut également être désinfecté en le mettant au lave-vaisselle.