Nvidia GeForce RTX série 40 : fiches techniques, date de sortie et prix

Très attendue, les cartes graphiques de nouvelle génération Nvidia se précisent peu à peu ces dernières semaines. Date de sortie, fonctionnalités, prix des GeForce RTX série 40… On fait le point sur l’ensemble des informations qui sont déjà disponibles aujourd’hui.

Avec la pénurie de composants, le secteur high-tech peine quelque peu à se projeter de façon efficace. Preuve en est ces nouvelles cartes graphiques Nvidia, les GeForce RTX 40 qui attisent les passions ces dernières semaines tant elles s’annoncent particulièrement prometteuses d’un point de vue technique. Voici ce que l’on sait sur ces nouveaux modèles.

Quelle date de lancement pour les GeForce RTX 40 Series ?

C’est la grande question que se posent de nombreuses personnes qui attendent ces cartes graphiques avec impatience. L’espoir initial semblait être de voir une sortie durant l’année 2021 mais c’est désormais impossible. Surtout, cela n’aurait pas forcément eu de sens par rapport à la logique de Nvidia. Il y avait en effet eu une période de 2 ans entre la série RTX 20 et la série RTX 30.

Un leak récent de @Greymon55 laisse à penser que la date de sortie réelle de cette nouvelle série de carte graphique pourrait être « au plus tôt à la fin de 2022 ». Un rythme qui est cette fois cohérent avec les habitudes de Nvidia. Surtout si on se souvient que l’entreprise aime bien sortir ses nouveaux modèles à la fin de l’année.

A noter qu’une autre date serait toutefois envisagée, le premier trimestre 2023. Or, cela correspond à l’annonce de Nvidia concernant Grace, son premier CPU pour data centers qui est en effet prévu pour le début de l’année 2023. Or, celle-ci est basée sur le même processeur 5 nm que la série RTX 40, que nous allons vous détailler ci-dessous. D’ici-là, Nvidia devrait aussi, comme à son habitude, proposer de nouveaux modèles de sa série 30.

Rumeurs sur la fiche technique de la carte graphique

Tout comme la précédente génération de carte graphique, Nvidia devrait selon toute vraisemblance proposer un réel bond en avant technologique avec ces nouveaux modèles. Cela reste toutefois au stade de supputations puisque l’entreprise ne fait pas de commentaires détaillés et on doit la majorité des informations à des fuites.

La nouvelle architecture de Nvidia serait appelée Ada Lovelace. Toujours selon le leaker Greymon55, les cartes graphiques devraient aussi être en 5 nm et être gravés chez TSMC. A l’heure actuelle, la génération de Nvidia est gravée en 8 nm. On ignore encore en revanche, si elles s’appuieront sur le nœud standard N5 ou N5P. Face à la multiplication des sources, on peut considérer que cette information est avérée. L’information aurait même été confirmée directement par des membres de l’usine taïwanaise où les puces sont produites.

On devrait aussi trouver une véritable amélioration des performances même par rapport à l’actuel RTX 3090. L’alliance de l’architecture et la puce 5 nm permettraient ces améliorations des performances. Dans le détail, la puce Lovelace d’une potentielle RTX 4090 pourrait calculer à 66,4 TFLOPs, soit près du double de la puce Ampere GA102. On pourrait aussi compter sur 18.432 cœurs CUDA, soit presque, là aussi, le double du modèle actuel. Enfin, elle pourrait atteindre une fréquence comprise entre 2,2 à 2,5 GHz.

Enfin, la série GeForce RTX 40 aurait un bus mémoire maximum de 384 bits, comme sur la GeForce RTX 3090. En revanche, le VRAM devrait de son côté adopter la GDDR6X à 21 Gbps avec 24 Go de mémoire.

Dans le détail, les améliorations de performances représenteraient un bond de 150%, soit environ 50% pour ce qui est des performances en conditions réelles sur un jeu. Une estimation que l’on peut baser sur les précédents bonds en avant technologiques qui ont pu être montrés par Nvidia.

Quel prix pour la carte graphique GeForce RTX 40 Series ?

Comme on l’explique plus haut, la date de sortie est encore lointaine et les prix pourraient aussi varier selon l’état du marché et les pénuries au moment du lancement. Mais il est déjà possible de faire quelques projections à partir du prix de la série 30 des GeForce RTX. Le prix officiel de lancement de la Nvidia GeForce RTX 3090 était de 1549 euros, mais la pénurie a fait flamber les prix qui atteignent facilement entre 1800 et 2500 euros de nos jours. L’évolution technologique prévue par le constructeur pourrait faire grimper le prix de base de la carte graphique pour atteindre un nouveau plancher.