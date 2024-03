Ces 3 aspirateurs innovants et insolites veulent bouleverser votre quotidien

Dans un monde où la technologie évolue à pas de géant, le secteur des aspirateurs ne fait pas exception. Les innovations récentes visent non seulement à améliorer l’efficacité du nettoyage, mais aussi à intégrer des fonctionnalités écologiques et intelligentes. Voici un aperçu des trois dernières innovations marquantes dans le domaine des aspirateurs.

Les fabricants d’aspirateurs innovent constamment, introduisant des fonctionnalités à la pointe de la technologie pour simplifier le nettoyage domestique. Parmi les innovations récentes, on trouve des aspirateurs robots qui se vident automatiquement, nettoient les sols avec de l’eau chaude, et peuvent même monter et descendre les escaliers.

Ces avancées technologiques visent à offrir une expérience de nettoyage plus autonome et efficace, reflétant les progrès dans les domaines de l’intelligence artificielle et de la robotique domestique.

Fraction, l’aspirateur balai qui reste neuf pendant 20 ans

Adieu les aspirateurs sans fil qu’on met à la poubelle à la moindre casse. La start-up Deglace a imaginé un aspirateur qui se répare avant d’être cassé. La singularité ? Sa durabilité et sa capacité à être réparé facilement.

Son nom ? Fraction. Pourquoi ? Sûrement parce qu’à l’aide de simples cartouches, cet aspirateur se fractionne. Chaque composant est conçu pour être facilement interchangeable, suivant un principe de modularité « plug & play ». Ainsi, les filtres, la batterie et le moteur peuvent être remplacés sans nécessiter d’outils spécifiques, facilitant l’entretien et la réparation en cas de dysfonctionnement.

Grâce à une technologie brevetée, les utilisateurs peuvent diagnostiquer eux-mêmes l’état de l’appareil à l’aide de leur smartphone, ce qui contribue à réduire les déchets électroniques et à lutter contre l’obsolescence programmée.

L’aspirateur intègre un système d’auto-diagnostic qui alerte l’utilisateur en cas de défaillance imminente, permettant ainsi de commander les pièces nécessaires à temps. Il est également capable de recevoir des mises à jour pour améliorer ses performances. Les pièces endommagées peuvent être renvoyées à Deglace dans une enveloppe prépayée pour être recyclées.

Cette approche novatrice ne se contente pas d’allonger la durée de vie de l’appareil, mais encourage également une consommation plus responsable. Un aspirateur qui d’après la marque pourrait avoir une durée de vie de plus de 20 ans. Mais le prix alors ? Malgré ce qu’on pourrait penser, il ne sera pas plus cher qu’un aspirateur premium comme le Dyson.

Nous misons sur un prix de vente entre 500 et 700 euros selon la configuration, ce qui reviendrait en moyenne à 850 euros réparations comprises, sur vingt ans. Comparé à un appareil premium racheté tous les cinq ans, les économies sont significatives. Geoffroy Hulot, fondateur de Deglace

Deebot, l’aspirateur intelligent

Râler sur votre aspirateur, vous l’avez peut-être déjà fait. Mais vous êtes sûrement resté sans réponse. Sachez que dorénavant, vous n’aurez sûrement plus besoin de râler mais vous pourrez au moins lui parler.

La marque chinoise Ecovacs s’apprête à enrichir sa gamme avec les lancements imminents du Deebot T30 Omni et du Deebot T30 Pro Omni, deux modèles premium. Le modèle Pro se distingue par l’introduction de Yiko, un assistant vocal maison facilitant la commande vocale de l’appareil (et c’est ainsi que vous pourrez parler à votre aspirateur), et une fonction innovante de détection et nettoyage renforcé des zones très sales.

Ces modèles, partageant des caractéristiques telles qu’une aspiration puissante et des technologies premium de cartographie et d’évitement d’obstacles. Le must du must en matière d’aspirateur.

Pour le prix, vous vous doutez bien qu’avec toutes ces technologies et le mot « premium », nous ne serons pas sur du discount. Pour ces deux nouveautés, tablez sur environ 1000€. Finalement le Dyson à côté, c’est de la gnognotte.

Dreame, l’aspirateur qui fait rêver ?

Le Dreame Mova G30 Pro, dernier né de Dreame, allie aspiration et lavage. Il se distingue par son rouleau d’essuyage rotatif pour un nettoyage efficace, contrairement aux autres aspirateurs lavant qui eux ne disposent que de serpillières.

Unique, il utilise de l’eau chaude à 60°C pour un nettoyage plus profond. Équipé de la navigation LiDAR pour une cartographie précise et d’un système avancé de détection d’obstacles, il offre une aspiration puissante de 8 300 Pa et une brosse spéciale contre les cheveux (enfin !). Sa station de base multifonction automatise recharge, vidange, et nettoyage des brosses.

Pour le prix, comme son prédécesseur dans cet article, le prix est autour des 1000€. En même temps il aspire et il lave.