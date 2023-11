Cette appli de sport notée 4,9 étoiles sur l’App Store vous motivera enfin à reprendre une activité

L’heure des nouvelles résolutions approche à grands pas. Alors que diriez-vous de débuter une activité physique grâce à Future cette toute nouvelle appli de sport ?

Ne faisons pas semblant. On est nombreux à être dans le même cas : à vouloir se mettre au sport une bonne fois pour toutes, mais on ne cesse de repousser cette activité au lendemain. Soit parce que la météo n’est pas assez bonne, soit parce qu’on n’est pas d’humeur ou qu’on n’arrive pas à trouver le temps…

Mais il suffit parfois d’un petit élément extérieur pour trouver la motivation nécessaire, et c’est justement tout l’intérêt des applis mobiles de coaching qui fleurissent depuis plusieurs années. À ce propos, s’il y en a bien une qui attire notre attention en ce moment, c’est Future. On vous explique pourquoi.

Future : un entraîneur de sport virtuel toujours à votre disposition

Après avoir téléchargé cette application sur iOS ou Android, vous devrez tout d’abord répondre à un questionnaire pour préciser votre état de forme et vos habitudes d’entraînement. Future vous donnera ensuite le choix entre plusieurs (vrais) entraîneurs personnels : vous n’aurez plus qu’à sélectionner celui qui répond le mieux à vos attentes.

Et c’est aussi ça qui fait la grande force de cette appli de sport : elle propose les services de coachs professionnels, et non d’IA programmées avec des réponses automatiques.

Une fois que vous aurez choisi votre entraîneur, ce dernier vous enverra un message d’accueil et vous proposera un appel vidéo pour faire le point sur vos habitudes, et sur ce qui vous bloque dans la pratique régulière d’une activité physique. Par la suite, il organisera des séances ludiques idéales pour rester motivé, et s’assurera que vous les réalisiez en temps et en heure. Une attention qui vous poussera à ne pas relâcher la cadence.

Avoir un coach dans la poche, ce n’est pas donné pour autant…

En parallèle de cela, vous pourrez également discuter avec votre coach « virtuel » en temps réel via la messagerie instantanée de l’appli Future. Cela permettra ainsi à votre entraîneur de vous donner des conseils sur les exercices à réaliser, d’analyser les données de votre montre connectée, de modifier le rythme si besoin et de vous encourager pour les séances qui suivent.

Et même si votre entraîneur n’est pas présent « physiquement » lors de vos entraînements, il pourra enregistrer des notes vocales à écouter au début et à la fin de la séance pour vous motiver, mais aussi des conseils pour les exercices plus difficiles. Bref, tout est fait pour que vous oubliiez son absence « physique ».

L’abonnement à l’application de sport Future vous coûtera tout de même 199 $ par mois, soit un peu plus de 180 €. Un tarif qui peut certes sembler élevé de premier abord, mais qui restera toujours moins cher que d’embaucher un entraîneur personnel dans la plupart des grandes villes. Néanmoins, avant d’investir dans cette appli, jetez un œil aux tarifs des entraîneurs personnels autour de chez vous : on n’est jamais à l’abri d’une surprise.

Même si l’appli de sport Future semble complète, il va falloir s’accrocher pour lâcher presque 200 € par mois… (© Future)

Au final, que faut-il retenir de cette appli de sport ?

Que l’on soit bien clair : l’appli Future n’a pas pour but de remplacer un véritable entraîneur, mais plutôt de vous aider à gagner en motivation et surtout en régularité. Elle sera donc idéale pour les sportifs qui souhaitent avoir les conseils d’un vrai coach pour leurs séances, tout en gardant une certaine autonomie.