Comment éviter cette nouvelle arnaque WhatsApp qui a déjà touché 3,2 millions de personnes ?

En Belgique, ce sont près de 3,2 millions de numéros de téléphone qui ont fuité sur le dark web à cause d’une arnaque WhatsApp… On vous explique ici comment ne pas tomber dans le même piège.

L’été et les périodes de fêtes riment souvent avec « saison des arnaques »… Et comme il s’agit de la messagerie la plus utilisée au monde, WhatsApp n’échappe pas à la règle.

Alors après vous avoir donné quelques clés pour éviter les messages de phishing, nous vous expliquons comment vous protéger de cette nouvelle méthode qui veut voler vos données.

En quoi consiste cette arnaque WhatsApp ?

Selon safeonweb.be, l’arnaque a beau être nouvelle, la méthode employée ne l’est pas tant. En effet, les cybercriminels ont utilisé des méthodes d’hameçonnages connues depuis longtemps :

Smishing : par SMS et messages écrits.

par SMS et messages écrits. Vishing : par messages vocaux.

Il s’agit donc toujours de messages comme :

« Bonjour, je suis actuellement bloqué dans un pays étranger et j’aurais besoin immédiatement d’un virement bancaire »

Toutes les arnaques ne cherchent pas directement à vous voler vos identifiants bancaires et certaines demandent des informations (sur le papier) beaucoup moins sensibles : numéro de téléphone, adresse mail, etc. Mais derrière, ces informations sont revendues sur le Dark Web et vous exposent à des cyberattaques bien plus dangereuses.

