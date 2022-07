Très attendue, les cartes graphiques de nouvelle génération Nvidia se précisent peu à peu ces dernières semaines. Date de sortie, fonctionnalités, prix des GeForce RTX série 4000… On fait le point sur l’ensemble des informations qui sont déjà disponibles aujourd’hui.

Avec la pénurie de composants, le secteur high-tech peine quelque peu à se projeter de façon efficace. Preuve en est ces nouvelles cartes graphiques Nvidia, les GeForce RTX 4000 qui attisent les passions tant elles s’annoncent particulièrement prometteuses d’un point de vue technique. Voici ce que l’on sait sur ces nouveaux monstres du hardware.

C’est la grande question que se posent de nombreuses personnes qui attendent ces cartes graphiques avec impatience. L’espoir initial semblait être de voir une sortie durant l’année 2021 mais c’est désormais impossible. Surtout, cela n’aurait pas forcément eu de sens par rapport à la logique de Nvidia. Durant la décennie passé, la firme a presque toujours laissé passer deux ans entre chaque série de carte graphique. Et puisque l’annonce de la gamme GeForce 30 remonte à septembre 2020, on s’attend en toute logique à ce que la suivante sorte cette année.

D’après un tweet du leaker Nvidia kopite7kimi posté le 15 mai 2022, la firme devrait lancer sa nouvelle série de cartes graphiques pendant le troisième trimestre 2022. Chose étonnante, car jusqu’ici, on s’attendait à une sortie au plus tôt au mois de septembre, à peu près en même temps que l’architecture RDNA 3 d’AMD. Le lendemain, le leaker a précisé son propos en parlant d’un lancement mi-juillet. De son côté, le site Videocardz parlent d’un lancement de la RTX 4090 en août suivi de la RTX 4080 en septembre et de la 4070 en octobre. Restons prudents avec ces affirmations, elles peuvent n’être que des coups d’épée dans l’eau.

Mid July. — kopite7kimi (@kopite7kimi) May 16, 2022

Et quelques semaines plus tard, ça ne loupe pas. Toujours d’après le site Videocardz, la série RTX 4000 verrait son lancement repoussé d’un mois. Chaque modèle devrait mettre un mois de plus à sortir. La RTX 4090 arriverait donc en septembre 2022. La faute à des stocks excédentaires de RTX 3000 que Nvidia devrait écouler avant de lancer quoi que ce soit et à un marché de l’occasion saturé par les cartes graphiques vendues par des ex-mineurs de cryptomonnaies. Pour finir, la RTX 4060 sur laquelle on sait encore très peu de choses devraient être révélées au prochain CES de Las Vegas en janvier 2023.

Rumeurs sur la fiche technique des GeForce RTX 4000

Tout comme la précédente génération de carte graphique, Nvidia devrait selon toute vraisemblance proposer un réel bond en avant technologique avec ces nouveaux modèles. Cela reste toutefois au stade de suppositions puisque l’entreprise ne fait pas de commentaires détaillés et on doit la majorité des informations à des fuites provenant notamment des comptes twitter @greymon55 et @kopite7kimi.

La nouvelle architecture de Nvidia se prénomme Ada Lovelace. Selon le leaker Greymon55, les cartes graphiques devraient aussi être en 5 nm et être gravées chez TSMC. À l’heure actuelle, la génération de Nvidia est gravée en 8 nm. On ignore encore, en revanche, si elles s’appuieront sur le nœud standard N5 ou N4. Face à la multiplication des sources, on peut considérer que cette information est avérée. L’information aurait même été confirmée directement par des membres de l’usine taïwanaise où les puces sont produites.

Une RTX 4060 gourmande en énergie ?

Nous ne savons pas grand chose sur ce modèle de la série RTX 4000. Toutefois, notre informateur fétiche kopite7kimi affirme que la RTX 4060 consommerait plus qu’une RTX 3070, c’est à dire plus de 22OW !

Benchmark et puissance de la série GeForce RTX 4000

On devrait bénéficier véritable amélioration des performances, même par rapport à la RTX 3090 Ti. L’alliance de l’architecture et de la puce 5 nm permettraient cela. La RTX 4090 pourrait battre de loin la rapidité de calcul de son ainé. En effet, un tweet de Kopite7kimi du 29 avril 2022 explique qu’AMD et NVIDIA cherchent tous les deux à se rapprocher le plus possible des 100 Teraflops. Retenez qu’une RTX 3090 Ti se situent à 40 Tflops et qu’une AMD Radeon 6950 TXT frôlent les 24 Tflops. Ce serait un sacré bon en avant ! À ce stade, nous n’avons aucun benchmark à nous mettre sous la dent mais des records risquent de tomber.

Toujours au sujet de la 4090, on resterait sur les 24 Go de VRAM en GDDR6X de la RTX 3090 Ti. En revanche, on passerait de 10 752 cœurs CUDA cadencés à 1,67 GHz à 18 432 cadencé à 2,8 GHz ! Concernant sa consommation énergétique, plusieurs rumeurs avançaient une puissance nécessaire de 600W, ce qui est énorme. Kopite7kimi parle plutôt de 450W dans un tweet publié le 16 mai 2022. Il y ajoute que la RTX 4090 offrirait des performances deux fois supérieures à la 3090.

OK, let's do a new summary.

RTX 4090, AD102-300, 16128FP32, 21Gbps 24G GDDR6X, 450W, ~2×3090.

I am disappointed with RDNA3.

That's all. — kopite7kimi (@kopite7kimi) May 16, 2022

Des spéculations du début du mois de mai 2022, laissent entende que la GeFOrce 4090 pourrait avoir plus de 100 TFLOPS F32. Dans le même temps, la RX 7900 XT aurait de son côté 90 TFLOPS.

Le summum

Et malgré ce progrès impressionnant, ce n’est même pas la carte graphique la plus puissante à prévoir. En effet, on attend la RTX 4090 Ti au tournant. D’après un post du même compte Twitter datant du 27 avril 2022, Nvidia travaillerait sur une carte graphique avec 48 Go de VRAM et une consommation de 900W ! De quoi affoler EDF et ridiculiser la concurrence sur 3DMark.

En outre, le forum chinois Chiphell a été le théâtre d’une nouvelle fuite. Cette fois, il s’agit de plusieurs photos de ce que l’on suppose être le système de refroidissement de la GeForce RTX 4090 Ti. En 2020, le forum avait déjà connu une fuite d’images concernant la RTX 3080 un mois avant sa sortie.

Leak du système de refroidissement de la GeForce RTX 4090 Ti

Pour y voir plus clair, voilà les caractéristiques attendues sur la série Geforce RTX 40 d’après les rumeurs :

RTX 4070 RTX 4080 RTX 4090 RTX 4090 Ti Architecture Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace GPU AD104-275 AD103-300 AD102-300 AD102 Nombre de cœurs 7168 10 240 16 384 18 432 VRAM 10 GO G6 16 GO G6X 24 GO G6X N/C Vitesse de la mémoire 18 Gbit/s 21 Gbits/s 21 Gbit/s 24 Gbit/s TDP 300W 420W 450W 900W

Notez bien que tout cela n’a rien d’officiel pour le moment. Il se peut que la réalité fasse mentir les rumeurs et leurs artisans.

Selon des informations qui ont été dévoilées au début du mois de mai, la GeForce RTX 4090 pourrait profiter d’une configuration mémoire identique à celle de la GeForce RTX 3090 Ti. Kopite7kimi, un spécialiste qui suit le sujet de près et donc les prédictions se révèlent souvent avérées, estime ainsi que l’on pourrait avoir concrètement un GPU AD102 associé à 24 Go de mémoire GDDR6X à 1313 MHz (21 Gbit/s). Il s’agit là de la même fiche technique que celle de la GeForce RTX 3090 Ti qui a été lancée à la fin du mois de mars.

Quel prix pour les cartes graphiques GeForce RTX 4000 Series ?

Comme on l’explique plus haut, la date de sortie est encore lointaine et les prix pourraient aussi varier selon l’état du marché et les pénuries au moment du lancement. Mais il est déjà possible de faire quelques projections à partir du prix de la série 30 des GeForce RTX. Le prix officiel de lancement de la Nvidia GeForce RTX 3090 était de 1549 euros, mais la pénurie a fait flamber les prix qui atteignent facilement entre 1800 et 2500 euros de nos jours. L’évolution technologique prévue par le constructeur pourrait faire grimper le prix de base de la carte graphique pour atteindre un nouveau plancher.