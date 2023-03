John Elkann, le CEO de Ferrari, a confirmé le lancement de la première voiture électrique du « petit cheval cabré » pour 2025. Une date qui n’est pas sans rappeler les dernières restrictions prévues par la Commission Européenne…

Alors qu’on l’attendait plus tard, la compagnie est très enthousiaste à l’idée de présenter son nouveau modèle 100% électrique qui sera dévoilé en 2025. Il est vrai que ces dernières années, on a vu exploser le marché des voitures électriques, et pour cause, près de 483.000 voitures électriques se sont vendues en Europe de l’Ouest sur les 6 premiers mois en 2021. Cela représente 8,2 % des parts du marché de l’automobile en 2021, avec une progression constante sur les dernières années. Ferrari tente de rattraper son retard.

La Ferrari 100 % électrique pour 2025

Comme le rapporte Automotive News Europe, lors du meeting annuel de la firme, John Elkann annonçait « Nous continuerons à mettre en œuvre notre stratégie d’électrification de manière très disciplinée. Nous sommes également très enthousiastes à propos de notre première Ferrari entièrement électrique que nous prévoyons de dévoiler en 2025 et vous pouvez être sûrs qu’elle sera tout ce que les ingénieurs et les concepteurs de Maranello peuvent imaginer pour un tel événement marquant de notre histoire ».

Cependant, les fans historiques de la marque émettent beaucoup de doutes sur une voiture 100% électrique en provenance du constructeur. Selon les Échos, Louis Camilleri, l’ancien directeur de la marque, avait déclaré en 2019 : « Beaucoup de nos clients ont du mal à imaginer une vraie Ferrari entièrement électrique ». Aujourd’hui, les puissants moteurs des grosses cylindrées nécessitent une énergie thermique pour exprimer tout leur potentiel. Le constructeur devra donc redoubler d’efforts sur ses moteurs, mais aussi sur les technologies de batteries, en manque d’innovation, et la vitesse de recharge.

Ferrari possède déjà un modèle hybride : la Ferrari SF90

Ferrari contraint de céder à l’électrique

Il faut dire que Ferrari avait déjà du retard par rapport à ses concurrents. Porsche, notamment, propose déjà un véhicule 100% électriques, le Taycan. Ce n’était par ailleurs pas le seul fabricant de bolides sportifs de luxe à être réticent à passer à l’électrique : le marché est pour le moment dominé par les nouveaux acteurs comme Tesla et son futur model2 ou encore les marques plus grand public comme Renault en France. Même les constructeurs tech s’ouvrent à cette nouvelle catégorie de produits, comme le montre la Xiaomi Car ou encore la future Apple Car.

L’annonce retentissante des mesures proposées le 14 juillet à Bruxelles par la Commission européenne fait désormais trembler les constructeurs automobiles. En effet, 2035 sonnera le glas des moteurs thermiques : avec cette nouvelle mesure, les émissions de CO2 des voitures neuves devront être réduites à 100%. Les constructeurs sont ainsi contraints de prendre le virage électrique et d’accélérer le tempo avant l’année 2025, qui verra apparaître de nouvelles restrictions.

Une voiture qui continuera de rugir

Passer à l’électrique, certes. Mais Ferrari ne compte pas faire l’impasse sur ce qui a fait sa renommée depuis tant d’année : le bruit du moteur. En effet, selon le CEO de la marque italienne, « le plaisir de conduire est une combinaison de facteurs : accélérations, son, changement de vitesse et freinage. Cela ne change pas si le groupe motopropulseur est électrique« .

Ainsi, on peut légitimement penser que la voiture 100% électrique de Ferrari sera doté d’un dispositif capable de reproduire le bruit du moteur des voitures thermiques. C’est en tout cas ce qu’avance Bloomberg dans un brevet déposé par Ferrari. Ce dernier présente une technologie de « reproduction pour la réalisation d’un son pouvant être associé à un moteur électrique.” Un premier pas vers un possible rugissement des moteurs électriques, du jamais vu dans le monde de l’automobile.

Reste à voir si la direction prise par la firme italienne lui permettra de sortir son épingle du jeu. Saura-t-elle faire face aux nouvelles contraintes en matière d’émission en gardant « l’esprit Ferrari » ? Une chose est sûre : la sortie de la Ferrari 100% électrique prévue en 2025 est loin d’être le fruit du hasard.