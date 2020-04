Nous avions déjà pu découvrir ces deux scooters électriques à l’occasion de l’EICMA. Il avait cependant fallu rester patient depuis. Les nouveaux modèles de NIU sont enfin disponibles à la vente dans l’Hexagone.

C’est un des leaders du secteur qui renforce son offre. Le Chinois NIU, qui a déjà vendu plus d’un million de scooters électriques, lance deux modèles particulièrement ambitieux mais dédiés à des publics et des problématiques très différents pour la France. Dans les deux cas, on retrouve toutefois la même ambition, un appareil connecté, zéro-émission et capable d’un contrôle énergétique particulièrement poussé.

Le scooter électrique NIU UQi GT

On commence par le modèle le moins cher des deux versions, le UQi GT. Vendu 2.599 euros cet équivalent d’un scooter 50 cc, il possède une carrosserie très légère, un peu brut de décoffrage, une autonomie de 75 kilomètres et une vitesse de pointe de 45 km/h. Sous le capot, l’on trouve des batteries 48 V 42 Ah/31 Ah avec un moteur de 1.500W. Deux versions sont toutefois disponibles, la version Sport et la Pro. Pour la seconde, vous pourrez compter sur environ 20 kilomètres de plus d’un point de vue de l’autonomie. On ignore en revanche encore le prix de commercialisation de la version Sport du scooter de NIU, qui devrait vraisemblablement être un peu plus abordable.

Le NQi GTS, plus soigné et élégant

Enfin, le fleuron actuel des petits nouveaux de NIU, est le NQI GTS. Très haut de gamme, c’est l’équivalent d’un 125 cc. Le style est ici particulièrement soigné, avec une allure urbaine qui ravira les esthètes. La vitesse de pointe vous permettra de pousser jusqu’à 70 km/h. Là encore, deux modèles sont disponibles, un modèle Pro et un modèle Sport. La différence se situe une nouvelle fois du côté de l’autonomie. En effet, le Pro peut attendre 108 km avec une batterie imposante (60 V, 35 Ah) alors que la version Sport aura besoin d’être rechargée au-delà de 85 kilomètres. Le moteur Bosch de 3.100 kW est en revanche le même entre les deux modèles et ils sont équipés de roues 14 pouces qui promettent une véritable adhérence sur l’asphalte. Côté prix, comptez 3.599 euros pour la version Sport et 4.699 euros pour la version Pro.

A noter que pour l’ensemble de la gamme de scooters électrique de NIU vous pouvez compter sur le bonus écologique à l’achat d’un véhicule électrique. Les deux modèles seront mis en vente sur le marché français dès le début du mois de mai. Bonne nouvelle aussi, malgré un contexte rendu compliqué par l’épidémie de Coronavirus, le constructeur n’aurait pas de problème de production ou de livraison. 70 revendeurs sont disponibles en France et la marque compte deux magasins dédiés à Paris.