Selon les dernières rumeurs de Bloomberg, Nvidia aurait renoncé au rachat d’ARM. Si rien n’est officiel pour le moment, la firme au caméléon aurait déjà communiqué sur le sujet à ses partenaires.

Fin 2020 le monde des semiconducteurs avait tremblé sous l’onde de choc de l’annonce : NVIDIA veut racheter ARM. Mais depuis ce temps-là le deal à 40 milliards de dollars peine à se conclure. Sous la surveillance des autorités de la concurrence chinoise, européenne, britannique et étatsunienne (oui ça fait du monde), la transaction était assez mal vue. Le Royaume-Uni avait même annoncé vouloir approfondir l’enquête, et les États-Unis, eux, vouloir bloquer le transfert.

Si bien que la firme américaine aurait commencé à communiquer l’échec de la transaction à ses partenaires, bien qu’officiellement la transaction soit toujours en cours.

Échec de NVIDIA quant au rachat d’ARM

Il faut dire qu’ARM a un enjeu central dans le monde de la tech, et le voir passer sous le giron de NVIDIA n’aurait pas forcément été sans conséquence. Si Intel et AMD continue de se batailler sur le x86, Apple, Qualcomm, STMicroelectronics, MediaTek, Amazon, Samsung, HiSilicon, Nintendo, Nvidia lui-même, et même le Raspberry Pi (et encore plein d’autres) utilisent des SoC de base ARM. Comme le confirme tous ces noms, les entreprises de toutes nationalités les utilisent, aussi bien États-Unis que Japon, Chine, Israël ou encore Europe.

On comprend bien que ce n’est pas simplement des puces qui sont en jeu, mais de la géopolitique. Et voir ARM, qui était neutre jusque-là, passer sous le drapeau vert peut avoir des conséquences. En effet, le britannique ne fabrique pas de puces et se contente de les designer. Quant à SoftBank, son propriétaire nippon, ce n’est qu’une société d’investissement qui n’est pas impliquée dans les semiconducteurs. Donc jusqu’ici ARM restait totalement neutre, et n’avait pas de parti pris quant à sa clientèle. Évidemment, bien que NVIDIA ait annoncé dès le début conserver la neutralité du designer, l’entreprise américaine ne se positionne pas de la même manière.

La suite pour ARM et Nvidia ?

Officiellement, SoftBank déclare « Nous gardons espoir que la transaction sera approuvée ». Et du côté de NVIDIA : « Notre vision, c’est que cette transaction est une opportunité d’accélérer la croissance d’ARM et de stimuler la concurrence ainsi que l’innovation ».

Mais si la rumeur se confirme, les deux entreprises devront alors trouver un plan B. Pour ARM, SoftBank avait déjà envisagé une entrée en bourse en cas de non-rachat, pour rentabiliser son investissement de 31,4 milliards de dollars et se détacher peu à peu du Britannique. Il y a donc de fortes chances que ce soit la suite du dossier, à moins qu’un acheteur se fasse connaitre par surprise.

Du coté de NVIDIA, difficile de savoir s’ils vont se contenter d’abandonner l’affaire, ou de s’attaquer à autre chose et se « venger » d’ARM. On pourrait notamment envisager un rapprochement avec RISC-V qui a dernièrement le vent en poupe. Mais bien que le rachat de NVIDIA semble en échec, il aurait été intéressant de voir ce que l’entreprise aurait apporté à ARM. D’un point de vue purement technique, NVIDIA a une telle maitrise de ses puces qu’imaginer l’amélioration et l’optimisation qu’elle aurait apporté laisse rêveur.