Nvidia lance Omniverse Cloud, une plate-forme collaborative pour les concepteurs 3D

Nvidia a profité de la GTC Spring Conference pour dévoiler Omniverse Cloud. Cette suite de services cloud donne aux artistes, créateurs, designers et développeurs un accès instantané à la plateforme pour la collaboration et la simulation de conception 3D.

Un an après la création de Omniverse, Nvidia continue sur sa lancée et propose dès à présent une suite de services disponibles directement sur son cloud. Omniverse Cloud est une plate-forme qui permet la collaboration, la conception 3D et les simulations évolutives en temps réel. Ainsi, plus besoin de partager le même studio pour collaborer. Mais bien plus encore, l’entreprise américaine en a profité pour mettre à jour la plate-forme et proposer des nouveaux outils qui vont révolutionner le monde du design graphique. Une bonne nouvelle pour les professionnels mais aussi pour Mark Zuckerberg, qui a besoin de ces concepteurs et créateurs d’univers virtuels pour son Metaverse.

Omniverse Cloud : une plate-forme collaborative partout et pour tous

Omniverse Cloud, la nouvelle plate-forme collaborative de Nvidia

Connecter des dizaines de millions de concepteurs et de créateurs, telle est la promesse faite par Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA. L’Ominiverse Cloud, un des projets majeurs de l’entreprise, permet aux développeurs, aux créateurs qui utilisent la plate-forme d’accéder à une simulation du monde d’une grande précision et de façon évolutive. Pour faire simple, Omniverse Cloud c’est la possibilité de créer des mondes incroyables avec une facilité déconcertante et en direct.

Nvidia Cloud veut créer un monde sans limites

Pour ce faire, Nvidia a dû optimiser des technologies de simulation physique développées au sein même de l’entreprise. Ainsi, le seul fait de se connecter à NVIDIA Omniverse permet aux développeurs d’exploiter et d’intégrer les technologies clés jusque-là inégalées. Vous vous imaginez bien que pour réussir une telle prouesse, Nvidia a dû déployer un écosystème complexe et en constante évolution.

Un écosystème à la pointe de la technologie

Ainsi, pour apporter plus de flexibilité et permettre aux développeurs d’avoir à disposition des outils performants au développement des conceptions 3D, Nvidia continue de mettre à jour Omniverse Cloud à travers des applications, mais aussi plusieurs plates-formes collaboratives.

Un appel vidéo dans l’Omniverse Cloud

Nucleus cloud, disponible en accès anticipé est un outil de partage collaboratif qui permet aux artistes d’accéder et de modifier de grandes scènes 3D de n’importe où et en un clic, sans avoir à transférer d’énormes flux de données. Ce service comprend aussi Ominiverse Deepsearch.

Omniverse DeepSearch, est une application qui permet aux concepteurs techniques, artistes et créateurs de créer de manière interactive des mondes 3D en temps réel. Elle permet aussi de créer une bibliothèque et de rechercher instantanément tout les catalogues d’actifs, d’objets et de personnages 3D non étiquetés.

Les connecteurs Omniverse eux, sont des plugins qui permettent aux applications clientes de se connecter au noyau, de publier et de s’abonner aux actifs individuels et à des mondes complets. Les connecteurs Omniverse accèdent également à la synchronisation en direct entre les applications clientes et les applications Omniverse .

Audio2face, quant à elle est une application qui permet d’animer un personnage 3D grâce à l’Intelligence Artificielle de Nvidia et tout cela depuis un simple fichier audio. L’IA diffuse la prise d’entrée au sein d’un réseau de neurones pré-entrainés permettant ainsi aux créateurs de contrôler en temps réel (via un micro) l’animation faciale du personnage. Les développeurs ont aussi la possibilité de créer plusieurs instances, en intégrant au sein d’une même scène plusieurs personnages.

Des instances multiples peuvent être effectuées facilement grâce à Audio2Face

Nvidia n’a pas oublié ses collaborateurs, puisque grâce à à l’application View, les utilisateurs non techniques pourront visualiser des scènes Omniverse en streaming avec des capacités de simulation et de rendu complètes à l’aide de la plate-forme NVIDIA GeForce NOW, optimisée par les GPU NVIDIA RTX dans le cloud.

C’est donc un nouvel univers qui s’offrira bientôt à nous. D’ailleurs Nvidia ne compte pas seulement changer le monde de la réalité virtuelle, et travaille en parallèle via Omniverse sur Earth2. Un projet de jumeau numérique de la Terre, capable de prédire le réchauffement climatique afin de comprendre ces changements et aider à les atténuer.