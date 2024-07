Plus complet qu’un Dyson, ce nouvel aspirateur balai laveur peut-il être le leader du marché ?

La marque française Eziclean vient tout juste de sortir un aspirateur balai laveur avec de très nombreuses fonctionnalités et devrait pouvoir facilement remplacer votre modèle Dyson.

Le Cyclowash P12 Wet & Dry ne vous parle pas ? Ce pourrait bien n’être qu’une question de temps ! En effet, Eziclean a équipé son dernier modèle d’aspirateur balai laveur de toutes les fonctionnalités essentielles et d’une puissance hors norme qui devrait l’installer rapidement sur le podium des meilleurs aspirateurs laveurs.

Un aspirateur abordable et très performant

Disponible depuis le 14 juin, le Cyclowash P12 Wet & Dry Combo était initialement vendu à 599,99€ ! Aujourd’hui, de nombreuses boutiques (dont Amazon) le vendent aux alentours des 380€. Avec plus de 200€ de perte, cet aspirateur robot devient un très bon parti financier, mais également pour votre intérieur.

En effet, l’aspirateur d’Eziclean possède de nombreux atouts comme :

Un modèle sans fil,

3-en-1 (aspiration, balayage, lavage),

Batterie de 2500 mAh,

Autonomie de 25 minutes,

Puissance 200W,

Un collecteur de 0,25L.

En plus de ces nombreuses qualités, cet aspirateur peut aussi être démonté pour s’adapter à toutes vos surfaces.

À noter : que l’aspirateur ne fait qu’aspirer les liquides et n’a pas de conteneur à eau pour passer la serpillère.

Une très mauvaise année pour Dyson

Comme annoncé le 17 juillet, Dyson s’apprête à licencier 1000 salariés après avoir connu un terrible échec sur un modèle de voiture électrique qui lui aurait fait perdre près de 560 millions d’euros… La marque britannique a manifestement multiplié les couacs puisque 2023 était également l’année de sortie du Dyson Zone (un casque audio purificateur d’air qui a fait un véritable flop)…

En plus de ces deux échecs majeurs, la firme à vu fleurir les concurrents, comme EziClean, qui proposent aujourd’hui des modèles équivalents pour bien moins chers. A titre de comparaison, pour mettre la main sur un modèle équivalent chez Dyson, le Dyson Gen5detect Absolute, il faudra débourser 799€ (parce qu’il profite actuellement d’une promo d’été sinon il passe à 929€).

Dyson unmasks its super customizable OnTrac headphones https://t.co/vlMhG7iGEw — The Verge (@verge) July 18, 2024 Dyson a commercialisé récemment un casque purement audio.

A lire aussi Dyson veut faire oublier son échec avec un nouveau « vrai » casque audio

Alors bien sûr, ce modèle est plus puissant et a plus d’autonomie mais il est également 2 fois plus cher ! Alors est-ce que le Cyclowash P12 Wet & Dry Combo peut devenir le leader du marché ? Il faudra voir avec le temps. Est-ce qu’il peut séduire quelques fans de Dyson ? Très probablement.