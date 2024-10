Google lance trois fonctions pour éviter le vol de smartphone

Lorsqu’on a le malheur de se faire voler son téléphone, la peine est souvent double : on perd non seulement un outil du quotidien, mais également une bonne partie de ses données personnelles. Heureusement, Android pense à nous et lance trois nouvelles fonctions pour protéger nos informations en cas de vol.

Google vient d’annoncer le déploiement de trois nouvelles fonctionnalités de protection contre le vol pour les appareils Android. Ces fonctionnalités visent à renforcer la sécurité des données personnelles en cas de vol de votre téléphone, y compris à l’arraché. Si se faire voler son téléphone est déjà un moment difficile à vivre, savoir que ces outils existent pour protéger ses données personnelles devrait tout de même apporter un peu de baume au coeur des personnes concernées.

Trois fonctions de protection pour trois cas de figures différents

La première fonctionnalité, appelée Theft Détection Lock, utilise un modèle d’apprentissage automatique pour détecter les scénarios de vol. Ainsi, lorsqu’un voleur prend violemment le téléphone alors qu’il est déverrouillé, Android va automatiquement verrouiller l’écran. Cela empêche ainsi le ravisseur d’accéder aux données personnelles, même en plein vol.

La deuxième fonctionnalité, répondant au doux nom d’Offline Device Lock, est conçue pour les cas de figure où le voleur tente de désactiver internet pour empêcher la localisation de l’appareil. Dans cette situation, Android verrouille automatiquement l’écran après une déconnexion prolongée, rendant ainsi difficile l’accès aux données sensibles du smartphone.

Pour finir, la troisième fonctionnalité se nomme Remote Lock. Elle permet aux utilisateurs de verrouiller leur smartphone à distance en utilisant simplement leur numéro de téléphone. Même sans avoir accès à l’outil Find My Device qui nécessite un accès à internet et une connexion à son compte Google, Remote Lock reste utilisable. Cela permet d’agir rapidement, même lorsqu’on n’a pas accès à son compte Google.

Si vous ne voulez pas faire cette tête là quand on vous volera votre téléphone, activez ces nouvelles fonctionnalités

La plupart des smartphones Android concernés par ces fonctions de sécurité

Ces trois nouvelles fonctionnalités de protection contre le vol devraient être déployées progressivement dans les semaines à venir, à travers des mises à jour des services Google Play. Compatibles avec Android 10 et les versions ultérieures, elles devraient être accessibles sur une large gamme de téléphones, y compris les Pixel de chez Google, les modèles Samsung ou encore Xiaomi.

La fonctionnalité Remote Lock a, elle, pu être testée en avant première au Brésil. Face à l’intérêt de la fonctionnalité, son déploiement a été généralisé au reste du monde. Désormais, les utilisateurs peuvent accéder aux paramètres de ces nouvelles applications via les paramètres de leur appareil, dans la section Protection contre le vol.

Voilà des mesures plutôt rassurantes, qui devraient renforcer le niveau de sécurité de nos données personnelles.