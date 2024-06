Roborock, la marque star des aspirateurs robots lance ces 2 premiers aspirateurs balais !

Roborock, marque phare de l’électroménager intelligent sort une nouvelle pépite avec les modèles d’aspirateurs laveurs Flexi Pro et son petit frère Flexi Lite ! Explications sur ce duo d’acrobates au sol !

Puissance, robustesse et agilité… Comment combiner les trois ? Roborock a relevé le défi en proposant une nouvelle gamme de balais aspirateurs-laveurs capables de s’incliner à 180 degrés pour passer dans certaines zones difficiles d’accès, mais également de nettoyer les plinthes en les longeant sur le côté. L’ambition est de conserver la satisfaction d’un nettoyage facilité par la machine tout en gagnant en maniabilité et en précision. Et quelques fonctionnalités de-ci de là, pour demeurer à la pointe de la modernité. On vous fait le topo vite fait, bien fait !

Flexi Pro Flexi Lite

Les plus La brosse longe les plinthes côté droit

Le plus léger

Bonne autonomie

Réservoirs corrects

Séchage à air chaud Les plus Nettoyage à double bord

Roues adaptatives motorisées

La tête lumineuse à LED

Lavage de la brosse à l’eau chaude

Compatibilité avec l’application Roborock

Meilleure autonomie et réservoirs + grands Les moins Pas de lavage à l’eau chaude

Pas de LED au niveau de la brosse

Détergent non fourni

Ne fonctionne que sur sols durs Les moins Plus lourd

Plus cher

Détergent non fourni

Ne fonctionne que sur sols durs

Fiche caractéristiques techniques

Attention, c’est beaucoup d’informations d’un coup, mais au moins, vous pouvez comparer tranquillement !

Flexi Pro Poids : 5 kg

Réservoir d’eau propre : 730 ml

Réservoir d’eau sale : 450 ml

Aspiration : 17 000 Pa

Nettoyage des bords : double

Auto-séchage : à l’air chaud (55°C)

Auto-lavage : à l’eau chaude (à 60 °C)

Autonomie : 50 min max

Séchage automatique : 30 min

Niveau sonore : 75 dB max

Roues adaptatives : motorisées

Modes de nettoyage : Auto, Eco et Max

Lampe : LED intégrée

Application : Roborock ACHETEZ le Flexi Pro Flexi Lite Poids : 4 kg

Réservoir d’eau propre : 620 ml

Réservoir d’eau sale : 400 ml

Aspiration : 17 000 Pa

Nettoyage des bords : bord droit uniquement

Auto-séchage : à l’air chaud (50°C)

Auto-lavage : standard

Autonomie : 40 min max

Séchage automatique : 60 min

Niveau sonore : 75 dB max

Roues adaptatives : Non

Modes de nettoyage : Auto, Eco et Max

Lampe : Non

Application : Non ACHETEZ le Flexi Lite

Un design pour plus de maniabilité sans perte de puissance

Vêtus majoritairement de blanc, les modèles Flexi Pro et Flexi Lite se dotent d’une large tête qui se loge dans une base peu encombrante entre deux séances de ménage. Lorsque vous interrompez votre nettoyage, vous pouvez laisser votre appareil en position repos, à la verticale sur le sol, ce qui va automatiquement le mettre en veille. Super pratique pour déplacer des chaises ou des affaires au sol !

Le Flexi Pro intègre à sa brosse une LED pour vous aider à voir certaines particules autrement invisibles, et profite de roues motorisées Slidetech pour pallier ses 5 kg (contre 4 kg pour la version Lite).

Qualités de nettoyage et entretien

Spécialistes des sols durs, les balais aspirateurs-laveurs Flexi Pro et Lite admettent l’usage de détergent, celui de la marque, de préférence (non fourni). Ils profitent de la technologie DirTectTM Smart Sensor qui ajuste automatiquement la puissance et l’autonettoyage selon le degré de saleté. Côté Pro, il est possible de longer les plinthe avec 1mm d’écart des deux côtés de la tête, tandis que côté Lite, seul le côté droit de la brosse le permet.

En outre, les deux appareils profitent d’un filtre HEPA de rechange et d’un outil de nettoyage destiné au réservoir d’eau sale. Aussi, il est aisé de retirer la brosse de tête pour retirer toute sorte de filaments. Ce sera la seule raison de vous en occuper manuellement : le reste du temps, l’auto-nettoyage (à eau chaude sur le modèle Pro) et l’auto-séchage vous éviteront les mauvaises odeurs déposées sur la brosse, et de repartir de plus belle.

Connectivité du modèle Flexi Pro

C’est moins important que pour les aspirateurs-robots, mais le Flexi Pro a néanmoins accès à l’appli Roborock, qui servira à :

modifier certains paramètres de nettoyage (vitesse des roues, puissance d’aspiration, vitesse de rotation du rouleau, etc.) ;

(vitesse des roues, puissance d’aspiration, vitesse de rotation du rouleau, etc.) ; démarrer à distance un cycle d’auto-nettoyage de la brosse ;

de la brosse ; programmer des horaires de nettoyage et de séchage pour prévenir les nuisances sonores.

Découvrez la nouveauté Flexi Pro et Lite dès maintenant !

Vous habitez une maison ou un appartement composé principalement de carrelage et de parquet ? Optez pour le Flexi Lite de Roborock à 349€ (- 50 € pour l’offre de lancement !). Vous souhaitez un confort de nettoyage optimal ? Montez le niveau d’un cran et offrez-vous le Flexi Pro pour 599 € (-50 € pour l’offre de lancement !).

