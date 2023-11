MAJ iOS 17.2 : Apple lance une nouvelle application étonnante pour mettre vos souvenirs à l’honneur

Apple compte bien finir l’année en beauté avec son patch iOS 17.2. Et parmi les grandes nouveautés de cette mise à jour très attendue, on retrouve notamment une toute nouvelle application de notes : Journal.

Vous avez toujours 10 000 idées qui vous passent par la tête, mais vous ne savez jamais comment les ranger pour les retrouver plus tard ? Il y a fort à parier que la nouvelle application Journal d’iOS 17.2 soit une solution parfaite pour vous.

En effet, Apple a annoncé en juin dernier qu’elle lancerait une appli de notes ultra complète dans la dernière mise à jour iOS de l’année. Et depuis quelques jours, cette nouveauté est disponible pour les premiers bêta-tests. On fait le point.

Application Journal d’Apple (iOS 17.2) : le carnet de notes ultime ?

Cela fait maintenant plusieurs années qu’Apple s’évertue de prendre soin du bien-être mental de ses consommateurs. Et elle compte poursuivre sa belle lancée avec l’appli Journal, qui devrait arriver sur la prochaine version d’iOS (17.2) d’ici la fin de l’année.

D’après les premiers retours des bêta-testeurs, dont nos confrères de 9to5Mac, il s’agirait d’une sorte de journal intime virtuel dans lequel on peut ajouter toutes sortes d’éléments (notes vocales et écrites, photos, podcasts) qui favorisent « l’introspection et la gratitude ». En d’autres termes, un bon moyen d’extérioriser ses pensées du jour, qu’elles soient bonnes ou mauvaises.

Dans le même temps, on sait que cette nouvelle application se basera sur l’apprentissage automatique – histoire de rentabiliser les investissements colossaux d’Apple dans l’IA– pour donner des idées à ses utilisateurs. Bref, tout semble prémâché pour que vos idées soient retranscrites de la manière la plus précise possible. Mais cette application de « thérapie » fera-t-elle mouche chez les propriétaires d’iPhone ? On attend de voir…

Grâce à l’appli Journal, vous pourrez littéralement retracer vos souvenirs jusque dans les moindres détails (© Apple)

Et sinon, que faut-il attendre de cette future mise à jour ?

Hormis l’application Journal, la mise à jour iOS 17.2 prévoit aussi bon nombre de nouvelles fonctionnalités.

De nouvelles options de playlist sur Apple Music : pour créer des listes de lectures collaboratives avec vos amis.

: pour créer des listes de lectures collaboratives avec vos amis. Une évolution des iMessages : introduisant une clé pour contrer l’usurpation d’identité (un vrai plus pour les journalistes d’investigation et les personnalités publiques).

: introduisant une clé pour contrer l’usurpation d’identité (un vrai plus pour les journalistes d’investigation et les personnalités publiques). L’arrivée de la traduction directe : en appuyant sur le bouton Action (présent sur les iPhone 15 Pro et Pro Max).