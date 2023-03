O-lock, l’antivol de cadre innovant pour votre vélo qui va vous simplifier la vie

Pratique et ingénieux, l’antivol pour vélo O-Lock, actuellement en précommande, a annoncé son lancement officiel pour cet été.

Lourd, encombrant et difficile à installer, les antivols pour son vélo sont certes indispensables, mais souvent peu pratique à transporter. Il est aujourd’hui difficile de trouver un modèle solide et léger, alors qu’on en retrouve un nombre incalculable sur le marché. Face à ce constat, l’entreprise danoise Laas Copenhagen a décidé de développer un modèle révolutionnaire : petit, connecté et ultra-simple d’utilisation, ne serait-ce pas l’arrivée de l’antivol parfait ?

Enfin un antivol de cadre vraiment pratique !

Actuellement en précommande sur la plateforme de crowdfunding Indiegogo, l’antivol O-Lock a déjà récolté 130 000€ et a récemment annoncé son lancement officiel pour mai. S’il a réussi à attirer autant de contributeurs, c’est parce qu’il est un modèle de simplicité. En effet, plus besoin de le prendre avec vous ou de le mettre dans votre sac, il suffit de le visser au cadre de votre vélo et de le placer autour de votre roue. Après cela, pas de clef ou de code nécessaire, tout se fait sur une application dédiée.

L’antivol est connecté via une application dédiée

Sur l’application, vous retrouverez trois fonctionnalités phares. La première est de bloquer ou débloquer l’antivol via Bluetooth. En un clic, vous pouvez l’activer et presser un bouton sur l’antivol pour le verrouiller. O-Lock va ensuite entourer la roue de votre vélo pour le sécuriser. Le principe de ce cadenas est aussi simple que ça. On se demande même pourquoi un tel système n’avait pas encore vu le jour.

La deuxième fonctionnalité est la possibilité de tracer son vélo grâce à un GPS intégré. Enfin, vous pouvez également partager à d’autres utilisateurs le droit de le débloquer. Ainsi, à distance, vous pouvez accepter que votre entourage utilise (ou non) votre vélo simplement avec l’application.

Le design de O-Lock, disponible en trois couleurs, fait davantage penser à un bijou pour votre vélo plus qu’à un antivol.

3 couleurs sont disponibles pour l’antivol O-Lock

Des zones d’ombres à éclaircir

Finalement, l’antivol O-Lock gomme pas mal de défauts que pourrait avoir un modèle classique en étant connecté et fixé au cadre du vélo (pas encombrant, simple d’utilisation…). Il n’est néanmoins pas exempt de tous reproches : n’étant qu’un antivol de cadre, il ne peut s’attacher à un objet fixe. Il est donc préférable de le coupler avec un autre type de cadenas. De plus, il reste dépendant de l’application et si la connectivité venait à lâcher, la seule solution serait de le couper (de même que pour les modèles classiques). Enfin, il n’est pas adapté aux fatbikes puisque sa compatibilité se limite aux roues de moins de 3 pouces.

Affiché en précommande à 89€ pièce, il devrait atteindre 150€ après son lancement. Un prix qui pourrait en rebuter certains, surtout quand on sait qu’il est nécessaire de le coupler à un autre antivol pour s’assurer de la sécurité de votre vélo. Pour s’offrir ce bijou, il faut avoir les moyens !