NVIDIA a profité du CES de Las Vegas pour confirmer les rumeurs et officialiser 4 nouvelles cartes graphiques. Au menu, la fameuse RTX 3090 Ti et la plus accessible RTX 3050. Le caméléon vert a également dévoilé deux puces mobiles, les RTX 3080 Ti laptop et 3070 Ti laptop.

Lors du CES 2022, NVIDIA a levé le voile sur les nouvelles cartes graphiques tant attendues. Et non, ce ne sont pas encore les GeForce RTX 40. Mais il y a de quoi faire saliver avec : la carte gaming la plus puissante du monde avec la RTX 3090 Ti, enfin un modèle abordable avec la RTX 3050 et deux modèles haut de gamme pour ordinateurs portables, les RTX 3070 Ti et RTX 3080 Ti. La firme de Santa Clara a visé large, puisque les annonces concernent deux produits mobiles et deux produits desktop. Mais pour ces derniers, ils représentent la porte d’entrée de la gamme pour l’un, et le modèle ultra haut de gamme pour l’autre.

Nvidia GeForce RTX 3090 Ti, RTX 3050 et 2 cartes mobiles annoncées

Nvidia GeForce RTX 3090 Ti

Le nouveau vaisseau amiral est arrivé et se voit équipé du GPU GA102-350 passant de 82 à 84 RT Cores, de 10496 à 10752 CUDA Cores, et de 328 à 336 pour les Tensor Cores, respectivement par rapport à la 3090 « classique ». La quantité de VRAM et sa fréquence reste identique. Pour le moment il s’agit d’une bonne avancée, mais pas de quoi renverser les foules. Là où il y a le plus de changement, c’est au niveau des fréquences, passant encore une fois par rapport à la RTX 3090 de 1395MHz à 1560MHz et la fréquence boost de 1695MHz à 1860MHz. La vitesse mémoire passe quant à elle de 19,5 à 21 Go/s, dépassant la barrière symbolique du Tera/s avec 1008 Go/s.

Mais là où ça va le plus chauffer (au sens figuré comme au sens propre) c’est avec le TDP. La RTX 3090 avait déjà un TDP énorme de 350W, mais maintenant il se voit monter à 450W (soit plus qu’un PC bureautique entier). Avec une telle consommation préparez une bonne alimentation… et un bon watercooling (ne parlons même pas de SLI).

NVIDIA annonce une puissance FP32 de 40 TFLOPs (36 pour la 3090), mais aucun prix pour le moment (la 3090 démarrait à 1549€). D’autres informations devraient être communiquées dans le courant du mois.

Nvidia GeForce RTX 3050

Voici une annonce qui devrait plus concerner le monde des simples mortels. La RTX 3050 sera équipée d’un GPU GA106 (comme la RTX 3060) cadencé à 1550 MHz (1780MHz en boost) doté de 1560 CUDA Cores, 80 Tensor Cores, 20 RT Cores et de 8Go de GDDR6 montés sur un bus 128 bits, pour une bande passante de 224 Go/s.

Le tout est annoncé dans une enveloppe thermique de 130W et atteignant 9 TFLOPS en FP32. Bonne nouvelle, la firme annonce une disponibilité (si on peut vraiment utiliser ce mot) le 27 janvier pour un prix de 279€ (ce qui veut dire qu’on en trouvera peut-être sous la barre des 1000€).

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti portable

Les deux autres nouveautés concernent les ordinateurs portables. La RTX 3080 Ti sera équipée de 7424 CUDA Cores à 1125MHz (boost à 1590MHz), 16 Go de GDDR6 en 256bits dans un TDP compris entre 80 et 150W. NVIDIA annonce que la 3080 Ti portable « offre des performances supérieures à celles de la NVIDIA Titan RTX » et que les offres de PC portables en étant équipés commencent à 2499$. Les premières machines seront disponibles dès le 1er février.

Nvidia GeForce RTX 3070 Ti portable

La petite sœur de la 3080 Ti sera quant à elle fournie avec 5888 CUDA Cores tournant à 1035MHz (booste à 1485MHz), 8Go de GDDR6 en 256bits, pour un TDP donné lui aussi entre 80 et 150W. D’après la firme américaine la GeForce RTX 3070 Ti serait 70% plus rapide que les ordinateurs portables RTX 2070 SUPER, et pourrait fournir 100fps en 1440p. Les machines équipées seront disponibles elles aussi le 1er février, à partir de 1499$.

Le nerf de la guerre en pleine pénurie est devenu tout simplement de trouver une carte. Et si possible à moins d’un SMIC. Pour l’instant peu d’informations sur la disponibilité et sur les capacités de minage des nouveaux GPU, mais on peut aisément imaginer que les 4 nouvelles cartes graphiques sont d’office LHR (Lite Hash Rate). NVIDIA a fièrement annoncé un prix de lancement de 279€ pour sa GeForce RTX 3050, mais on se doute qu’il y a peu de chance d’en trouver dans ces horizons. Donc croisons les doigts pour les disponibilités, surtout pour une RTX 3050 qui affiche sur le papier un excellent rapport qualité/prix et enfin du ray-tracing pour les petits budgets.