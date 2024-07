Devez-vous acheter le nouvel aspirateur robot Roomba Combo 10 Max qui sort cet été ?

Pour sa toute nouvelle génération d’aspirateurs Roomba Combo 10 Max, iRobot a sorti le grand jeu avec une fonction de lavage automatique.

La concurrence est toujours aussi relevée entre les différents fabricants d’aspirateurs robots. Et à ce petit jeu-là, iRobot est loin de faire pâle figure puisque le constructeur américain s’apprête à sortir le Roomba Combo 10 Max, un concentré de technologie qui sera désormais capable de s’auto-nettoyer. Coup d’œil sur ce nouveau modèle qui fait déjà grand bruit.

Un nouveau porte-étendard dans la gamme iRobot

Le Roomba Combo J9+ ne trônera plus au sommet du catalogue, maintenant qu’iRobot vient d’annoncer le lancement de son Combo 10 Max. Et pour cause : il s’agit ni plus ni moins que d’une évolution de la dernière génération d’aspirateurs robots, même si ses nouveautés peuvent se compter sur les doigts d’une main.

Parmi elles, nous retrouvons notamment une nouvelle station de lavage et de charge qui comporte une brosse motorisée et un second réservoir d’eau usée de 2,5 litres. De quoi assurer le nettoyage automatique et l’humidification de sa serpillière pendant 7 jours.

Néanmoins, pas sûr que cela ne suffise à inquiéter les rivaux d’iRobot sur le marché. Il faut dire que certains d’entre eux ont déjà inclus ce système de nettoyage automatique sur leurs appareils, bien avant la sortie du Roomba Combo 10 Max. Et en plus de cela, ils proposent des fonctionnalités encore plus poussées avec de l’air et de l’eau chaude pour sécher la serpillière. Vous l’aurez donc compris, iRobot est encore loin de se positionner comme un avant-gardiste dans ce domaine…

Des caractéristiques techniques très proches de celles du J9+

Comme (un peu trop) souvent, les concepteurs d’iRobot ne se sont pas véritablement foulés pour créer ce Roomba Combo 10 Max qui ressemble en tous points au J9+. À commencer par sa caméra de détection des obstacles, qui n’évolue que très légèrement avec une mise à jour du système Dirt Detect pour identifier les zones les plus sales de la maison.

Et en termes de puissance, il n’y a pas de changement à noter puisque ce nouvel aspirateur robot est équipé du même attirail d’aspiration (double rouleau central + petite brossette latérale) et de nettoyage (serpillière rétractable) que le J9+. Ce qui fait largement l’affaire, même si nous aurions aimé retrouver une serpillière vibrante comme c’est le cas sur certains modèles concurrents.

L’iRobot Roomba Combo 10 Max n’en perd pas une miette

Et enfin, il faut savoir que l’iRobot Roomba Combo 10 Max sera commercialisé le 12 août prochain au tarif de 1 499 € (avec 200 € de remise en entrant le code « INTRO10MAX » sur le site officiel). À l’heure actuelle, la précommande inclut l’aspirateur et l’AutoWash Dock et il ne sera a priori pas possible de les acheter séparément. L’addition risque donc de peser lourd…