Tesla Model 3 : les évolutions de la nouvelle voiture électrique valent-elles le coup ?

La nouvelle version de la Tesla Model 3 sortira en France en octobre et apportera avec un son lot de nouveautés : autonomie, silence dans l’habitacle, caméra frontale ? On vous dit tout ce qu’il faut savoir de ce remake made in Tesla.

Tesla l’a annoncé dans une vidéo de présentation : le remake de la Model 3 arrive en octobre. Première modification de ce modèle depuis 6 ans, les améliorations sont-elles purement esthétiques ou la voiture y gagne-t-elle en performance ? Focus.

Un design plus fin à l’extérieur…

Cela peut paraitre contre-intuitif étant donné que la voiture s’est agrandie de 2 cm et a pris 9 kilos (sur la version Propulsion) ! Mais au global, le rendu visuel est bel et bien plus fin et plus épuré.

On remarque par exemple que les « boursoufflures » au-dessus des phares ont disparu et laissent place à des lignes de capots légèrement plus marquées. Dans les détails, on peut également noter l’apparition :

D’ un nouveau hayon et d’un changement de logo Tesla : au lieu du T emblématique, la marque est écrite en toute lettre.

: au lieu du T emblématique, la marque est écrite en toute lettre. De deux nouvelles couleurs : Rouge Ultra et Gris Stealth (coût 2000 €).

: Rouge Ultra et Gris Stealth (coût 2000 €). De nouvelles gammes de jantes en alliage.

De lignes sur les flans qui creusent légèrement la carrosserie pour les portières et donnent un style plus aérodynamique à la voiture.

Certains de ces changements jouent sur l’aérodynamisme de la voiture – et permettent à cette nouvelle version d’améliorer son coefficient de trainée passant de 0.23 à 0.219 – (globalement sa résistance à l’air) ainsi que sur son autonomie : +4.5% (soit 22km en version Propulsion et de 27km en Grande Autonomie).

On a une légère préférence pour la rouge.

… et à l’intérieur aussi !

Si l’extérieur a été affiné, il en est de même pour l’intérieur qui a vu apparaître quelques modifications appréciables. On note par exemple que le coffre s’est agrandi, passant de 561 à 594 litres.

À l’avant ?

À l’avant du véhicule, le conducteur remarquera que les commodos ont disparus. Dorénavant, tous les boutons, clignotants, essuie-glaces, etc. seront accessibles directement sur le volant. Il pourra également profiter de siège chauffant : un véritable petit plus en hiver !

La Model 3 « Highland » gagne également un petit plus esthétique à l’avant et l’arrière grâce à une bande lumineuse qui parcourt l’habitacle et peut changer de couleur selon l’ambiance que vous souhaitez donner à vos trajets.

On attend d’avoir des visuels de nuit !

A l’arrière et dans le reste du véhicule

A l’arrière, la grande nouveauté concerne l’écran tactile qui a été ajouté entre les deux sièges avant. Il servira notamment à gérer la ventilation, les musiques ou à regarder des vidéos YouTube.

De manière générale, l’intérieur profite également de deux autres nouveautés majeures :

Une augmentation du nombre de haut-parleurs (sur le modèle Grande Autonomie) passant de 14 à 17 haut-parleurs.

(sur le modèle Grande Autonomie) passant de 14 à 17 haut-parleurs. L’arrivée de nouveaux matériaux insonorisants (notamment au niveau des fenêtres) permettant une meilleure insonorisation. La marque estime que le bruit du moteur est réduit de 20% et celui du bruit aérodynamique de 30%.

Quel prix pour la nouvelle Tesla Model 3 ?

En dehors des nouvelles couleurs qui coûteront chacune 2000 €, la nouvelle Tesla Model 3 coûtera 1000 € de plus que l’ancien modèle, soit 42 990 € pour la Propulsion et 50 990 € pour la Grande Autonomie.