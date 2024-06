Bien plus que des écouteurs pour la natation : que faut-il attendre des nouveaux OpenSwim de SHOKZ ?

SHOKZ a présenté, le jeudi 30 mai, ses deux prochains écouteurs et nous a permis de les tester.

Vous cherchez des écouteurs pour le sport ? Que ce soit pour le running, le fitness ou la natation, vous êtes probablement déjà tombé sur des produits de la marque SHOKZ. Véritable star du domaine avec ses modèles à conduction osseuse, la firme chinoise nous a présenté (et permis de tester) ses deux nouveaux produits.

Sortant tous les deux le 5 juin, les modèles OpenFit Air et OpenSwim Pro, sont deux nouvelles versions d’écouteurs déjà existants : à quoi faut-il s’attendre ?

A lire aussi notre top des meilleurs écouteurs à conduction osseuse

Les SHOKZ OpenSwim Pro : une amélioration bienvenue

La critique principale des OpenSwim classiques concernaient leur absence de connectivité. En clair, vous étiez obligé de télécharger vos musiques en amont (en fichier MP3) pour utiliser le casque…

Alors bien sûr, cela s’explique facilment par le fait que le Bluetooth ne passe pas dans l’eau et rend donc inutile la présence d’une telle fonctionnalité. Sauf que cela reviendrait à considérer que l’on utilise ses écouteurs que pour la natation et à 159€ le casque, il faut être un nageur assidu pour espérer le rentabiliser exclusivement dans le grand bassin.

Et c’est là, la grande nouveauté des OpenSwim Pro ! En effet, SHOKZ ajoute non seulement de l’espace de stockage (passant de 4 à 32 Go) mais aussi la connexion Bluetooth. Cet ajout permettra d’augmenter significativement le confort d’utilisation et donc par extension les usages possibles.

Autonomie : 9h

Temps de charge : 3h en 10 minutes

Couleurs disponible s : Noir, rouge corail

Poids : 27 grammes

Technologie audio : conduction osseuse

Prix : 199€

Les OpenFit Air : un tarif plus petit, un plus grand confort

Les OpenFit Air sont une nouvelle version des OpenFit (tout court). Nous avions d’ailleurs pu tester l’ancienne version et certains points négatifs ont trouvé des corrections dans ce nouveau modèle.

Un confort accru

Les anciens OpenFit avaient la batterie située dans la partie arrière des écouteurs (se trouvant derrière l’oreille). A la longue, surtout si vous vous couchiez, cette partie rigide devenait quelque peu désagréable. Le problème a été réglé puisque la batterie a été déplacée dans le bloc situé sur l’oreille et que la « queue » des écouteurs ne sert réellement plus qu’à englober votre oreille.

Double avantage, car, en plus de déplacer la batterie, cette nouvelle « queue » plus grande augmente le maintien de l’écouteur et le rend donc plus propice pour un usage sportif (jogging, fitness, yoga).

Côté son, les OpenFit Air profitent d’une amélioration des basses grâce à l’OpenBass Air qui vient compléter le DirectPitch déjà présent sur les anciens écouteurs.

Autonomie : 28h

Temps de charge : 2h en 10 minutes

Couleurs disponibles : Noir, blanc, rose

Poids : 8,7 grammes

Technologie audio : DirectPitch

Prix : 139€

Un plus petit prix

Les nouveaux OpenFit coûteront 139€ soit 60€ de moins que les OpenFit classiques. Cette baisse de prix s’explique en partie par la présence de composant moins « nobles » et la volonté de SHOKZ de trouver un nouveau public (moins spécifique).