Ce nouvel Air Fryer 9-en-1 peut-il devenir la référence du marché ?

Avec la montée en puissance des appareils de cuisson multifonctions, Haier vient de lancer son nouvel Air Fryer I-Master Series 5.

L’Air Fryer I-Master Series 5 de Haier s’inscrit dans une tendance de consommation croissante : celle de la cuisine saine, rapide et pratique. En effet, malgré l’inflation, les consommateurs continuent d’investir dans des appareils de cuisine multifonctions qui répondent à leur désir de préparer des repas maison tout en économisant de l’énergie et de l’espace.

Promettant de révolutionner la cuisine saine et faite maison, ce nouvel appareil ambitionne de se positionner comme le plus polyvalent sur le marché. Mais cette promesse est-elle réellement tenue ?

Un appareil multifonction pour répondre aux besoins d’aujourd’hui

Le nouvel Air Fryer de Haier se distingue par ses neuf fonctions de cuisson en un seul appareil. Il permet non seulement de frire sans huile, mais aussi de :

Griller,

Rôtir,

Cuire,

Déshydrater,

Réchauffer,

Décongeler,

Préparer des yaourts,

Réaliser des cuissons lentes.

Rien de nouveau sur le marché jusque-là. D’autres Air Fryers en font tout autant. À titre de comparaison, le Ninja Speedi est un 10-en-1.

Des fonctionnalités innovantes et personnalisées

L’un des atouts de l’Air Fryer I-Master Series 5 est la possibilité de personnaliser votre expérience. Grâce à sa large plage de températures, variant de 40 à 200°C, et ses cinq programmes automatiques (viande, poulet, poisson, légumes, tarte), il s’adapte à de nombreux types de préparations. Encore une fois ici, pas vraiment de nouveauté si ce n’est pour la cuisson à très basse température.

Cependant, une alerte est automatiquement envoyée pour remuer les aliments. Ce qui peut parfois manquer sur d’autres appareils et qui est souvent critiqué par les utilisateurs. Un détail certes, mais important pour obtenir des résultats parfaits sans réfléchir.

De plus, Haier arrive sur le marché avec un double plateau. Il permet de séparer la graisse des aliments. La graisse reste au fond du Air Fryer et votre repas, lui, peut être directement mis dans votre assiette grâce au plateau du dessus. Gadget ou atout ? À vous de choisir. Sachant que la cuisson au Air Fryer est déjà supposée être avec peu ou sans huile.

ACHETEZ un Air Fryer sur Amazon

Un design moderne et fonctionnel

Le design de l’Air Fryer I-Master Series 5 est pensé pour s’intégrer harmonieusement dans n’importe quelle cuisine. Compact et doté de lignes épurées, il s’insère facilement sur un plan de travail sans trop encombrer l’espace. Sa capacité de 7 litres permet de préparer jusqu’à quatre portions, ce qui est idéal pour les familles ou les repas entre amis.

Un point en plus, qui est aussi visible chez certains concurrents mais qui peut faire la différence : la vitre en verre de l’appareil. Elle permet de surveiller la cuisson sans avoir à ouvrir le couvercle, évitant ainsi les pertes de chaleur et assurant une efficacité énergétique maximale. Le panier de cuisson amovible, compatible avec le lave-vaisselle, facilite grandement le nettoyage et l’entretien de l’appareil.

Conclusion : une polyvalence réellement au rendez-vous ?

L’Air Fryer I-Master Series 5 de Haier semble, sur le papier, tenir ses promesses de polyvalence et de praticité. Avec ses neuf fonctions de cuisson, son design ergonomique, et ses fonctionnalités uniques sur le marché, il peut se présenter comme un allié pour ceux qui cherchent à cuisiner sainement sans compromis sur la qualité ou la diversité des plats. Cependant, comme sur d’autres appareils concurrents, il est possible de devoir ajuster les températures en fonction de vos aliments.

Autre point à prendre en compte : son prix. Lancé à 179,90€, il reste très élevé par rapport à d’autres marques. Bien que certaines fonctionnalités soient ajoutées, on s’attend pour ce prix à avoir une double cuve pour pouvoir réaliser un repas complet.

Sa capacité de 7 litres est tout de même très appréciable, même si encore une fois la double cuve aurait été nécessaire pour pouvoir séparer les aliments ou les cuissons.