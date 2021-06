Après la toute récente présentation d’iOS 15 et iPadOS 15 dans la dernière Keynote de la firme, une question se pose. À quels nouveaux produits va-t-on avoir droit ? En effet, nous sommes dans un brouillard qui tarde à s’estomper et dans lequel les rumeurs vont bons trains. On vous propose une petite exploration des informations plus ou moins concrètes à ce sujet.

Ce que l’on sait sur l’iPhone 13

D’après l’analyste Dan Ives, les différents modèles de cette version seront annoncés et commercialisés vers fin septembre ou début octobre 2021. Face au manque d’informations, difficile d’avancer autre chose que des suppositions. Selon DigiTimes, les versions Pro bénéficieront d’un écran OLED LTPO 120 Hz tandis que les deux autres resteront à 60 Hz. Notons que la technologie de l’écran lui permettrait d’adapter sa fréquence en fonction de ses besoins énergétiques. Grâce à cela, le smartphone pourrait afficher en permanence des informations contextuelles pendant sa veille sans vider la batterie. Enfin, l’iPhone 13 devrait posséder quatre déclinaisons comme le précédent ainsi que des prix similaires :

iPhone 13 mini : à partir de 809 euros

: à partir de 809 euros iPhone 13 : à partir de 909 euros

: à partir de 909 euros iPhone 13 Pro : 1159 euros

: 1159 euros iPhone 13 Pro Max : 1259 euros

Où sont passés les Airpods 3 ?

D’abord attendu pour le premier trimestre 2021 puis le second, il faut maintenant reculer ces estimations au moins jusqu’à l’automne. En effet, la production des Airpods 3 ne devrait débuter que cet été. Soyons ambitieux, imaginons une sortie au mois de septembre, aux mêmes alentours que l’iPhone 13 ! Niveau design, ils devraient ressembler davantage aux Airpods Pro avec une tige plus courte. Néanmoins, les fuites et rumeurs ne vont pas toutes dans le même sens. Certaines attestent de la présence d’embout intra-auriculaire, d’autres disent l’inverse. Malgré l’absence d’informations sur le sujet, le prix devrait rester similaire à celui des Airpods 2 à leur sortie. Difficile de douter de la capacité d’Apple à vendre des produits à prix d’or. On peut également s’attendre à une meilleure autonomie et au remplacement de la puce H1 par un nouveau composant.

Nous avons encore moins d’informations en ce qui concerne les Airpods Pro 2. Leur sortie viendra sans doute quelque temps après celle des airpods 3, à l’horizon 2022. D’après le journaliste Mark Gurman, ils auront un suivi plus poussé des activités physiques du porteur grâce à de nouveaux capteurs de mouvement.

Différentes rumeurs pour le prochain iPad mini

Tout d’abord, son design va subir un rafraîchissement selon un article de Bloomberg. Apple souhaiterait affiner ses bords et faire disparaître le bouton home. D’après le rapport de l’analyste Ming-Chi-Kuo, le prochain iPad mini bénéficiera du fameux processeur M1 ce qui le rendra bien plus puissant. L’informateur parle également de l’intégration de la technologie mini-LED à l’écran de l’iPad. Ce compromis entre les écrans LED et OLED devrait améliorer la luminosité, la profondeur des noirs ainsi que les contrastes. Notons que le prochain MacBook Pro pourrait lui aussi avoir une dalle mini-LED selon DigiTimes. La tablette disposera d’un modem 5G et peut-être d’un écran plus grand. Tous ces ajouts risquent d’amener un prix de lancement supérieur à l’iPad Mini 5 sortie en 2019. Cette sixième itération pourrait être commercialisé à l’automne 2021.

Encore de la patience pour les Apple Glass et l’iPhone pliable

Ces deux innovations sont attendues au tournant par les aficionados de la firme. Que fait donc Apple alors que Samsung et Huawei ont déjà commercialisé leurs smartphones pliables ? Il semble qu’elle prend son temps. En effet, l’analyste reconnu Ming-Chi Kuo prévoit sa sortie pour 2023. Le monde possède malgré tout quelques informations notamment sur son écran. En outre, plusieurs brevets atteste de l’intérêt d’Apple pour cette technologie. Concernant les lunettes à réalités augmentées, l’attente risque aussi d’être longue. Fin avril 2021, le quotidien Taiwainais Tech DigiTimes a publié un article disant que les tests du prototype n’auraient pas encore commencé. Certains pensaient les voir arriver début 2022, mais cette hypothèse semble peu probable. On espère avoir de plus amples Nous avons réalisé un article complet sur les Apple Glass si vous souhaitez en savoir plus.

L’Apple Watch 7 pour 2021 ?

La sortie de la nouvelle version de cette montre connectée marque le mois de septembre de chaque année depuis 2016. Avec un rythme aussi précis, on peut clairement s’attendre à sa septième mouture pour cet automne. Quant au prix, il devrait rester dans les alentours de 430 euros comme les modèles précédents. L’analyste Ming-Chi-Kuo ( encore lui) a déclaré qu’elle pourrait arborer un design plus arrondi. L’écran passerait du OLED au mini-LED pour un meilleur rendement énergétique. En dessous, elle inclurait la technologie Touch ID bien que d’autres disent que le capteur sera sur la couronne. Chose beaucoup plus incertaine, elle intégrerait un écran flexible. En effet, Apple a déposé un brevet dans lequel on trouve une montre avec un écran faisant le tour du poignet. Si cet ajout reste fantaisiste pour l’Apple Watch 7, il le sera sans doute moins pour les versions suivantes.